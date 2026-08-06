/LPG Price Today: 6 ऑगस्टला गॅस सिलेंडर स्वस्त? एलपीजीचे नवे दर जाहीर; व्यावसायिक ग्राहकांना मोठा दिलासा

एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या दराची प्रतीक्षा करणाऱ्या ग्राहकांसाठी तेल कंपन्यांनी ६ ऑगस्टचे नवे दर जाहीर केले आहेत. यावेळी घरगुती ग्राहकांना दरकपातीची अपेक्षा असली तरी त्यांना अद्याप प्रतीक्षाच करावी लागणार आहे. दुसरीकडे, व्यावसायिक वापरासाठीच्या १९ किलोच्या एलपीजी सिलिंडरच्या किंमतीत मोठी घट झाल्याने हॉटेल, रेस्टॉरंट, कॅटरिंग आणि इतर व्यावसायिक आस्थापनांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
घरगुती एलपीजी सिलिंडरचे दर कायम
ऑगस्ट २०२६ मध्येही १४.२ किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किंमतीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. दिल्लीमध्ये घरगुती सिलिंडरची किंमत ₹९४२ इतकीच कायम असून, सलग तिसऱ्या महिन्यात दर स्थिर आहेत. त्यामुळे दरकपातीची अपेक्षा करणाऱ्या लाखो कुटुंबांना अजून काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
व्यावसायिक सिलिंडर स्वस्त
व्यावसायिक वापरासाठीच्या १९ किलोच्या एलपीजी सिलिंडरच्या किंमतीत ₹१९२ ची घट करण्यात आली आहे. दिल्लीमध्ये या सिलिंडरचा दर आता ₹२,७३८ झाला असून, गेल्या महिन्यात तो ₹२,९३० होता. या निर्णयामुळे हॉटेल, ढाबे, रेस्टॉरंट, कॅटरिंग सेवा आणि इतर व्यावसायिक ग्राहकांचा इंधन खर्च कमी होण्याची शक्यता आहे.
गेल्या वर्षभरातील दरांचा कल
मागील १२ महिन्यांचा आढावा घेतल्यास घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किंमतीत एकूण ₹८९ ची वाढ झाली आहे. मार्च २०२६ मध्ये एका टप्प्यात ₹६० ची वाढ करण्यात आली होती, जी वर्षातील सर्वात मोठी वाढ ठरली. दुसरीकडे, व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरात वर्षभर चढ-उतार पाहायला मिळाले. मे २०२६ मध्ये मोठी दरवाढ झाल्यानंतर आता ऑगस्टमध्ये ₹१९२ ची कपात करण्यात आल्याने व्यावसायिक ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
महाराष्ट्रातील घरगुती व व्यावसायिक एलपीजीचे दर
- अहमदनगर: घरगुती ₹955.50 | व्यावसायिक ₹2,780.50 (₹194.50 घट)
- अकोला: घरगुती ₹962.00 | व्यावसायिक ₹2,820.00 (₹194.50 घट)
- अमरावती: घरगुती ₹975.50 | व्यावसायिक ₹2,850.50 (₹194.00 घट)
- छत्रपती संभाजीनगर: ₹950.50 | ₹2,796.50 (₹194.00 घट)
- भंडारा: ₹1,002.00 | ₹2,927.00 (₹194.00 घट)
- बीड: ₹967.50 | ₹2,826.50 (₹194.50 घट)
- बुलढाणा: ₹956.50 | ₹2,799.50 (₹194.50 घट)
- चंद्रपूर: ₹990.50 | ₹2,902.50 (₹194.00 घट)
- धुळे: ₹962.00 | ₹2,807.00 (₹194.00 घट)
- गडचिरोली: ₹1,011.50 | ₹2,941.50 (₹194.00 घट)
- गोंदिया: ₹1,010.50 | ₹2,941.50 (₹194.00 घट)
- मुंबई: ₹941.50 | ₹2,691.50 (₹194.00 घट)
- हिंगोली: ₹967.50 | ₹2,822.50 (₹194.50 घट)
- जळगाव: ₹947.50 | ₹2,780.50 (₹194.50 घट)
- जालना: ₹950.50 | ₹2,803.00 (₹194.00 घट)
- कोल्हापूर: ₹944.50 | ₹2,715.00 (₹193.50 घट)
- लातूर: ₹966.50 | ₹2,817.50 (₹194.00 घट)
- नागपूर: ₹993.50 | ₹2,915.50 (₹194.00 घट)
- नांदेड: ₹967.50 | ₹2,822.50 (₹194.50 घट)
- नंदुरबार: ₹954.50 | ₹2,718.50 (₹194.50 घट)
- नाशिक: ₹945.50 | ₹2,767.00 (₹194.50 घट)
- धाराशिव: ₹966.50 | ₹2,823.50 (₹194.50 घट)
- पालघर: ₹953.50 | ₹2,720.50 (₹194.50 घट)
- परभणी: ₹968.00 | ₹2,828.00 (₹194.50 घट)
- पुणे: ₹945.00 | ₹2,752.00 (₹194.00 घट)
- रायगड: ₹952.50 | ₹2,717.50 (₹194.00 घट)
- रत्नागिरी: ₹956.50 | ₹2,783.50 (₹375.50 घट)
- सांगली: ₹944.50 | ₹2,715.00 (₹193.50 घट)
- सातारा: ₹946.50 | ₹2,758.50 (₹194.50 घट)
- सिंधुदुर्ग: ₹956.00 | ₹2,742.00 (₹194.00 घट)
- सोलापूर: ₹949.50 | ₹2,791.50 (₹194.00 घट)
- ठाणे: ₹941.50 | ₹2,693.00 (₹194.50 घट)
- वर्धा: ₹1,002.00 | ₹2,931.50 (₹194.50 घट)
- वाशीम: ₹962.00 | ₹2,813.00 (₹194.00 घट)
- यवतमाळ: ₹983.50 | ₹2,865.00 (₹194.00 घट)
महाराष्ट्रातील पीएनजी (PNG) गॅसचे दर
- अहमदनगर: ₹48.50
- अकोला: ₹51.40
- अमरावती: ₹51.40
- छत्रपती संभाजीनगर: ₹48.50
- भंडारा: ₹51.40
- गोंदिया: ₹51.40
- हिंगोली: ₹51.40
- कोल्हापूर: ₹49.82
- लातूर: ₹45.50
- मुंबई: ₹51.50
- नागपूर: ₹48.30
- नंदुरबार: ₹48.31
- नाशिक: ₹50.25
- धाराशिव: ₹45.50
- पालघर: ₹50.87
- पुणे: ₹51.00
- रायगड: ₹51.50
- रत्नागिरी: ₹45.50
- सांगली: ₹48.50
- सातारा: ₹48.50
- सिंधुदुर्ग: ₹49.25
- सोलापूर: ₹48.50
- ठाणे: ₹51.50
- वाशीम: ₹51.40
- यवतमाळ: ₹51.40