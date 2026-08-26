LPG Rate Today: गॅस सिलेंडरचा आज दर कमी? जाणून घ्या महाराष्ट्रातील आजचे भाव

LPG Rate Today, 26 Aug 2026: घरगुती गॅस सिलेंडर वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी आजही कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. बुधवारी, 26 ऑगस्ट रोजी सरकारी तेल कंपन्यांनी 14.2 किलोच्या घरगुती LPG सिलेंडरच्या दरात कोणताही बदल केलेला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ग्राहकांना सध्या जुन्याच दराने सिलेंडर बुक करावा लागणार आहे. दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडींमुळे LPG पुरवठ्याच्या पद्धतीत बदल करण्याची वेळ भारतावर आली आहे. अमेरिका-इराणमधील लष्करी तणावाचा होर्मुज मार्गावरील वाहतुकीवर परिणाम होत असल्याने भारताने गॅस आयातीसाठी अमेरिकेतील स्पॉट मार्केटकडे अधिक लक्ष वळवले आहे.
घरगुती सिलेंडरचे दर स्थिर
या वर्षी जूनमध्ये तेल कंपन्यांनी घरगुती LPG सिलेंडरच्या दरात 29 रुपयांची वाढ केली होती. त्यानंतर दिल्लीमध्ये 14.2 किलोच्या सिलेंडरचा दर ₹942 वर कायम आहे. महाराष्ट्रातील शहरांमध्ये मात्र कर, वाहतूक आणि स्थानिक घटकांनुसार दर वेगवेगळे आहेत. दुसरीकडे, ऑगस्टच्या सुरुवातीला 19 किलोच्या व्यावसायिक LPG सिलेंडरच्या किमतीत सुमारे ₹194 ते ₹200 पर्यंत कपात करण्यात आली होती. त्यामुळे हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि इतर व्यावसायिक ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला.
महाराष्ट्रातील LPG सिलेंडरचे शहरनिहाय दर
- अहमदनगर: घरगुती ₹955.50 | व्यावसायिक ₹2,780.50
- अकोला: घरगुती ₹962.00 | व्यावसायिक ₹2,820.00
- अमरावती: घरगुती ₹975.50 | व्यावसायिक ₹2,850.50
- छत्रपती संभाजीनगर : घरगुती ₹950.50 | व्यावसायिक ₹2,796.50
- भंडारा: घरगुती ₹1,002.00 | व्यावसायिक ₹2,927.00
- बीड: घरगुती ₹967.50 | व्यावसायिक ₹2,826.50
- बुलढाणा: घरगुती ₹956.50 | व्यावसायिक ₹2,799.50
- चंद्रपूर: घरगुती ₹990.50 | व्यावसायिक ₹2,902.50
- धुळे: घरगुती ₹962.00 | व्यावसायिक ₹2,807.00
- गडचिरोली: घरगुती ₹1,011.50 | व्यावसायिक ₹2,941.50
- गोंदिया: घरगुती ₹1,010.50 | व्यावसायिक ₹2,941.50
- मुंबई: घरगुती ₹941.50 | व्यावसायिक ₹2,691.50
- हिंगोली: घरगुती ₹967.50 | व्यावसायिक ₹2,822.50
- जळगाव: घरगुती ₹947.50 | व्यावसायिक ₹2,780.50
- जालना: घरगुती ₹950.50 | व्यावसायिक ₹2,803.00
- कोल्हापूर: घरगुती ₹944.50 | व्यावसायिक ₹2,715.00
- लातूर: घरगुती ₹966.50 | व्यावसायिक ₹2,817.50
- नागपूर: घरगुती ₹993.50 | व्यावसायिक ₹2,915.50
- नांदेड: घरगुती ₹967.50 | व्यावसायिक ₹2,822.50
- नंदुरबार: घरगुती ₹954.50 | व्यावसायिक ₹2,718.50
- नाशिक: घरगुती ₹945.50 | व्यावसायिक ₹2,767.00
- उस्मानाबाद: घरगुती ₹966.50 | व्यावसायिक ₹2,823.50
- पालघर: घरगुती ₹953.50 | व्यावसायिक ₹2,720.50
- परभणी: घरगुती ₹968.00 | व्यावसायिक ₹2,828.00
- पुणे: घरगुती ₹945.00 | व्यावसायिक ₹2,752.00
- रायगड: घरगुती ₹952.50 | व्यावसायिक ₹2,717.50
- रत्नागिरी: घरगुती ₹956.50 | व्यावसायिक ₹2,783.50
- सांगली: घरगुती ₹944.50 | व्यावसायिक ₹2,715.00
- सातारा: घरगुती ₹946.50 | व्यावसायिक ₹2,758.50
- सिंधुदुर्ग: घरगुती ₹956.00 | व्यावसायिक ₹2,742.00
- सोलापूर: घरगुती ₹949.50 | व्यावसायिक ₹2,791.50
- ठाणे: घरगुती ₹941.50 | व्यावसायिक ₹2,693.00
- वर्धा: घरगुती ₹1,002.00 | व्यावसायिक ₹2,931.50
- वाशिम: घरगुती ₹962.00 | व्यावसायिक ₹2,813.00
- यवतमाळ: घरगुती ₹983.50 | व्यावसायिक ₹2,865.00
टीप: दिलेल्या माहितीनुसार 14.2 किलोच्या घरगुती LPG सिलेंडरच्या दरात आज कोणताही बदल झालेला नाही. व्यावसायिक सिलेंडरच्या दरातील कपात मात्र शहरानुसार वेगवेगळी आहे.
महाराष्ट्रातील PNG चे दरही स्थिर
घरगुती पाइप्ड नॅचरल गॅस म्हणजेच PNG च्या दरातही आज कोणताही बदल झालेला नाही. विविध शहरांमधील दर पुढीलप्रमाणे आहेत:
- अहमदनगर — ₹48.50
- अकोला — ₹51.40
- अमरावती — ₹51.40
- छत्रपती संभाजीनगर — ₹48.50
- भंडारा — ₹51.40
- गोंदिया — ₹51.40
- हिंगोली — ₹51.40
- कोल्हापूर — ₹49.82
- लातूर — ₹45.50
- मुंबई — ₹51.50
- नागपूर — ₹48.30
- नंदुरबार — ₹48.31
- नाशिक — ₹50.25
- उस्मानाबाद — ₹45.50
- पालघर — ₹50.87
- पुणे — ₹51.00
- रायगड — ₹51.50
- रत्नागिरी — ₹45.50
- सांगली — ₹48.50
- सातारा — ₹48.50
- सिंधुदुर्ग — ₹49.25
- सोलापूर — ₹48.50
- ठाणे — ₹51.50
- वाशिम — ₹51.40
- यवतमाळ — ₹51.40
ग्राहकांना आता काय अपेक्षा?
घरगुती LPG सिलेंडरच्या दरात जूननंतर झालेली वाढ अद्याप मागे घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सध्या 14.2 किलोच्या सिलेंडरच्या किमतीत कपातीची प्रतीक्षा कायम आहे. दुसरीकडे, व्यावसायिक LPG दरात झालेली मोठी कपात व्यवसायांसाठी निश्चितच दिलासादायक ठरली आहे.
आपल्या शहरातील अचूक बुकिंग किंमत, डिलिव्हरी शुल्क किंवा इतर लागू शुल्कांमध्ये फरक असल्यास अंतिम रक्कम बुकिंगच्या वेळी तपासणे योग्य ठरेल.