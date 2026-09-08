/LPG Price Today: 8 सप्टेंबरला घरगुती गॅस सिलेंडर किती रुपयांना मिळणार? कमर्शियल LPG ची किंमतही जाणून घ्या

LPG Price Today 8 September 2026 : स्वयंपाकाच्या गॅस सिलेंडरच्या किमतीचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या घरगुती बजेटवर होतो. आज 8 सप्टेंबर 2026 रोजी घरगुती आणि व्यावसायिक LPG सिलेंडरचे ताजे दर समोर आले आहेत. दिल्लीत 14.2 किलोच्या घरगुती LPG सिलेंडरची किंमत 942 रुपये आहे. तर 19 किलोच्या कमर्शियल LPG सिलेंडरच्या दरात महिन्याच्या सुरुवातीला वाढ करण्यात आली आहे.
सप्टेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला घरगुती LPG सिलेंडरच्या किमतीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे दिल्लीत आजही 14.2 किलोच्या घरगुती गॅस सिलेंडरसाठी 942 रुपये मोजावे लागणार आहेत. मात्र, प्रत्येक शहरातील LPG सिलेंडरचा दर समान नसतो. राज्यातील कर, वाहतूक खर्च आणि इतर स्थानिक घटकांमुळे शहरानुसार किमतीत फरक पाहायला मिळतो. त्यामुळे सिलेंडर बुक करण्यापूर्वी आपल्या शहरातील लागू दर तपासणे महत्त्वाचे आहे.
हॉटेल, रेस्टॉरंट, ढाबे आणि इतर व्यावसायिक ठिकाणी वापरल्या जाणाऱ्या 19 किलोच्या कमर्शियल LPG सिलेंडरच्या दरात 1 सप्टेंबरपासून वाढ करण्यात आली आहे. दिल्लीत कमर्शियल सिलेंडरच्या किमतीत 9.50 रुपयांची वाढ झाली असून, आता 19 किलोच्या सिलेंडरसाठी 2,747.50 रुपये मोजावे लागत आहेत. या दरवाढीचा परिणाम मोठ्या प्रमाणावर LPG वापरणाऱ्या व्यावसायिकांवर होऊ शकतो. गॅसचा खर्च वाढल्याने हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि खाद्यपदार्थांशी संबंधित व्यवसायांचा एकूण खर्चही वाढण्याची शक्यता आहे.
गॅस ग्राहकांसाठी आणखी एक महत्त्वाची बातमी आहे. ग्रामीण भागातील ग्राहकांना दोन सिलेंडरच्या बुकिंगमध्ये असलेला किमान कालावधी कमी करण्यात आला आहे. यापूर्वी ग्रामीण ग्राहकांना दोन सिलेंडरच्या बुकिंगमध्ये 45 दिवसांचे अंतर ठेवावे लागत होते. आता हा कालावधी कमी करून 25 दिवस करण्यात आला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील ग्राहकांना आता शहरी ग्राहकांप्रमाणे 25 दिवसांनंतर पुन्हा LPG सिलेंडर बुक करता येणार आहे. देशातील LPG पुरवठ्याची परिस्थिती सुधारत असताना आणि प्रलंबित बुकिंगचे प्रमाण कमी होत असताना हा बदल करण्यात आला आहे.
(टीप: LPG सिलेंडरच्या किमती शहर, कर आणि वितरणाच्या खर्चानुसार बदलू शकतात. त्यामुळे बुकिंग करण्यापूर्वी आपल्या शहरातील ताजा लागू दर तपासणे योग्य ठरेल.)