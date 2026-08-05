आज तुमच्या शहरात किती रुपयांना मिळणार गॅस सिलेंडर? जाणून घ्या आजचे LPG आणि PNG चे दर

LPG and PNG Price Today 5 August 2026: आज गॅस सिलिंडर बुक करण्याचा विचार करत असाल, तर आधी तुमच्या शहरातील ताजे दर जाणून घ्या. महाराष्ट्रातील विविध शहरांसाठी १४.२ किलो घरगुती एलपीजी सिलिंडर आणि १९ किलो व्यावसायिक सिलिंडरचे अद्ययावत दर खाली दिले आहेत. महागाईच्या पार्श्वभूमीवर इंधनाच्या किमती सातत्याने चर्चेत असतात. पेट्रोल-डिझेलप्रमाणेच एलपीजीच्या दरांवरही ग्राहकांचे लक्ष असते. त्यामुळे नवीन सिलिंडर बुक करण्यापूर्वी दर तपासून घेणे फायदेशीर ठरू शकते.
एलपीजीच्या दरात पुन्हा बदल होणार का?
एलपीजीच्या किमतींमध्ये भविष्यात बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाचे दर, एलपीजीची आयात किंमत, जागतिक पुरवठा साखळी आणि मध्यपूर्वेतील परिस्थिती यांचा थेट परिणाम एलपीजीच्या दरांवर होत असतो.
१ ऑगस्ट रोजी तेल विपणन कंपन्यांनी १९ किलो व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत सुमारे ₹२०० ची कपात केली होती. मात्र १४.२ किलो घरगुती सिलिंडरच्या किमतीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
उज्ज्वला योजनेअंतर्गत किती अनुदान मिळते?
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना १४.२ किलोच्या प्रत्येक घरगुती एलपीजी सिलिंडरवर ₹३०० अनुदान थेट बँक खात्यात जमा केले जाते. मात्र सुधारित नियमांनुसार आता एका वर्षात अनुदान फक्त कमाल ४ सिलिंडरपर्यंत उपलब्ध आहे.
महाराष्ट्रातील १४.२ किलो घरगुती एलपीजी सिलिंडरचे दर
- अहमदनगर – ₹955.50
- अकोला – ₹962.00
- अमरावती – ₹975.50
- छत्रपती संभाजी नगर – ₹950.50
- भंडारा – ₹1,002.00
- बीड – ₹967.50
- बुलढाणा – ₹956.50
- चंद्रपूर – ₹990.50
- धुळे – ₹962.00
- गडचिरोली – ₹1,011.50
- गोंदिया – ₹1,010.50
- ग्रेटर मुंबई – ₹941.50
- हिंगोली – ₹967.50
- जळगाव – ₹947.50
- जालना – ₹950.50
- कोल्हापूर – ₹944.50
- लातूर – ₹966.50
- मुंबई – ₹941.50
- नागपूर – ₹993.50
- नांदेड – ₹967.50
- नंदुरबार – ₹954.50
- नाशिक – ₹945.50
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹966.50
- पालघर – ₹953.50
- परभणी – ₹968.00
- पुणे – ₹945.00
- रायगड – ₹952.50
- रत्नागिरी – ₹956.50
- सांगली – ₹944.50
- सातारा – ₹946.50
- सिंधुदुर्ग – ₹956.00
- सोलापूर – ₹949.50
- ठाणे – ₹941.50
- वर्धा – ₹1,002.00
- वाशीम – ₹962.00
- यवतमाळ – ₹983.50
महाराष्ट्रातील १९ किलो व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरचे दर
- अहमदनगर – ₹2,780.50
- अकोला – ₹2,820.00
- अमरावती – ₹2,850.50
- छत्रपती संभाजी नगर – ₹2,796.50
- भंडारा – ₹2,927.00
- बीड – ₹2,826.50
- बुलढाणा – ₹2,799.50
- चंद्रपूर – ₹2,902.50
- धुळे – ₹2,807.00
- गडचिरोली – ₹2,941.50
- गोंदिया – ₹2,941.50
- ग्रेटर मुंबई – ₹2,691.50
- हिंगोली – ₹2,822.50
- जळगाव – ₹2,780.50
- जालना – ₹2,803.00
- कोल्हापूर – ₹2,715.00
- लातूर – ₹2,817.50
- मुंबई – ₹2,691.50
- नागपूर – ₹2,915.50
- नांदेड – ₹2,822.50
- नंदुरबार – ₹2,718.50
- नाशिक – ₹2,767.00
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹2,823.50
- पालघर – ₹2,720.50
- परभणी – ₹2,828.00
- पुणे – ₹2,752.00
- रायगड – ₹2,717.50
- रत्नागिरी – ₹2,783.50
- सांगली – ₹2,715.00
- सातारा – ₹2,758.50
- सिंधुदुर्ग – ₹2,742.00
- सोलापूर – ₹2,791.50
- ठाणे – ₹2,693.00
- वर्धा – ₹2,931.50
- वाशीम – ₹2,813.00
- यवतमाळ – ₹2,865.00
महाराष्ट्रातील पीएनजी (PNG) गॅसचे दर
- अहमदनगर – ₹48.50
- अकोला – ₹51.40
- अमरावती – ₹51.40
- छत्रपती संभाजी नगर – ₹48.50
- भंडारा – ₹51.40
- गोंदिया – ₹51.40
- हिंगोली – ₹51.40
- कोल्हापूर – ₹49.82
- लातूर – ₹45.50
- मुंबई – ₹51.50
- नागपूर – ₹48.30
- नंदुरबार – ₹48.31
- नाशिक – ₹50.25
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹45.50
- पालघर – ₹50.87
- पुणे – ₹51.00
- रायगड – ₹51.50
- रत्नागिरी – ₹45.50
- सांगली – ₹48.50
- सातारा – ₹48.50
- सिंधुदुर्ग – ₹49.25
- सोलापूर – ₹48.50
- ठाणे – ₹51.50
- वाशीम – ₹51.40
- यवतमाळ – ₹51.40