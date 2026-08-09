LPG Rate Today: आज एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या किमतीत किती बदल? बुकिंगआधी जाणून घ्या आजचे दर

LPG Cylinder Price Today, 9 August 2026: घरगुती गॅस सिलेंडर वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी ऑगस्ट महिन्यात LPG च्या किमतींबाबत मोठा बदल झालेला नाही. 14.2 किलोच्या घरगुती LPG सिलेंडरचा दर सध्या स्थिर आहे. मात्र, 19 किलोच्या व्यावसायिक LPG सिलेंडरच्या दरात महिन्याच्या सुरुवातीलाच मोठी कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे घरच्या स्वयंपाकघराचा खर्च सांभाळणाऱ्या ग्राहकांसोबतच हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि इतर व्यावसायिकांसाठी आजचे LPG दर जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.
आज रविवार, 9 ऑगस्ट 2026 रोजी देशभरातील LPG सिलेंडरच्या किमतींकडे ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे. तेल कंपन्यांनी ऑगस्टच्या सुरुवातीला 19 किलोच्या कमर्शियल LPG सिलेंडरच्या दरात मोठी कपात केली होती. मात्र, सर्वसामान्य कुटुंबांकडून वापरल्या जाणाऱ्या 14.2 किलोच्या घरगुती सिलेंडरच्या किमतीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. म्हणजेच घरगुती ग्राहकांना सध्या जुन्याच दराने LPG सिलेंडर उपलब्ध होत आहे. दुसरीकडे, व्यावसायिक वापरासाठी असलेल्या 19 किलोच्या सिलेंडरमध्ये जवळपास ₹194 ते ₹195 पर्यंतची कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे हॉटेल आणि रेस्टॉरंट व्यावसायिकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
(या सर्व शहरांमध्ये 14.2 किलोच्या घरगुती सिलेंडरच्या किमतीत आज कोणताही बदल झालेला नाही.)
दरातील बदल: बहुतांश शहरांमध्ये 19 किलोच्या कमर्शियल सिलेंडरच्या किमतीत सुमारे ₹194 ते ₹194.50 ची घट झाली आहे. रत्नागिरीमध्ये उपलब्ध आकडेवारीनुसार ₹375.50 ची घट नोंदवण्यात आली आहे.
LPG सोबतच घरांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या पाइप्ड नॅचरल गॅस म्हणजेच PNG च्या दरांकडेही ग्राहकांचे लक्ष असते. उपलब्ध माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमध्ये PNG च्या दरात आज कोणताही बदल झालेला नाही.
ऑगस्ट महिन्यात घरगुती ग्राहकांना 14.2 किलोच्या LPG सिलेंडरच्या दरात कोणताही दिलासा किंवा अतिरिक्त भार आलेला नाही, कारण त्याच्या किमती स्थिर ठेवण्यात आल्या आहेत. मात्र, 19 किलोच्या व्यावसायिक सिलेंडरच्या दरात झालेल्या मोठ्या कपातीचा थेट फायदा हॉटेल, रेस्टॉरंट, खानावळ आणि इतर व्यावसायिक वापरकर्त्यांना होऊ शकतो.
दर शहरानुसार बदलत असल्याने सिलेंडर बुक करण्यापूर्वी आपल्या परिसरातील अद्ययावत किंमत तपासणे महत्त्वाचे आहे.