14 किलोचा घरगुती गॅस सिलेंडर कितीला? पाहा महाराष्ट्रातील LPG आणि PNG चे आजचे दर

घरातील गॅस सिलेंडर संपला आहे आणि नवीन सिलेंडर बुक करण्याचा विचार करत असाल, तर ही माहिती तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. आज 9 सप्टेंबर, बुधवार रोजी घरगुती LPG सिलेंडरच्या किमतीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. मात्र, काही शहरांमध्ये कमर्शियल LPG सिलेंडरच्या दरात वाढ झाली आहे. तुमच्या शहरात 14.2 किलोच्या घरगुती सिलेंडरसाठी किती पैसे मोजावे लागतील, तसेच 19 किलोच्या व्यावसायिक सिलेंडरचा आजचा दर किती आहे, याची संपूर्ण यादी खाली दिली आहे.
महाराष्ट्रातील घरगुती आणि कमर्शियल LPG चे दर
- अहमदनगर – घरगुती ₹955.50 | कमर्शियल ₹2,790.00
- अकोला – घरगुती ₹962.00 | कमर्शियल ₹2,830.00
- अमरावती – घरगुती ₹975.50 | कमर्शियल ₹2,860.00
- छत्रपती संभाजीनगर – घरगुती ₹950.50 | कमर्शियल ₹2,806.00
- भंडारा – घरगुती ₹1,002.00 | कमर्शियल ₹2,936.50
- बीड – घरगुती ₹967.50 | कमर्शियल ₹2,836.00
- बुलढाणा – घरगुती ₹956.50 | कमर्शियल ₹2,809.00
- चंद्रपूर – घरगुती ₹990.50 | कमर्शियल ₹2,912.00
- धुळे – घरगुती ₹962.00 | कमर्शियल ₹2,816.50
- गडचिरोली – घरगुती ₹1,011.50 | कमर्शियल ₹2,951.00
- गोंदिया – घरगुती ₹1,010.50 | कमर्शियल ₹2,951.00
- ग्रेटर मुंबई – घरगुती ₹941.50 | कमर्शियल ₹2,701.00
- हिंगोली – घरगुती ₹967.50 | कमर्शियल ₹2,832.00
- जळगाव – घरगुती ₹947.50 | कमर्शियल ₹2,790.50
- जालना – घरगुती ₹950.50 | कमर्शियल ₹2,812.50
- कोल्हापूर – घरगुती ₹944.50 | कमर्शियल ₹2,724.50
- लातूर – घरगुती ₹966.50 | कमर्शियल ₹2,827.00
- मुंबई – घरगुती ₹941.50 | कमर्शियल ₹2,701.00
- नागपूर – घरगुती ₹993.50 | कमर्शियल ₹2,925.00
- नांदेड – घरगुती ₹967.50 | कमर्शियल ₹2,832.00
- नंदुरबार – घरगुती ₹954.50 | कमर्शियल ₹2,728.00
- नाशिक – घरगुती ₹945.50 | कमर्शियल ₹2,777.00
- धाराशिव – घरगुती ₹966.50 | कमर्शियल ₹2,833.00
- पालघर – घरगुती ₹953.50 | कमर्शियल ₹2,730.00
- परभणी – घरगुती ₹968.00 | कमर्शियल ₹2,837.50
- पुणे – घरगुती ₹945.00 | कमर्शियल ₹2,761.00
- रायगड – घरगुती ₹952.50 | कमर्शियल ₹2,727.00
- रत्नागिरी – घरगुती ₹956.50 | कमर्शियल ₹2,783.50
- सांगली – घरगुती ₹944.50 | कमर्शियल ₹2,724.50
- सातारा – घरगुती ₹946.50 | कमर्शियल ₹2,768.00
- सिंधुदुर्ग – घरगुती ₹956.00 | कमर्शियल ₹2,751.50
- सोलापूर – घरगुती ₹949.50 | कमर्शियल ₹2,800.50
- ठाणे – घरगुती ₹941.50 | कमर्शियल ₹2,702.50
- वर्धा – घरगुती ₹1,002.00 | कमर्शियल ₹2,941.00
- वाशिम – घरगुती ₹962.00 | कमर्शियल ₹2,822.50
- यवतमाळ – घरगुती ₹983.50 | कमर्शियल ₹2,874.50
- अहमदनगर – ₹48.50
- अकोला – ₹51.40
- अमरावती – ₹51.40
- छत्रपती संभाजीनगर – ₹48.50
- भंडारा – ₹51.40
- गोंदिया – ₹51.40
- हिंगोली – ₹51.40
- कोल्हापूर – ₹49.82
- लातूर – ₹45.50
- मुंबई – ₹51.50
- नागपूर – ₹48.30
- नंदुरबार – ₹48.31
- नाशिक – ₹50.25
- धाराशिव – ₹45.50
- पालघर – ₹50.87
- पुणे – ₹51.00
- रायगड – ₹51.50
- रत्नागिरी – ₹45.50
- सांगली – ₹48.50
- सातारा – ₹48.50
- सिंधुदुर्ग – ₹49.25
- सोलापूर – ₹48.50
- ठाणे – ₹51.50
- वाशिम – ₹51.40
- यवतमाळ – ₹51.40
गॅस सिलेंडरच्या किमती का बदलतात?
LPG च्या दरावर अनेक आंतरराष्ट्रीय आणि आर्थिक घटकांचा परिणाम होतो. कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या जागतिक किमती, गॅस आयात करण्याचा खर्च तसेच रुपया आणि डॉलरमधील विनिमय दर यामुळे LPG च्या किमतीत चढ-उतार होऊ शकतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थिती आणि आयात खर्चात बदल झाल्यास त्याचा परिणाम देशातील गॅसच्या किमतीवरही दिसून येतो.
LPG सिलेंडर बुकिंगच्या नियमात काय बदल झाला?
ग्रामीण भागातील ग्राहकांसाठी LPG सिलेंडर बुकिंगसंदर्भात नियमांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. आता गावातील ग्राहकांना पुढील सिलेंडर बुक करण्यासाठी पूर्वीप्रमाणे 45 दिवसांची प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. नव्या नियमानुसार, ग्रामीण भागातील ग्राहक 25 दिवसांनंतर पुढील LPG सिलेंडर बुक करू शकतात. मात्र, शहरी भागातील ग्राहकांसाठी सध्या या नियमात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.