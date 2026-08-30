/LPG Cylinder Price: आज, रविवारी गॅस सिलेंडर बुक करणार असाल तर जाणून घ्या महाराष्ट्रातील आजचे लेटेस्ट दर

घरगुती स्वयंपाकासाठी वापरला जाणारा 14.2 किलोचा LPG सिलेंडर आज किती रुपयांना मिळत आहे? तसेच हॉटेल, रेस्टॉरंट किंवा इतर व्यावसायिक वापरासाठी लागणाऱ्या 19 किलोच्या कमर्शियल सिलेंडरचा भाव किती आहे? याची शहरनिहाय माहिती जाणून घ्यायची असेल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. आज 30 ऑगस्ट रोजी घरगुती LPG सिलेंडरच्या दरात कोणताही बदल झालेला नाही. त्यामुळे ग्राहकांना 14.2 किलोच्या सिलेंडरसाठी सध्याचाच दर मोजावा लागणार आहे. दुसरीकडे, 19 किलोच्या कमर्शियल LPG सिलेंडरच्या दरात ऑगस्टच्या सुरुवातीला मोठी कपात करण्यात आली होती.
महाराष्ट्रातील LPG सिलेंडरचे शहरनिहाय दर
- अहमदनगर: घरगुती ₹955.50 | कमर्शियल ₹2,780.50
- अकोला: घरगुती ₹962.00 | कमर्शियल ₹2,820.00
- अमरावती: घरगुती ₹975.50 | कमर्शियल ₹2,850.50
- छत्रपती संभाजी नगर : घरगुती ₹950.50 | कमर्शियल ₹2,796.50
- भंडारा: घरगुती ₹1,002.00 | कमर्शियल ₹2,927.00
- बीड: घरगुती ₹967.50 | कमर्शियल ₹2,826.50
- बुलढाणा: घरगुती ₹956.50 | कमर्शियल ₹2,799.50
- चंद्रपूर: घरगुती ₹990.50 | कमर्शियल ₹2,902.50
- धुळे: घरगुती ₹962.00 | कमर्शियल ₹2,807.00
- गडचिरोली: घरगुती ₹1,011.50 | कमर्शियल ₹2,941.50
- गोंदिया: घरगुती ₹1,010.50 | कमर्शियल ₹2,941.50
- मुंबई: घरगुती ₹941.50 | कमर्शियल ₹2,691.50
- हिंगोली: घरगुती ₹967.50 | कमर्शियल ₹2,822.50
- जळगाव: घरगुती ₹947.50 | कमर्शियल ₹2,780.50
- जालना: घरगुती ₹950.50 | कमर्शियल ₹2,803.00
- कोल्हापूर: घरगुती ₹944.50 | कमर्शियल ₹2,715.00
- लातूर: घरगुती ₹966.50 | कमर्शियल ₹2,817.50
- नागपूर: घरगुती ₹993.50 | कमर्शियल ₹2,915.50
- नांदेड: घरगुती ₹967.50 | कमर्शियल ₹2,822.50
- नंदुरबार: घरगुती ₹954.50 | कमर्शियल ₹2,718.50
- नाशिक: घरगुती ₹945.50 | कमर्शियल ₹2,767.00
- उस्मानाबाद: घरगुती ₹966.50 | कमर्शियल ₹2,823.50
- पालघर: घरगुती ₹953.50 | कमर्शियल ₹2,720.50
- परभणी: घरगुती ₹968.00 | कमर्शियल ₹2,828.00
- पुणे: घरगुती ₹945.00 | कमर्शियल ₹2,752.00
- रायगड: घरगुती ₹952.50 | कमर्शियल ₹2,717.50
- रत्नागिरी: घरगुती ₹956.50 | कमर्शियल ₹2,783.50
- सांगली: घरगुती ₹944.50 | कमर्शियल ₹2,715.00
- सातारा: घरगुती ₹946.50 | कमर्शियल ₹2,758.50
- सिंधुदुर्ग: घरगुती ₹956.00 | कमर्शियल ₹2,742.00
- सोलापूर: घरगुती ₹949.50 | कमर्शियल ₹2,791.50
- ठाणे: घरगुती ₹941.50 | कमर्शियल ₹2,693.00
- वर्धा: घरगुती ₹1,002.00 | कमर्शियल ₹2,931.50
- वाशिम: घरगुती ₹962.00 | कमर्शियल ₹2,813.00
- यवतमाळ: घरगुती ₹983.50 | कमर्शियल ₹2,865.00
महाराष्ट्रातील PNGचे दरही पाहा
ज्या ग्राहकांकडे पाइपद्वारे घरगुती गॅस म्हणजेच PNGची सुविधा आहे, त्यांच्यासाठीही शहरानुसार दर वेगळे आहेत. उपलब्ध दर असे आहेत:
- अहमदनगर — ₹48.50
- अकोला — ₹51.40
- अमरावती — ₹51.40
- छत्रपती संभाजी नगर — ₹48.50
- भंडारा — ₹51.40
- गोंदिया — ₹51.40
- हिंगोली — ₹51.40
- कोल्हापूर — ₹49.82
- लातूर — ₹45.50
- मुंबई — ₹51.50
- नागपूर — ₹48.30
- नंदुरबार — ₹48.31
- नाशिक — ₹50.25
- उस्मानाबाद — ₹45.50
- पालघर — ₹50.87
- पुणे — ₹51.00
- रायगड — ₹51.50
- रत्नागिरी — ₹45.50
- सांगली — ₹48.50
- सातारा — ₹48.50
- सिंधुदुर्ग — ₹49.25
- सोलापूर — ₹48.50
- ठाणे — ₹51.50
- वाशिम — ₹51.40
- यवतमाळ — ₹51.40
उपलब्ध माहितीनुसार PNGच्या या दरांमध्येही आज कोणताही बदल झालेला नाही.
कमर्शियल गॅस सिलेंडर कधी स्वस्त झाला?
19 किलोच्या कमर्शियल LPG सिलेंडरच्या दरात 1 ऑगस्ट रोजी मोठी कपात करण्यात आली होती. तेल कंपन्यांनी विविध शहरांमध्ये कमर्शियल सिलेंडरच्या किमतीत सुमारे ₹200 किंवा त्याहून अधिक कपात केली होती. उदाहरणार्थ, दिल्लीत 19 किलोच्या कमर्शियल सिलेंडरचा दर ₹2,930 वरून सुमारे ₹2,738 करण्यात आला होता. कमर्शियल LPG सिलेंडरचा वापर प्रामुख्याने हॉटेल, रेस्टॉरंट, ढाबे, मिठाईची दुकाने आणि इतर व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये केला जातो. त्यामुळे या सिलेंडरच्या किमतीत कपात झाल्यास व्यावसायिकांच्या इंधन खर्चात काही प्रमाणात बचत होऊ शकते.
घरगुती आणि कमर्शियल सिलेंडरमध्ये फरक काय?
घरगुती स्वयंपाकासाठी प्रामुख्याने 14.2 किलोचा LPG सिलेंडर वापरला जातो, तर व्यवसायिक वापरासाठी 19 किलोचा कमर्शियल सिलेंडर घेतला जातो. दोन्ही सिलेंडरचे दर वेगळे असतात आणि कमर्शियल सिलेंडरच्या किमतीत महिन्याच्या सुरुवातीला किंवा इतर वेळी बदल होऊ शकतो. त्यामुळे सिलेंडर बुक करण्यापूर्वी आपल्या शहरातील आजचा ताजा दर तपासणे फायदेशीर ठरते.