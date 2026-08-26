Add Zee Business As A Preferred Source
App

LPG Rate Today: गॅस सिलेंडरचा आज दर कमी? जाणून घ्या महाराष्ट्रातील आजचे भाव

LPG Rate Today on August 26, 2026: अमेरिका आणि इराण यांच्यातील लष्करी तणावामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या मार्गावर परिणाम झाला आहे. याचा परिणाम LPG गॅस सिलेंडरच्या दरावर होतो. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Aug 26, 2026, 09:48 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 09:48 AM IST
LPG Rate Today: गॅस सिलेंडरचा आज दर कमी? जाणून घ्या महाराष्ट्रातील आजचे भाव
Image Credit: PTI

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
मोठ्या मुलाच्या मृत्यूनंतर संगीता रात्री एकटी शेतात जायची अन्..., बहिणीचा धक्कादायक खुलासा
2
3
4
5