LPG Price Today: घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे दर स्थिर; महाराष्ट्रातील भाव पाहा

LPG Price Today: 29 ऑगस्ट 2026 रोजी LPG ग्राहकांसाठी मोठा बदल झालेला नाही. तेल कंपन्यांनी आज घरगुती आणि कमर्शियल LPG सिलेंडर च्या किमतीत कोणतीही वाढ किंवा कपात केलेली नाही. त्यामुळे ग्राहकांना मागील दरानेच सिलेंडर खरेदी करता येणार आहे. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आणि चेन्नईसह देशातील प्रमुख शहरांमध्ये घरगुती गॅसचे दर सध्या स्थिर आहेत. महागाईमुळे घरगुती बजेटवर परिणाम होत असताना LPG सिलेंडरच्या किमतीकडे सर्वसामान्यांचे विशेष लक्ष असते. दुसरीकडे हॉटेल, रेस्टॉरंट, खानावळ आणि इतर व्यावसायिकांसाठी कमर्शियल सिलिंडरचे दर महत्त्वाचे असतात. आज घरगुती LPGच्या दरात बदल न झाल्याने ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
मुंबईत 14.2 किलोच्या घरगुती LPG सिलेंडरसाठी ₹941.50, तर 19 किलोच्या कमर्शियल सिलेंडरसाठी ₹2,691.50 मोजावे लागतील.
महाराष्ट्रातील घरगुती LPG सिलेंडर— 14.2 किलो
- अहमदनगर — ₹955.50
- अकोला — ₹962.00
- अमरावती — ₹975.50
- छत्रपती संभाजी नगर — ₹950.50
- भंडारा — ₹1,002.00
- बीड — ₹967.50
- बुलढाणा — ₹956.50
- चंद्रपूर — ₹990.50
- धुळे — ₹962.00
- गडचिरोली — ₹1,011.50
- गोंदिया — ₹1,010.50
- ग्रेटर मुंबई — ₹941.50
- हिंगोली — ₹967.50
- जळगाव — ₹947.50
- जालना — ₹950.50
- कोल्हापूर — ₹944.50
- लातूर — ₹966.50
- मुंबई — ₹941.50
- नागपूर — ₹993.50
- नांदेड — ₹967.50
- नंदुरबार — ₹954.50
- नाशिक — ₹945.50
- धाराशिव — ₹966.50
- पालघर — ₹953.50
- परभणी — ₹968.00
- पुणे — ₹945.00
- रायगड — ₹952.50
- रत्नागिरी — ₹956.50
- सांगली — ₹944.50
- सातारा — ₹946.50
- सिंधुदुर्ग — ₹956.00
- सोलापूर — ₹949.50
- ठाणे — ₹941.50
- वर्धा — ₹1,002.00
- वाशिम — ₹962.00
- यवतमाळ — ₹983.50
कमर्शियल LPG सिलेंडर— 19 किलो
- अहमदनगर — ₹2,780.50
- अकोला — ₹2,820.00
- अमरावती — ₹2,850.50
- छत्रपती संभाजी नगर — ₹2,796.50
- भंडारा — ₹2,927.00
- बीड — ₹2,826.50
- बुलढाणा — ₹2,799.50
- चंद्रपूर — ₹2,902.50
- धुळे — ₹2,807.00
- गडचिरोली — ₹2,941.50
- गोंदिया — ₹2,941.50
- ग्रेटर मुंबई — ₹2,691.50
- हिंगोली — ₹2,822.50
- जळगाव — ₹2,780.50
- जालना — ₹2,803.00
- कोल्हापूर — ₹2,715.00
- लातूर — ₹2,817.50
- मुंबई — ₹2,691.50
- नागपूर — ₹2,915.50
- नांदेड — ₹2,822.50
- नंदुरबार — ₹2,718.50
- नाशिक — ₹2,767.00
- धाराशिव — ₹2,823.50
- पालघर — ₹2,720.50
- परभणी — ₹2,828.00
- पुणे — ₹2,752.00
- रायगड — ₹2,717.50
- रत्नागिरी — ₹2,783.50
- सांगली — ₹2,715.00
- सातारा — ₹2,758.50
- सिंधुदुर्ग — ₹2,742.00
- सोलापूर — ₹2,791.50
- ठाणे — ₹2,693.00
- वर्धा — ₹2,931.50
- वाशिम — ₹2,813.00
- यवतमाळ — ₹2,865.00
महाराष्ट्रातील PNGचे शहरनिहाय दर
LPGसोबत पाइप्ड नॅचरल गॅस म्हणजेच PNG वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठीही आज दरात कोणताही बदल झालेला नाही. महाराष्ट्रातील विविध शहरांमध्ये PNGचे दर वेगवेगळे आहेत.
- अहमदनगर — ₹48.50
- अकोला — ₹51.40
- अमरावती — ₹51.40
- छत्रपती संभाजी नगर — ₹48.50
- भंडारा — ₹51.40
- गोंदिया — ₹51.40
- हिंगोली — ₹51.40
- कोल्हापूर — ₹49.82
- लातूर — ₹45.50
- मुंबई — ₹51.50
- नागपूर — ₹48.30
- नंदुरबार — ₹48.31
- नाशिक — ₹50.25
- धाराशिव — ₹45.50
- पालघर — ₹50.87
- पुणे — ₹51.00
- रायगड — ₹51.50
- रत्नागिरी — ₹45.50
- सांगली — ₹48.50
- सातारा — ₹48.50
- सिंधुदुर्ग — ₹49.25
- सोलापूर — ₹48.50
- ठाणे — ₹51.50
- वाशिम — ₹51.40
- यवतमाळ — ₹51.40
घरगुती आणि कमर्शियल सिलिंडरच्या दरात फरक का?
घरगुती LPG सिलेंडरचा वापर प्रामुख्याने स्वयंपाकासाठी केला जातो, तर 19 किलोचा कमर्शियल सिलेंडर हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरला जातो. दोन्ही प्रकारच्या सिलेंडरच्या किमती वेगवेगळ्या असतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील गॅसच्या किमती, कर, वाहतूक खर्च आणि इतर स्थानिक घटकांनुसार अंतिम दर ठरतात. दर महिन्याला तेल विपणन कंपन्या LPGच्या किमतीचा आढावा घेतात. त्यामुळे महिन्याच्या सुरुवातीला किंवा इतर वेळी घरगुती आणि कमर्शियल सिलेंडरच्या दरात बदल होऊ शकतो.
आज ग्राहकांना किती दिलासा?
29 ऑगस्ट रोजी घरगुती LPG सिलेंडरच्या किमतीत कोणतीही वाढ झालेली नसल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र शहरानुसार LPGच्या दरात फरक असल्याने सिलेंडर बुक करण्यापूर्वी आपल्या शहरातील ताजा दर तपासणे महत्त्वाचे आहे.
टीप: वरील LPG आणि PNGचे दर तुम्ही दिलेल्या डेटावर आधारित आहेत. प्रत्यक्ष सिलेंडर बुकिंग किंवा गॅस बिलासाठी संबंधित गॅस वितरण कंपनीकडील ताजा दर ग्राह्य धरावा.