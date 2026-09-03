LPG Rate Today: आज तुमच्या शहरात 14.2 किलोचा घरगुती गॅस सिलेंडर कितीला? जाणून घ्या आजचे दर

LPG Rate Today 3 September 2026: घरगुती गॅस सिलेंडर वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी. आज, ३ सप्टेंबर रोजी देशातील तेल विपणन कंपन्यांनी एलपीजी सिलेंडरचे नवे दर जाहीर केले आहेत. तुमच्या शहरात १४.२ किलोचा घरगुती सिलेंडर आणि १९ किलोचा व्यावसायिक सिलेंडर किती रुपयांना मिळणार, याची शहरनिहाय माहिती येथे पाहता येईल. महिन्याच्या सुरुवातीला एलपीजीच्या किमतींचा आढावा घेतला जातो. त्यामुळे आज घरगुती सिलेंडरच्या दरात काही बदल झाला आहे का, याकडे ग्राहकांचे लक्ष असते. आजच्या दरांनुसार १४.२ किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीत कोणताही बदल झालेला नाही. मात्र, अनेक शहरांमध्ये १९ किलोच्या व्यावसायिक सिलेंडरच्या दरात वाढ झाल्याचे दिसत आहे.
कमर्शियल LPG सिलेंडर महागण्यामागे कारण काय?
व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या दरात नुकतीच वाढ करण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती आणि जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यातील बदल यांचा परिणाम एलपीजीच्या किमतीवर होतो. कमर्शियल सिलेंडरचा वापर हॉटेल, रेस्टॉरंट, ढाबे, कॅटरिंग तसेच विविध खाद्य व्यवसायांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. त्यामुळे सिलेंडरच्या दरात वाढ झाल्यास या व्यवसायांच्या खर्चातही वाढ होऊ शकते. परिणामी, बाहेर खाण्या-पिण्याच्या पदार्थांच्या किमतीवर त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम होण्याची शक्यता असते.
घरगुती LPG सिलेंडर महागणार का?
सध्या १४.२ किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या दरात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे घरगुती ग्राहकांना सध्याच्या दरानेच सिलेंडर उपलब्ध होणार आहे.
महाराष्ट्रातील घरगुती आणि कमर्शियल LPG चे दर
- अहमदनगर: घरगुती ₹955.50 | कमर्शियल ₹2,790 (+₹9.50)
- अकोला: घरगुती ₹962 | कमर्शियल ₹2,830 (+₹10)
- अमरावती: घरगुती ₹975.50 | कमर्शियल ₹2,860 (+₹9.50)
- छत्रपती संभाजीनगर : घरगुती ₹950.50 | कमर्शियल ₹2,806 (+₹9.50)
- भंडारा: घरगुती ₹1,002 | कमर्शियल ₹2,936.50 (+₹9.50)
- बीड: घरगुती ₹967.50 | कमर्शियल ₹2,836 (+₹9.50)
- बुलढाणा: घरगुती ₹956.50 | कमर्शियल ₹2,809 (+₹9.50)
- चंद्रपूर: घरगुती ₹990.50 | कमर्शियल ₹2,912 (+₹9.50)
- धुळे: घरगुती ₹962 | कमर्शियल ₹2,816.50 (+₹9.50)
- गडचिरोली: घरगुती ₹1,011.50 | कमर्शियल ₹2,951 (+₹9.50)
- गोंदिया: घरगुती ₹1,010.50 | कमर्शियल ₹2,951 (+₹9.50)
- ग्रेटर मुंबई: घरगुती ₹941.50 | कमर्शियल ₹2,701 (+₹9.50)
- हिंगोली: घरगुती ₹967.50 | कमर्शियल ₹2,832 (+₹9.50)
- जळगाव: घरगुती ₹947.50 | कमर्शियल ₹2,790.50 (+₹10)
- जालना: घरगुती ₹950.50 | कमर्शियल ₹2,812.50 (+₹9.50)
- कोल्हापूर: घरगुती ₹944.50 | कमर्शियल ₹2,724.50 (+₹9.50)
- लातूर: घरगुती ₹966.50 | कमर्शियल ₹2,827 (+₹9.50)
- मुंबई: घरगुती ₹941.50 | कमर्शियल ₹2,701 (+₹9.50)
- नागपूर: घरगुती ₹993.50 | कमर्शियल ₹2,925 (+₹9.50)
- नांदेड: घरगुती ₹967.50 | कमर्शियल ₹2,832 (+₹9.50)
- नंदुरबार: घरगुती ₹954.50 | कमर्शियल ₹2,728 (+₹9.50)
- नाशिक: घरगुती ₹945.50 | कमर्शियल ₹2,777 (+₹10)
- धाराशिव: घरगुती ₹966.50 | कमर्शियल ₹2,833 (+₹9.50)
- पालघर: घरगुती ₹953.50 | कमर्शियल ₹2,730 (+₹9.50)
- परभणी: घरगुती ₹968 | कमर्शियल ₹2,837.50 (+₹9.50)
- पुणे: घरगुती ₹945 | कमर्शियल ₹2,761 (+₹9)
- रायगड: घरगुती ₹952.50 | कमर्शियल ₹2,727 (+₹9.50)
- रत्नागिरी: घरगुती ₹956.50 | कमर्शियल ₹2,783.50 (बदल नाही)
- सांगली: घरगुती ₹944.50 | कमर्शियल ₹2,724.50 (+₹9.50)
- सातारा: घरगुती ₹946.50 | कमर्शियल ₹2,768 (+₹9.50)
- सिंधुदुर्ग: घरगुती ₹956 | कमर्शियल ₹2,751.50 (+₹9.50)
- सोलापूर: घरगुती ₹949.50 | कमर्शियल ₹2,800.50 (+₹9)
- ठाणे: घरगुती ₹941.50 | कमर्शियल ₹2,702.50 (+₹9.50)
- वर्धा: घरगुती ₹1,002 | कमर्शियल ₹2,941 (+₹9.50)
- वाशिम: घरगुती ₹962 | कमर्शियल ₹2,822.50 (+₹9.50)
- यवतमाळ: घरगुती ₹983.50 | कमर्शियल ₹2,874.50 (+₹9.50)
पाइप्ड नॅचरल गॅस म्हणजेच PNG वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठीही शहरनिहाय दर पुढीलप्रमाणे आहेत:
- अहमदनगर: ₹48.50
- अकोला: ₹51.40
- अमरावती: ₹51.40
- छत्रपती संभाजीनगर: ₹48.50
- भंडारा: ₹51.40
- गोंदिया: ₹51.40
- हिंगोली: ₹51.40
- कोल्हापूर: ₹49.82
- लातूर: ₹45.50
- मुंबई: ₹51.50
- नागपूर: ₹48.30
- नंदुरबार: ₹48.31
- नाशिक: ₹50.25
- धाराशिव: ₹45.50
- पालघर: ₹50.87
- पुणे: ₹51
- रायगड: ₹51.50
- रत्नागिरी: ₹45.50
- सांगली: ₹48.50
- सातारा: ₹48.50
- सिंधुदुर्ग: ₹49.25
- सोलापूर: ₹48.50
- ठाणे: ₹51.50
- वाशिम: ₹51.40
- यवतमाळ: ₹51.40
थोडक्यात: आज घरगुती १४.२ किलोच्या LPG सिलेंडरच्या दरात कोणताही बदल झालेला नाही. मात्र, १९ किलोच्या कमर्शियल सिलेंडरच्या किमतीत बहुतांश शहरांमध्ये वाढ झाली आहे. त्यामुळे घरगुती ग्राहकांना दिलासा मिळाला असला तरी व्यावसायिक गॅस वापरणाऱ्यांचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे.
(Disclaimer: वरील दर दिलेल्या माहितीनुसार आहेत. शहर, वितरण कंपनी, कर आणि स्थानिक शुल्कानुसार प्रत्यक्ष किंमत बदलू शकते. सिलेंडर बुक करण्यापूर्वी संबंधित गॅस वितरण कंपनीकडील ताजा दर तपासणे योग्य ठरेल.)