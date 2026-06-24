/LPG Price Today: घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे आजचे दर जाहीर; राज्यातील तुमच्या शहरातील भाव तपासा

LPG Price Today on 24 June 2026 in Maharashtra: एलपीजी ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. तेल कंपन्यांनी जून 2026 साठी गॅस सिलेंडरचे अद्ययावत दर लागू केले असून, घरगुती तसेच व्यावसायिक सिलेंडरच्या किमतींमध्ये बदल दिसून आला आहे. त्यामुळे गॅस बुक करण्यापूर्वी आपल्या शहरातील ताजे दर जाणून घेणे आवश्यक ठरते.
देशातील प्रमुख महानगरांमध्ये 14.2 किलोच्या घरगुती गॅस सिलेंडरचे दर जवळपास स्थिर आहेत. दिल्लीमध्ये घरगुती सिलेंडर सुमारे ₹853 मध्ये उपलब्ध आहे, तर मुंबईत त्याची किंमत ₹852 च्या आसपास आहे. कोलकाता आणि चेन्नईमध्ये हे दर ₹880 च्या आसपास कायम आहेत.
व्यावसायिक सिलेंडर कितीला मिळतो?
19 किलोच्या कमर्शियल LPG सिलेंडरच्या दरांमध्ये काही शहरांमध्ये किरकोळ बदल झाला आहे. दिल्लीमध्ये हा सिलेंडर सुमारे ₹1,730 मध्ये मिळत असून मुंबईत त्याची किंमत ₹1,680 च्या आसपास आहे. कोलकाता आणि चेन्नईमध्ये व्यावसायिक सिलेंडरचे दर ₹1,850 पर्यंत पोहोचले आहेत.
महाराष्ट्रातील 14.2 किलो घरगुती LPG सिलेंडरचे दर
- अहमदनगर – ₹955.50
- अकोला – ₹962.00
- अमरावती – ₹975.50
- औरंगाबाद – ₹950.50
- भंडारा – ₹1,002.00
- बीड – ₹967.50
- बुलढाणा – ₹956.50
- चंद्रपूर – ₹990.50
- धुळे – ₹962.00
- गडचिरोली – ₹1,011.50
- गोंदिया – ₹1,010.50
- ग्रेटर मुंबई – ₹941.50
- हिंगोली – ₹967.50
- जळगाव – ₹947.50
- जालना – ₹950.50
- कोल्हापूर – ₹944.50
- लातूर – ₹966.50
- मुंबई – ₹941.50
- नागपूर – ₹993.50
- नांदेड – ₹967.50
- नंदुरबार – ₹954.50
- नाशिक – ₹945.50
- धाराशिव – ₹966.50
- पालघर – ₹953.50
- परभणी – ₹968.00
- पुणे – ₹945.00
- रायगड – ₹952.50
- रत्नागिरी – ₹956.50
- सांगली – ₹944.50
- सातारा – ₹946.50
- सिंधुदुर्ग – ₹956.00
- सोलापूर – ₹949.50
- ठाणे – ₹941.50
- वर्धा – ₹1,002.00
- वाशीम – ₹962.00
- यवतमाळ – ₹983.50
महाराष्ट्रातील 19 किलो व्यावसायिक LPG सिलेंडरचे दर
- अहमदनगर – ₹3,156.00
- अकोला – ₹3,196.00
- अमरावती – ₹3,226.50
- औरंगाबाद – ₹3,173.00
- भंडारा – ₹3,302.50
- बीड – ₹3,202.50
- बुलढाणा – ₹3,175.50
- चंद्रपूर – ₹3,279.00
- धुळे – ₹3,182.50
- गडचिरोली – ₹3,317.00
- गोंदिया – ₹3,317.00
- ग्रेटर मुंबई – ₹3,067.50
- हिंगोली – ₹3,198.50
- जळगाव – ₹3,157.00
- जालना – ₹3,179.50
- कोल्हापूर – ₹3,090.50
- लातूर – ₹3,193.00
- मुंबई – ₹3,067.50
- नागपूर – ₹3,291.50
- नांदेड – ₹3,198.50
- नंदुरबार – ₹3,094.50
- नाशिक – ₹3,143.50
- धाराशिव – ₹3,199.00
- पालघर – ₹3,096.00
- परभणी – ₹3,204.00
- पुणे – ₹3,128.00
- रायगड – ₹3,093.00
- रत्नागिरी – ₹3,159.00
- सांगली – ₹3,090.50
- सातारा – ₹3,135.00
- सिंधुदुर्ग – ₹3,117.00
- सोलापूर – ₹3,167.50
- ठाणे – ₹3,069.50
- वर्धा – ₹3,307.00
- वाशीम – ₹3,189.00
- यवतमाळ – ₹3,241.00
अलीकडेच 5 किलोच्या फ्री ट्रेड LPG (FTL) सिलेंडरच्या किंमतींमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. दिल्लीमध्ये या सिलेंडरची किंमत आता ₹821.50 झाली असून 1 जून 2026 पासून नवीन दर लागू करण्यात आले आहेत.
गॅस सिलेंडरच्या किंमती ठरवताना आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूचे दर महत्त्वाची भूमिका बजावतात. याशिवाय डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य, वाहतूक खर्च आणि इतर आर्थिक घटकांचा देखील किंमतींवर परिणाम होतो. त्यामुळे प्रत्येक महिन्यात LPG चे दर बदलताना दिसतात.
- अहमदनगर - ₹48.50 (बदल: ₹0.00)
- औरंगाबाद - ₹47.08 (बदल: ₹0.00)
- कोल्हापूर - ₹49.30 (बदल: ₹0.00)
- लातूर - ₹44.00 (बदल: ₹0.00)
- मुंबई - ₹50.00 (बदल: ₹0.00)
- नंदुरबार - ₹48.31 (बदल: ₹0.00)
- नाशिक - ₹50.25 (बदल: ₹0.00)
- उस्मानाबाद - ₹44.00 (बदल: ₹0.00)
- पालघर - ₹50.87 (बदल: ₹0.00)
- पुणे - ₹50.65 (बदल: ₹0.00)
- रायगड - ₹50.00 (बदल: ₹0.00)
- रत्नागिरी - ₹44.00 (बदल: ₹0.00)
- सांगली - ₹48.50 (बदल: ₹0.00)
- सातारा - ₹48.50 (बदल: ₹0.00)
- सिंधुदुर्ग - ₹49.25 (बदल: ₹0.00)
- सोलापूर - ₹48.50 (बदल: ₹0.00)
- ठाणे - ₹50.00 (बदल: ₹0.00)