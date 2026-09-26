गॅस सिलेंडर बुक करण्यापूर्वी आजचा भाव तपासा; महाराष्ट्रातील शहरनिहाय दर पाहा

LPG Price 26 September 2026: स्वयंपाकघरातील सर्वात महत्त्वाच्या गरजांपैकी एक म्हणजे LPG सिलेंडर. घरगुती वापराबरोबरच हॉटेल, रेस्टॉरंट, ढाबे आणि विविध व्यवसायांमध्येही LPG चा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. त्यामुळे गॅस सिलेंडरच्या किमतीत होणारा कोणताही बदल थेट घरच्या महिन्याच्या बजेटवर आणि व्यवसायाच्या खर्चावर परिणाम करू शकतो. आज, 26 सप्टेंबर 2026 रोजी तुमच्या शहरात LPG सिलेंडर किती रुपयांना मिळत आहे, तसेच कमर्शियल सिलेंडरचा दर किती आहे, हे जाणून घेण्यासाठी खाली शहरनिहाय यादी पाहा.
आज LPG सिलेंडर किती रुपयांना मिळतोय?
सध्या 14.2 किलोच्या घरगुती LPG सिलेंडरचे दर शहरानुसार वेगवेगळे आहेत. महाराष्ट्रातील काही शहरांमध्ये हा दर ₹941.50 पासून सुरू होतो, तर काही ठिकाणी तो ₹1,011.50 पर्यंत आहे. त्याचबरोबर 19 किलोच्या कमर्शियल LPG सिलेंडरचे दर शहरानुसार सुमारे ₹2,701 ते ₹2,951 पर्यंत आहेत. घरगुती सिलेंडरच्या तुलनेत व्यावसायिक सिलेंडरच्या दरात स्थानिक पातळीवर अधिक फरक दिसतो.
महाराष्ट्रातील घरगुती आणि कमर्शियल LPG सिलेंडरचे दर
- अहमदनगर: घरगुती ₹955.50 | कमर्शियल ₹2,790.00
- अकोला: घरगुती ₹962.00 | कमर्शियल ₹2,830.00
- अमरावती: घरगुती ₹975.50 | कमर्शियल ₹2,860.00
- छत्रपती संभाजीनगर: घरगुती ₹950.50 | कमर्शियल ₹2,806.00
- भंडारा: घरगुती ₹1,002.00 | कमर्शियल ₹2,936.50
- बीड: घरगुती ₹967.50 | कमर्शियल ₹2,836.00
- बुलढाणा: घरगुती ₹956.50 | कमर्शियल ₹2,809.00
- चंद्रपूर: घरगुती ₹990.50 | कमर्शियल ₹2,912.00
- धुळे: घरगुती ₹962.00 | कमर्शियल ₹2,816.50
- गडचिरोली: घरगुती ₹1,011.50 | कमर्शियल ₹2,951.00
- गोंदिया: घरगुती ₹1,010.50 | कमर्शियल ₹2,951.00
- ग्रेटर मुंबई: घरगुती ₹941.50 | कमर्शियल ₹2,701.00
- हिंगोली: घरगुती ₹967.50 | कमर्शियल ₹2,832.00
- जळगाव: घरगुती ₹947.50 | कमर्शियल ₹2,790.50
- जालना: घरगुती ₹950.50 | कमर्शियल ₹2,812.50
- कोल्हापूर: घरगुती ₹944.50 | कमर्शियल ₹2,724.50
- लातूर: घरगुती ₹966.50 | कमर्शियल ₹2,827.00
- मुंबई: घरगुती ₹941.50 | कमर्शियल ₹2,701.00
- नागपूर: घरगुती ₹993.50 | कमर्शियल ₹2,925.00
- नांदेड: घरगुती ₹967.50 | कमर्शियल ₹2,832.00
- नंदुरबार: घरगुती ₹954.50 | कमर्शियल ₹2,728.00
- नाशिक: घरगुती ₹945.50 | कमर्शियल ₹2,777.00
- उस्मानाबाद: घरगुती ₹966.50 | कमर्शियल ₹2,833.00
- पालघर: घरगुती ₹953.50 | कमर्शियल ₹2,730.00
- परभणी: घरगुती ₹968.00 | कमर्शियल ₹2,837.50
- पुणे: घरगुती ₹945.00 | कमर्शियल ₹2,761.00
- रायगड: घरगुती ₹952.50 | कमर्शियल ₹2,727.00
- रत्नागिरी: घरगुती ₹956.50 | कमर्शियल ₹2,783.50
- सांगली: घरगुती ₹944.50 | कमर्शियल ₹2,724.50
- सातारा: घरगुती ₹946.50 | कमर्शियल ₹2,768.00
- सिंधुदुर्ग: घरगुती ₹956.00 | कमर्शियल ₹2,751.50
- सोलापूर: घरगुती ₹949.50 | कमर्शियल ₹2,800.50
- ठाणे: घरगुती ₹941.50 | कमर्शियल ₹2,702.50
- वर्धा: घरगुती ₹1,002.00 | कमर्शियल ₹2,941.00
- वाशिम: घरगुती ₹962.00 | कमर्शियल ₹2,822.50
- यवतमाळ: घरगुती ₹983.50 | कमर्शियल ₹2,874.50
PNG गॅसचे दरही जाणून घ्या
ज्या घरांमध्ये LPG सिलेंडरऐवजी पाइप्ड नॅचरल गॅस म्हणजेच PNG वापरला जातो, त्यांच्यासाठीही शहरानुसार दर वेगळे आहेत. महाराष्ट्रातील काही प्रमुख शहरांमधील PNG चे दर पुढीलप्रमाणे आहेत:
- अहमदनगर: ₹50.50 (+₹2.00)
- अकोला: ₹51.40 (स्थिर)
- अमरावती: ₹51.40 (स्थिर)
- छत्रपती संभाजीनगर: ₹50.50 (+₹2.00)
- भंडारा: ₹51.40 (स्थिर)
- गोंदिया: ₹51.40 (स्थिर)
- हिंगोली: ₹51.40 (स्थिर)
- कोल्हापूर: ₹51.50 (+₹1.68)
- लातूर: ₹46.00 (+₹0.50)
- मुंबई: ₹52.00 (+₹0.50)
- नागपूर: ₹49.90 (+₹1.60)
- नंदुरबार: ₹48.31 (स्थिर)
- नाशिक: ₹50.25 (स्थिर)
- उस्मानाबाद: ₹46.00 (+₹0.50)
- पालघर: ₹50.87 (स्थिर)
- पुणे: ₹53.00 (+₹2.00)
- रायगड: ₹52.00 (+₹0.50)
- रत्नागिरी: ₹46.00 (+₹0.50)
- सांगली: ₹50.50 (+₹2.00)
- सातारा: ₹50.50 (+₹2.00)
- सिंधुदुर्ग: ₹49.25 (स्थिर)
- सोलापूर: ₹50.50 (+₹2.00)
- ठाणे: ₹52.00 (+₹0.50)
- वाशिम: ₹51.40 (स्थिर)
- यवतमाळ: ₹51.40 (स्थिर)
LPG सिलेंडरची किंमत कशी ठरते?
LPG च्या किमतीवर एकाच घटकाचा प्रभाव नसतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील गॅसच्या किमती, LPG आयात करण्यासाठी लागणारा खर्च, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या विनिमय दरातील बदल आणि केंद्र व राज्य सरकारांकडून आकारले जाणारे कर अशा अनेक बाबींचा अंतिम किमतीवर परिणाम होतो. याशिवाय तेल कंपन्या आणि स्थानिक वितरण व्यवस्थेशी संबंधित खर्चांचाही ग्राहकांना मिळणाऱ्या अंतिम दरावर परिणाम होतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या शहरांमध्ये LPG सिलेंडरची किंमत समान असेलच असे नाही.
भारताच्या LPG पुरवठ्यात अमेरिकेची वाढती भूमिका
भारताच्या LPG पुरवठ्याच्या बाबतीत गेल्या काही काळात आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही बदल झाले आहेत. आखाती प्रदेशातील ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणाम करणाऱ्या घडामोडींमुळे भारताने LPG साठी पर्यायी स्रोतांकडेही लक्ष वळवले आहे. यामध्ये अमेरिकेचे महत्त्व वाढताना दिसत आहे. उपलब्ध अहवालांनुसार, भारताच्या LPG आयातीमध्ये अमेरिकेचा वाटा पूर्वीच्या तुलनेत वाढला आहे. त्यामुळे भारताच्या LPG पुरवठा साखळीत अमेरिकेची भूमिका अधिक महत्त्वाची झाली आहे.
एकूणच, LPG सिलेंडरचे दर हे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थितीपासून ते आयात खर्च आणि चलन विनिमय दरापर्यंत अनेक घटकांवर अवलंबून असतात. त्यामुळे सिलेंडर बुक करण्यापूर्वी आपल्या शहरातील ताजा दर तपासणे महत्त्वाचे आहे.