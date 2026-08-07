/गॅस सिलेंडर बुकिंग आधी जाणून घ्या स्वयंपाकघराचे बजेट कोलमडणार की खिशाला मोठा दिलासा मिळणार? पाहा आजचे दर

LPG Price Today, 7 August 2026: ऑगस्ट महिन्यातही घरगुती एलपीजी ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. सरकारी तेल कंपन्यांनी 14.2 किलोच्या घरगुती गॅस सिलेंडरच्या दरात कोणताही बदल केलेला नाही. त्यामुळे ग्राहकांना मागील महिन्याप्रमाणेच दराने सिलिंडर उपलब्ध होणार आहे. मात्र, व्यावसायिक ग्राहकांसाठी चांगली बातमी आहे. 1 ऑगस्टपासून 19 किलोच्या कमर्शियल LPG सिलेंडरच्या किमतीत 190 रुपयांहून अधिक कपात करण्यात आली आहे. सलग दुसऱ्या महिन्यात व्यावसायिक सिलेंडर स्वस्त झाल्याने हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि छोट्या व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
घरगुती गॅसचे दर स्थिर का?
तेल विपणन कंपन्या दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी LPG सिलेंडरचे दर जाहीर करतात. यावेळी घरगुती सिलेंडरचे दर पूर्ववत ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांच्या मासिक खर्चात कोणतीही वाढ झालेली नाही.
महाराष्ट्रातील 14.2 किलो घरगुती LPG सिलेंडरचे दर
- अहमदनगर – ₹955.50
- अकोला – ₹962.00
- अमरावती – ₹975.50
- छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) – ₹950.50
- भंडारा – ₹1,002.00
- बीड – ₹967.50
- बुलढाणा – ₹956.50
- चंद्रपूर – ₹990.50
- धुळे – ₹962.00
- गडचिरोली – ₹1,011.50
- गोंदिया – ₹1,010.50
- मुंबई – ₹941.50
- हिंगोली – ₹967.50
- जळगाव – ₹947.50
- जालना – ₹950.50
- कोल्हापूर – ₹944.50
- लातूर – ₹966.50
- नागपूर – ₹993.50
- नांदेड – ₹967.50
- नंदुरबार – ₹954.50
- नाशिक – ₹945.50
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹966.50
- पालघर – ₹953.50
- परभणी – ₹968.00
- पुणे – ₹945.00
- रायगड – ₹952.50
- रत्नागिरी – ₹956.50
- सांगली – ₹944.50
- सातारा – ₹946.50
- सिंधुदुर्ग – ₹956.00
- सोलापूर – ₹949.50
- ठाणे – ₹941.50
- वर्धा – ₹1,002.00
- वाशीम – ₹962.00
- यवतमाळ – ₹983.50
महाराष्ट्रातील 19 किलो कमर्शियल LPG सिलेंडरचे दर
- अहमदनगर – ₹2,780.50
- अकोला – ₹2,820.00
- अमरावती – ₹2,850.50
- छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) – ₹2,796.50
- भंडारा – ₹2,927.00
- बीड – ₹2,826.50
- बुलढाणा – ₹2,799.50
- चंद्रपूर – ₹2,902.50
- धुळे – ₹2,807.00
- गडचिरोली – ₹2,941.50
- गोंदिया – ₹2,941.50
- मुंबई – ₹2,691.50
- हिंगोली – ₹2,822.50
- जळगाव – ₹2,780.50
- जालना – ₹2,803.00
- कोल्हापूर – ₹2,715.00
- लातूर – ₹2,817.50
- नागपूर – ₹2,915.50
- नांदेड – ₹2,822.50
- नंदुरबार – ₹2,718.50
- नाशिक – ₹2,767.00
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹2,823.50
- पालघर – ₹2,720.50
- परभणी – ₹2,828.00
- पुणे – ₹2,752.00
- रायगड – ₹2,717.50
- रत्नागिरी – ₹2,783.50
- सांगली – ₹2,715.00
- सातारा – ₹2,758.50
- सिंधुदुर्ग – ₹2,742.00
- सोलापूर – ₹2,791.50
- ठाणे – ₹2,693.00
- वर्धा – ₹2,931.50
- वाशीम – ₹2,813.00
- यवतमाळ – ₹2,865.00
महाराष्ट्रातील PNG (पाइप्ड नॅचरल गॅस)चे दर
- अहमदनगर – ₹48.50 प्रति SCM
- अकोला – ₹51.40 प्रति SCM
- अमरावती – ₹51.40 प्रति SCM
- छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) – ₹48.50 प्रति SCM
- भंडारा – ₹51.40 प्रति SCM
- गोंदिया – ₹51.40 प्रति SCM
- हिंगोली – ₹51.40 प्रति SCM
- कोल्हापूर – ₹49.82 प्रति SCM
- लातूर – ₹45.50 प्रति SCM
- मुंबई – ₹51.50 प्रति SCM
- नागपूर – ₹48.30 प्रति SCM
- नंदुरबार – ₹48.31 प्रति SCM
- नाशिक – ₹50.25 प्रति SCM
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹45.50 प्रति SCM
- पालघर – ₹50.87 प्रति SCM
- पुणे – ₹51.00 प्रति SCM
- रायगड – ₹51.50 प्रति SCM
- रत्नागिरी – ₹45.50 प्रति SCM
- सांगली – ₹48.50 प्रति SCM
- सातारा – ₹48.50 प्रति SCM
- सिंधुदुर्ग – ₹49.25 प्रति SCM
- सोलापूर – ₹48.50 प्रति SCM
- ठाणे – ₹51.50 प्रति SCM
- वाशीम – ₹51.40 प्रति SCM
- यवतमाळ – ₹51.40 प्रति SCM
सिलेंडर बुक करण्यापूर्वी हे लक्षात ठेवा
गॅस सिलेंडर बुक करण्यापूर्वी आपल्या शहरातील ताजे दर तपासून घ्या. राज्यनिहाय करांमध्ये फरक असल्यामुळे प्रत्येक शहरातील किंमत वेगळी असू शकते. तसेच अधिकृत गॅस एजन्सी किंवा अधिकृत मोबाईल अॅपद्वारेच बुकिंग करावे.