LPG Price Today: गॅस सिलेंडरच्या दरात आज बदल? महाराष्ट्रातील 14.2 आणि 19 किलो सिलेंडरचे दर पाहा

घरगुती गॅस सिलेंडर वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी आजही दरात कोणताही बदल झालेला नाही. सरकारी तेल कंपन्यांनी 28 ऑगस्ट 2026 रोजी घरगुती तसेच व्यावसायिक LPG सिलेंडरच्या किमती जैसे थे ठेवल्या आहेत. त्यामुळे मुंबईत 14.2 किलोच्या घरगुती LPG सिलेंडरसाठी ₹941.50, तर 19 किलोच्या कमर्शियल सिलेंडरसाठी ₹2,691.50 मोजावे लागतील. देशातील प्रमुख शहरांमध्येही आज LPGच्या दरात कोणतीही वाढ किंवा कपात झालेली नाही.
महाराष्ट्रातील LPG सिलेंडरचे आजचे दर
महाराष्ट्रातील विविध शहरांमध्ये 14.2 किलोच्या घरगुती आणि 19 किलोच्या व्यावसायिक LPG सिलेंडरचे दर पुढीलप्रमाणे आहेत:
- अहमदनगर: घरगुती ₹955.50 | कमर्शियल ₹2,780.50
- अकोला: घरगुती ₹962 | कमर्शियल ₹2,820
- अमरावती: घरगुती ₹975.50 | कमर्शियल ₹2,850.50
- छत्रपती संभाजी नगर: घरगुती ₹950.50 | कमर्शियल ₹2,796.50
- भंडारा: घरगुती ₹1,002 | कमर्शियल ₹2,927
- बीड: घरगुती ₹967.50 | कमर्शियल ₹2,826.50
- बुलढाणा: घरगुती ₹956.50 | कमर्शियल ₹2,799.50
- चंद्रपूर: घरगुती ₹990.50 | कमर्शियल ₹2,902.50
- धुळे: घरगुती ₹962 | कमर्शियल ₹2,807
- गडचिरोली: घरगुती ₹1,011.50 | कमर्शियल ₹2,941.50
- गोंदिया: घरगुती ₹1,010.50 | कमर्शियल ₹2,941.50
- मुंबई: घरगुती ₹941.50 | कमर्शियल ₹2,691.50
- हिंगोली: घरगुती ₹967.50 | कमर्शियल ₹2,822.50
- जळगाव: घरगुती ₹947.50 | कमर्शियल ₹2,780.50
- जालना: घरगुती ₹950.50 | कमर्शियल ₹2,803
- कोल्हापूर: घरगुती ₹944.50 | कमर्शियल ₹2,715
- लातूर: घरगुती ₹966.50 | कमर्शियल ₹2,817.50
- नागपूर: घरगुती ₹993.50 | कमर्शियल ₹2,915.50
- नांदेड: घरगुती ₹967.50 | कमर्शियल ₹2,822.50
- नंदुरबार: घरगुती ₹954.50 | कमर्शियल ₹2,718.50
- नाशिक: घरगुती ₹945.50 | कमर्शियल ₹2,767
- धाराशिव: घरगुती ₹966.50 | कमर्शियल ₹2,823.50
- पालघर: घरगुती ₹953.50 | कमर्शियल ₹2,720.50
- परभणी: घरगुती ₹968 | कमर्शियल ₹2,828
- पुणे: घरगुती ₹945 | कमर्शियल ₹2,752
- रायगड: घरगुती ₹952.50 | कमर्शियल ₹2,717.50
- रत्नागिरी: घरगुती ₹956.50 | कमर्शियल ₹2,783.50
- सांगली: घरगुती ₹944.50 | कमर्शियल ₹2,715
- सातारा: घरगुती ₹946.50 | कमर्शियल ₹2,758.50
- सिंधुदुर्ग: घरगुती ₹956 | कमर्शियल ₹2,742
- सोलापूर: घरगुती ₹949.50 | कमर्शियल ₹2,791.50
- ठाणे: घरगुती ₹941.50 | कमर्शियल ₹2,693
- वर्धा: घरगुती ₹1,002 | कमर्शियल ₹2,931.50
- वाशिम: घरगुती ₹962 | कमर्शियल ₹2,813
- यवतमाळ: घरगुती ₹983.50 | कमर्शियल ₹2,865
घरगुती LPG सिलेंडर शेवटचा कधी महागला?
घरगुती LPG सिलेंडरच्या किमतीत शेवटचा बदल जून 2026 मध्ये झाला होता. त्यावेळी 14.2 किलोच्या सिलेंडरच्या दरात ₹29 ची वाढ करण्यात आली. परिणामी दिल्लीतील घरगुती सिलेंडरची किंमत ₹913 वरून वाढून ₹942 झाली. यानंतर घरगुती LPGच्या दरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
कमर्शियल सिलेंडरच्या दरात मोठी कपात
व्यावसायिक ग्राहकांसाठी मात्र ऑगस्टमध्ये मोठा दिलासा मिळाला होता. 1 ऑगस्ट 2026 रोजी तेल कंपन्यांनी 19 किलोच्या कमर्शियल LPG सिलेंडरच्या किमतीत मोठी कपात केली. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतीतील घसरणीच्या पार्श्वभूमीवर विविध शहरांमध्ये कमर्शियल सिलेंडरचे दर सुमारे ₹192 ते ₹209 पर्यंत कमी करण्यात आले होते. महाराष्ट्रातील अनेक शहरांमध्येही या कपातीचा परिणाम दिसून आला.