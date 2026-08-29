Add Zee Business As A Preferred Source
App

LPG Price Today: घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे दर स्थिर; महाराष्ट्रातील भाव पाहा

LPG Price Today 29 august 2026: आज गॅस सिलेंडरचं बुकिंग तुम्ही करणार असाल तर त्या आधी जाणून घ्या तुमच्या शहरात नेमके किती रुपयांना घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलेंडर मिळणार आहे. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Aug 29, 2026, 09:06 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 09:06 AM IST
LPG Price Today: घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे दर स्थिर; महाराष्ट्रातील भाव पाहा
Image Credit: PTI

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Petrol-Diesel Price: आज पेट्रोल-डिझेल-CNG स्वस्त झाले आहे की महाग? पेट्रोल पंपावर जाण्यापूर्वी तपासा दर
2
3
4
5