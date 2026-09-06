LPG Cylinder Price Today: आज घरगुती गॅस सिलेंडर महागला की स्वस्त? महाराष्ट्रात दर पाहा

कमर्शियल गॅस सिलेंडरच्या दरात वाढ झाल्यानंतर आता घरगुती LPG सिलेंडरही महागणार का, असा प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात आहे. मात्र, सध्या तरी घरगुती गॅस ग्राहकांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. १४.२ किलोच्या घरगुती LPG सिलेंडरच्या दरात आज कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. ६ सप्टेंबर २०२६ रोजी देशभरात घरगुती LPG सिलेंडरचे दर स्थिर आहेत. सरकारी तेल विपणन कंपन्यांनी (OMCs) घरगुती गॅसच्या किमतीत वाढ किंवा कपात केलेली नाही.
दुसरीकडे, १९ किलोच्या कमर्शियल LPG सिलेंडरच्या दरात १ सप्टेंबरपासून प्रति सिलिंडर सुमारे ९.५० ते ११.५० रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. याचा परिणाम हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि केटरिंग व्यवसायांच्या खर्चावर होऊ शकतो.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत चढ-उतार सुरू असतानाही घरगुती LPG सिलेंडरचे दर सध्या स्थिर ठेवण्यात आले आहेत. सर्वसामान्य ग्राहकांवर महागाईचा अतिरिक्त भार पडू नये, यासाठी घरगुती गॅसच्या किमतीत तातडीने वाढ करण्यात आलेली नाही. मात्र, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचा भाव ९५ डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेल्याने आयात खर्च वाढला आहे. याचा परिणाम कमर्शियल LPGच्या किमतीवर झाला असून १९ किलोच्या सिलेंडरच्या दरात वाढ करण्यात आली आहे.
(टीप: वरील सर्व घरगुती LPG दरांमध्ये आज कोणताही बदल झालेला नाही.)
१९ किलोच्या कमर्शियल सिलेंडरच्या किमतीत मात्र १ सप्टेंबरपासून वाढ झाली आहे.
पाइप्ड नॅचरल गॅस म्हणजेच PNGच्या दरातही आज कोणताही बदल झालेला नाही.
घरगुती LPG सिलेंडरच्या दरात शेवटचा बदल जून २०२६मध्ये करण्यात आला होता. त्यावेळी १४.२ किलोच्या सिलेंडरच्या किमतीत २९ रुपयांची वाढ झाली होती. यापूर्वी मार्च २०२६मध्ये पश्चिम आशियातील तणाव आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर घरगुती LPG सिलिंडरच्या दरात सुमारे ६० रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. कमर्शियल LPGच्या बाबतीत मात्र चित्र वेगळे होते. १ सप्टेंबरला दर वाढण्यापूर्वी १ ऑगस्ट रोजी १९ किलोच्या कमर्शियल सिलेंडरच्या किमतीत सुमारे १९२ ते २०० रुपयांची मोठी कपात करण्यात आली होती. त्याआधी जुलैमध्येही कमर्शियल LPGच्या दरात सुमारे १८३.५० रुपयांची घट झाली होती.
त्यामुळे सध्या घरगुती ग्राहकांसाठी १४.२ किलोचा LPG सिलेंडर महागलेला नाही, हीच दिलासादायक बाब आहे. मात्र, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती आणि आगामी काळातील सरकारी तेल कंपन्यांचे निर्णय यावर पुढील दर अवलंबून राहतील.