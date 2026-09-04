स्वयंपाकाच्या गॅसच्या दरात आज बदल? जाणून घ्या 4 सप्टेंबरचे LPG आणि PNG चे दर

आज घरगुती किंवा व्यावसायिक LPG सिलेंडर बुक करण्याचा विचार करत असाल, तर आधी तुमच्या शहरातील ताजे दर जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. 4 सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्रातील विविध शहरांमध्ये घरगुती LPG सिलेंडरच्या किमतीत कोणताही बदल झालेला नाही. मात्र, बहुतांश ठिकाणी 19 किलोच्या कमर्शियल सिलेंडरच्या दरात वाढ झाली आहे. स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमतीचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या घरगुती बजेटवर होतो. सिलेंडरच्या दरात वाढ झाली की महिन्याच्या खर्चाचे गणित बिघडू शकते. दुसरीकडे, हॉटेल, रेस्टॉरंट, ढाबे आणि खाद्यपदार्थांचा व्यवसाय करणाऱ्यांसाठीही LPG च्या दरातील चढ-उतार महत्त्वाचे असतात.
महाराष्ट्रातील शहरनिहाय LPG दर
- अहमदनगर: घरगुती ₹955.50 | कमर्शियल ₹2,790
- अकोला: घरगुती ₹962 | कमर्शियल ₹2,830
- अमरावती: घरगुती ₹975.50 | कमर्शियल ₹2,860
- छत्रपती संभाजी नगर : घरगुती ₹950.50 | कमर्शियल ₹2,806
- भंडारा: घरगुती ₹1,002 | कमर्शियल ₹2,936.50
- बीड: घरगुती ₹967.50 | कमर्शियल ₹2,836
- बुलढाणा: घरगुती ₹956.50 | कमर्शियल ₹2,809
- चंद्रपूर: घरगुती ₹990.50 | कमर्शियल ₹2,912
- धुळे: घरगुती ₹962 | कमर्शियल ₹2,816.50
- गडचिरोली: घरगुती ₹1,011.50 | कमर्शियल ₹2,951
- गोंदिया: घरगुती ₹1,010.50 | कमर्शियल ₹2,951
- मुंबई: घरगुती ₹941.50 | कमर्शियल ₹2,701
- जळगाव: घरगुती ₹947.50 | कमर्शियल ₹2,790.50
- जालना: घरगुती ₹950.50 | कमर्शियल ₹2,812.50
- कोल्हापूर: घरगुती ₹944.50 | कमर्शियल ₹2,724.50
- लातूर: घरगुती ₹966.50 | कमर्शियल ₹2,827
- नागपूर: घरगुती ₹993.50 | कमर्शियल ₹2,925
- नांदेड: घरगुती ₹967.50 | कमर्शियल ₹2,832
- नंदुरबार: घरगुती ₹954.50 | कमर्शियल ₹2,728
- नाशिक: घरगुती ₹945.50 | कमर्शियल ₹2,777
- उस्मानाबाद: घरगुती ₹966.50 | कमर्शियल ₹2,833
- पालघर: घरगुती ₹953.50 | कमर्शियल ₹2,730
- परभणी: घरगुती ₹968 | कमर्शियल ₹2,837.50
- पुणे: घरगुती ₹945 | कमर्शियल ₹2,761
- रायगड: घरगुती ₹952.50 | कमर्शियल ₹2,727
- रत्नागिरी: घरगुती ₹956.50 | कमर्शियल ₹2,783.50
- सांगली: घरगुती ₹944.50 | कमर्शियल ₹2,724.50
- सातारा: घरगुती ₹946.50 | कमर्शियल ₹2,768
- सिंधुदुर्ग: घरगुती ₹956 | कमर्शियल ₹2,751.50
- सोलापूर: घरगुती ₹949.50 | कमर्शियल ₹2,800.50
- ठाणे: घरगुती ₹941.50 | कमर्शियल ₹2,702.50
- वर्धा: घरगुती ₹1,002 | कमर्शियल ₹2,941
- वाशिम: घरगुती ₹962 | कमर्शियल ₹2,822.50
- यवतमाळ: घरगुती ₹983.50 | कमर्शियल ₹2,874.50
महाराष्ट्रातील विविध शहरांमध्ये पाइप्ड नॅचरल गॅस म्हणजेच PNG च्या दरातही आज कोणताही बदल झालेला नाही. मुंबई आणि ठाण्यात PNG चा दर ₹51.50 प्रति युनिट आहे. पुण्यात ₹51.00, नाशिकमध्ये ₹50.25, तर नागपूरमध्ये ₹48.30 असा दर आहे. लातूर, उस्मानाबाद आणि रत्नागिरीमध्ये PNG ₹45.50 प्रति युनिट आहे.
LPG महागल्याचा परिणाम कुणावर होतो?
LPG च्या किमतीचा परिणाम केवळ घरगुती ग्राहकांवर होत नाही. हॉटेल, रेस्टॉरंट, ढाबे, केटरिंग व्यवसाय तसेच विविध खाद्यपदार्थांच्या व्यवसायांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर LPG चा वापर केला जातो. त्यामुळे कमर्शियल सिलेंडर महागल्यास व्यावसायिकांचा इंधनावरील खर्च वाढतो.
व्यवसायाचा खर्च वाढल्यास त्याचा परिणाम खाद्यपदार्थांच्या किमतीवरही होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे LPG चे दर हे घरगुती ग्राहकांसोबतच व्यावसायिकांसाठीही महत्त्वाचे ठरतात. दरातील छोटासा बदलदेखील महिन्याच्या एकूण खर्चावर परिणाम करू शकतो.