LPG Rate Today: आज गॅस बुकिंग करणार आहेत? जाणून घ्या तुमच्या शहरात काय आहे सिलेंडरची किंमत

घरगुती एलपीजी सिलेंडर बुक करण्यापूर्वी आजचे दर जाणून घेणे उपयुक्त ठरेल. ऑइल मार्केटिंग कंपन्या दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी एलपीजीच्या किंमतींचा आढावा घेतात आणि त्यानुसार दरात बदल होऊ शकतो. मात्र, 26 जुलै 2026 रोजी घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. व्यावसायिक (19 किलो) सिलेंडरच्या दरात काही शहरांमध्ये कपात कायम आहे.
महाराष्ट्रातील एलपीजी गॅस सिलेंडरचे आजचे दर
- अहमदनगर – 14.2 किलो: ₹955.50 | 19 किलो: ₹2,975.00
- अकोला – 14.2 किलो: ₹962.00 | 19 किलो: ₹3,014.50
- अमरावती – 14.2 किलो: ₹975.50 | 19 किलो: ₹3,044.50
- छत्रपती संभाजी नगर – 14.2 किलो: ₹950.50 | 19 किलो: ₹2,990.50
- भंडारा – 14.2 किलो: ₹1,002.00 | 19 किलो: ₹3,121.00
- बीड – 14.2 किलो: ₹967.50 | 19 किलो: ₹3,021.00
- बुलढाणा – 14.2 किलो: ₹956.50 | 19 किलो: ₹2,994.00
- चंद्रपूर – 14.2 किलो: ₹990.50 | 19 किलो: ₹3,096.50
- धुळे – 14.2 किलो: ₹962.00 | 19 किलो: ₹3,001.00
- गडचिरोली – 14.2 किलो: ₹1,011.50 | 19 किलो: ₹3,135.50
- गोंदिया – 14.2 किलो: ₹1,010.50 | 19 किलो: ₹3,135.50
- ग्रेटर मुंबई – 14.2 किलो: ₹941.50 | 19 किलो: ₹2,885.50
- हिंगोली – 14.2 किलो: ₹967.50 | 19 किलो: ₹3,017.00
- जळगाव – 14.2 किलो: ₹947.50 | 19 किलो: ₹2,975.00
- जालना – 14.2 किलो: ₹950.50 | 19 किलो: ₹2,997.00
- कोल्हापूर – 14.2 किलो: ₹944.50 | 19 किलो: ₹2,908.50
- लातूर – 14.2 किलो: ₹966.50 | 19 किलो: ₹3,011.50
- मुंबई – 14.2 किलो: ₹941.50 | 19 किलो: ₹2,885.50
- नागपूर – 14.2 किलो: ₹993.50 | 19 किलो: ₹3,109.50
- नांदेड – 14.2 किलो: ₹967.50 | 19 किलो: ₹3,017.00
- नंदुरबार – 14.2 किलो: ₹954.50 | 19 किलो: ₹2,913.00
- नाशिक – 14.2 किलो: ₹945.50 | 19 किलो: ₹2,961.50
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – 14.2 किलो: ₹966.50 | 19 किलो: ₹3,018.00
- पालघर – 14.2 किलो: ₹953.50 | 19 किलो: ₹2,915.00
- परभणी – 14.2 किलो: ₹968.00 | 19 किलो: ₹3,022.50
- पुणे – 14.2 किलो: ₹945.00 | 19 किलो: ₹2,946.00
- रायगड – 14.2 किलो: ₹952.50 | 19 किलो: ₹2,911.50
- रत्नागिरी – 14.2 किलो: ₹956.50 | 19 किलो: ₹3,159.00
- सांगली – 14.2 किलो: ₹944.50 | 19 किलो: ₹2,908.50
- सातारा – 14.2 किलो: ₹946.50 | 19 किलो: ₹2,953.00
- सिंधुदुर्ग – 14.2 किलो: ₹956.00 | 19 किलो: ₹2,936.00
- सोलापूर – 14.2 किलो: ₹949.50 | 19 किलो: ₹2,985.50
- ठाणे – 14.2 किलो: ₹941.50 | 19 किलो: ₹2,887.50
- वर्धा – 14.2 किलो: ₹1,002.00 | 19 किलो: ₹3,126.00
- वाशीम – 14.2 किलो: ₹962.00 | 19 किलो: ₹3,007.00
- यवतमाळ – 14.2 किलो: ₹983.50 | 19 किलो: ₹3,059.00
महाराष्ट्रातील PNG (पाइप्ड नॅचरल गॅस) दर
- अहमदनगर – ₹48.50 प्रति SCM
- अकोला – ₹51.40 प्रति SCM
- अमरावती – ₹51.40 प्रति SCM
- छत्रपती संभाजी नगर – ₹48.50 प्रति SCM
- भंडारा – ₹51.40 प्रति SCM
- गोंदिया – ₹51.40 प्रति SCM
- हिंगोली – ₹51.40 प्रति SCM
- कोल्हापूर – ₹49.82 प्रति SCM
- लातूर – ₹45.50 प्रति SCM
- मुंबई – ₹51.50 प्रति SCM
- नागपूर – ₹48.30 प्रति SCM
- नंदुरबार – ₹48.31 प्रति SCM
- नाशिक – ₹50.25 प्रति SCM
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹45.50 प्रति SCM
- पालघर – ₹50.87 प्रति SCM
- पुणे – ₹51.00 प्रति SCM
- रायगड – ₹51.50 प्रति SCM
- रत्नागिरी – ₹45.50 प्रति SCM
- सांगली – ₹48.50 प्रति SCM
- सातारा – ₹48.50 प्रति SCM
- सिंधुदुर्ग – ₹49.25 प्रति SCM
- सोलापूर – ₹48.50 प्रति SCM
- ठाणे – ₹51.50 प्रति SCM
- वाशीम – ₹51.40 प्रति SCM
- यवतमाळ – ₹51.40 प्रति SCM
(टीप: 26 जुलै 2026 रोजी महाराष्ट्रातील PNG दरांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. हे दर प्रति SCM (Standard Cubic Meter) प्रमाणे आहेत.)
एलपीजी सिलेंडरचे दर कशावर ठरतात?
एलपीजीच्या किमती अनेक आर्थिक आणि प्रशासकीय घटकांवर अवलंबून असतात. त्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्चे तेल व एलपीजीचे दर, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचा विनिमय दर, वाहतूक व वितरणाचा खर्च, तसेच केंद्र व राज्य सरकारांची कर आणि धोरणे यांचा समावेश होतो. त्यामुळे प्रत्येक राज्य आणि शहरातील दरांमध्ये फरक दिसून येतो.
गॅस सिलेंडर स्वीकारताना या गोष्टी लक्षात ठेवा
गॅस सिलेंडरची डिलिव्हरी घेताना काही महत्त्वाच्या बाबी तपासणे आवश्यक आहे.
सिलेंडरवरील सुरक्षा सील अखंड आहे का ते पाहा.
सीलवर संबंधित कंपनीचे नाव स्पष्टपणे नमूद आहे का, याची खात्री करा.
सिलेंडरमधून गॅसची गळती होत नाही ना, हे तपासा.
सिलेंडरचे वजन योग्य असल्याची खात्री करून घ्या.
डिलिव्हरीची पावती अवश्य घ्या.
सील तुटलेली, गॅस गळती किंवा इतर कोणतीही त्रुटी आढळल्यास तो सिलेंडर स्वीकारू नका आणि त्वरित आपल्या गॅस एजन्सीशी संपर्क साधा.
या साध्या खबरदारीमुळे सुरक्षित आणि योग्य प्रमाणात गॅस सिलेंडर मिळण्यास मदत होते.