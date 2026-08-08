/घरगुती गॅसचे दर वाढले की स्थिर? व्यावसायिक सिलेंडरमध्ये मोठी कपात; जाणून घ्या राज्यातील प्रत्येक शहरातील दर

एलपीजी आणि पीएनजीच्या किमतींबाबत ग्राहकांमध्ये उत्सुकता कायम आहे. गेल्या महिन्याभरापासून घरगुती एलपीजीच्या किरकोळ दरात कोणताही बदल झालेला नाही. मात्र, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडी आणि घरगुती गॅस सिलेंडरच्या विक्रीवरील तेल कंपन्यांचा वाढता तोटा यामुळे एलपीजीच्या किमतींचा मुद्दा चर्चेत आहे. दरम्यान, हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि इतर व्यावसायिक वापरासाठीच्या 19 किलोच्या एलपीजी सिलेंडरच्या दरात मोठी कपात करण्यात आली आहे. प्रति सिलिंडर सुमारे ₹192 ते ₹194 पर्यंत दर कमी झाल्याने व्यावसायिक ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष ए. एस. सहनी यांच्या माहितीनुसार, सध्याच्या किरकोळ किमती आणि प्रत्यक्ष खर्चातील फरकामुळे तेल विपणन कंपन्यांना प्रत्येक 14.2 किलोच्या घरगुती एलपीजी सिसिलेंडरमागे सुमारे ₹503 इतका तोटा सहन करावा लागत आहे.
भारत हा जगातील प्रमुख तेल आयातदार आणि ग्राहक देशांपैकी एक आहे. 2025 मध्ये भारताने आयात केलेल्या सुमारे 21.85 दशलक्ष मेट्रिक टन एलपीजीपैकी जवळपास 90 टक्के एलपीजी पश्चिम आशियातून आला होता. देशातील एकूण एलपीजी वापरापैकी सुमारे 66 टक्के गरज आयातीद्वारे भागवली जाते. त्यामुळे पश्चिम आशियातील संघर्ष, वाहतूक व्यवस्था आणि पुरवठ्यातील अडथळ्यांचा भारताच्या एलपीजी बाजारावर परिणाम होऊ शकतो.
पुरवठ्यात अडचणी निर्माण झाल्यानंतर सरकारने घरगुती स्वयंपाकासाठी एलपीजी वापरणाऱ्या ग्राहकांचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी काही पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉकचा वापर घरगुती गरजा भागवण्यासाठी वळवला होता.
देशातील एलपीजी विक्रीतही घट झाली आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, एलपीजी विक्री 17.4 टक्क्यांनी कमी होऊन 2.37 दशलक्ष टनांवर आली आहे.
पश्चिम आशियातील संकटानंतर पाइप्ड नॅचरल गॅस म्हणजेच PNGकडे काही ग्राहक वळल्यामुळे एलपीजीच्या मागणीत घट झाल्याचे उद्योग क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. हॉटेल आणि रेस्टॉरंटसारख्या व्यावसायिक ग्राहकांच्या एलपीजी वापरावर काही काळ निर्बंध घालण्यात आले होते. हे निर्बंध मागील महिन्यात हटवण्यात आले असले तरी जुलै महिन्यातील एलपीजी वापर मागील वर्षाच्या तुलनेत कमी राहिला.
व्यावसायिक एलपीजीच्या दरात शहरानुसार सुमारे ₹193.50 ते ₹194.50 पर्यंत कपात झाली आहे. रत्नागिरीमध्ये मात्र ₹375.50 ची कपात नोंदवण्यात आली आहे.
पाइप्ड नॅचरल गॅस म्हणजेच PNG वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी शहरानुसार वेगवेगळे दर आहेत. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, PNGच्या दरात कोणताही बदल झालेला नाही.
PNGच्या दरातही आज कोणताही बदल झालेला नाही.
(टीप: वरील दर तुम्ही दिलेल्या आकडेवारीवर आधारित आहेत. प्रत्यक्ष बिलिंग किंवा वितरणाच्या वेळी स्थानिक पातळीवर किरकोळ फरक असू शकतो.)