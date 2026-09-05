LPG Cylinder Price: गॅस सिलेंडर स्वस्त की महागला? महाराष्ट्रातील प्रत्येक शहरातील नवे दर पाहा

LPG Price Today 5 September 2026 : सणासुदीचा हंगाम सुरू होत असतानाच घरगुती LPG सिलेंडर वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. तेल विपणन कंपन्यांनी 5 सप्टेंबर 2026 रोजी LPG सिलेंडरचे नवे दर जाहीर केले असून, यावेळी 14.2 किलोच्या घरगुती सिलेंडरच्या किमतीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. मात्र, 19 किलोच्या व्यावसायिक LPG सिलेंडरच्या दरात 1 सप्टेंबरपासून किरकोळ वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे हॉटेल, रेस्टॉरंट, कॅटरिंग आणि इतर व्यावसायिक वापर करणाऱ्यांना गॅससाठी थोडा अधिक खर्च करावा लागणार आहे.
महाराष्ट्रातील शहरनिहाय LPG सिलेंडरचे दर
- अहमदनगर: घरगुती ₹955.50 | कमर्शियल ₹2,790.00
- अकोला: घरगुती ₹962.00 | कमर्शियल ₹2,830.00
- अमरावती: घरगुती ₹975.50 | कमर्शियल ₹2,860.00
- छत्रपती संभाजी नगर : घरगुती ₹950.50 | कमर्शियल ₹2,806.00
- भंडारा: घरगुती ₹1,002.00 | कमर्शियल ₹2,936.50
- बीड: घरगुती ₹967.50 | कमर्शियल ₹2,836.00
- बुलढाणा: घरगुती ₹956.50 | कमर्शियल ₹2,809.00
- चंद्रपूर: घरगुती ₹990.50 | कमर्शियल ₹2,912.00
- धुळे: घरगुती ₹962.00 | कमर्शियल ₹2,816.50
- गडचिरोली: घरगुती ₹1,011.50 | कमर्शियल ₹2,951.00
- गोंदिया: घरगुती ₹1,010.50 | कमर्शियल ₹2,951.00
- मुंबई: घरगुती ₹941.50 | कमर्शियल ₹2,701.00
- हिंगोली: घरगुती ₹967.50 | कमर्शियल ₹2,832.00
- जळगाव: घरगुती ₹947.50 | कमर्शियल ₹2,790.50
- जालना: घरगुती ₹950.50 | कमर्शियल ₹2,812.50
- कोल्हापूर: घरगुती ₹944.50 | कमर्शियल ₹2,724.50
- लातूर: घरगुती ₹966.50 | कमर्शियल ₹2,827.00
- नागपूर: घरगुती ₹993.50 | कमर्शियल ₹2,925.00
- नांदेड: घरगुती ₹967.50 | कमर्शियल ₹2,832.00
- नंदुरबार: घरगुती ₹954.50 | कमर्शियल ₹2,728.00
- नाशिक: घरगुती ₹945.50 | कमर्शियल ₹2,777.00
- धाराशिव: घरगुती ₹966.50 | कमर्शियल ₹2,833.00
- पालघर: घरगुती ₹953.50 | कमर्शियल ₹2,730.00
- परभणी: घरगुती ₹968.00 | कमर्शियल ₹2,837.50
- पुणे: घरगुती ₹945.00 | कमर्शियल ₹2,761.00
- रायगड: घरगुती ₹952.50 | कमर्शियल ₹2,727.00
- रत्नागिरी: घरगुती ₹956.50 | कमर्शियल ₹2,783.50
- सांगली: घरगुती ₹944.50 | कमर्शियल ₹2,724.50
- सातारा: घरगुती ₹946.50 | कमर्शियल ₹2,768.00
- सिंधुदुर्ग: घरगुती ₹956.00 | कमर्शियल ₹2,751.50
- सोलापूर: घरगुती ₹949.50 | कमर्शियल ₹2,800.50
- ठाणे: घरगुती ₹941.50 | कमर्शियल ₹2,702.50
- वर्धा: घरगुती ₹1,002.00 | कमर्शियल ₹2,941.00
- वाशिम: घरगुती ₹962.00 | कमर्शियल ₹2,822.50
- यवतमाळ: घरगुती ₹983.50 | कमर्शियल ₹2,874.50
(टीप: घरगुती 14.2 किलोच्या सिलेंडरच्या दरात बदल झालेला नाही. 19 किलोच्या कमर्शियल सिलेंडरच्या दरात शहरानुसार साधारण ₹9 ते ₹10 पर्यंत वाढ झाली आहे. )
महाराष्ट्रातील PNG चे दरही स्थिर
LPG सोबतच महाराष्ट्रातील पाइप्ड नॅचरल गॅस म्हणजेच PNG च्या दरातही सध्या कोणताही बदल झालेला नाही. मुंबई आणि ठाण्यात PNG चा दर ₹51.50, पुण्यात ₹51, तर नागपुरात ₹48.30 प्रति युनिट आहे. इतर शहरांमध्येही सध्याच्या दरांमध्ये कोणतीही वाढ किंवा कपात झालेली नाही.
LPG चा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी सरकारचा प्रयत्न
आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील परिस्थिती लक्षात घेता देशातील LPG पुरवठ्यावर कोणताही परिणाम होऊ नये, यासाठी सरकारकडून आवश्यक पावले उचलली जात आहेत. देशांतर्गत रिफायनरी कंपन्यांना LPG उत्पादन वाढवण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. देशाच्या एकूण LPG गरजेपैकी सुमारे 70 टक्के गरज देशांतर्गत उत्पादनातून भागवण्यावर भर दिला जात आहे. भविष्यात LPG ची संभाव्य टंचाई निर्माण होऊ नये आणि घरगुती बाजारात पुरेसा साठा उपलब्ध राहावा, हा सरकारचा मुख्य उद्देश आहे.