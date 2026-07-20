/LPG Price Today: गॅस सिलेंडर बुक करण्यापूर्वी जाणून घ्या आजचे दर; महाराष्ट्रात किती आहे एलपीजीची किंमत?

LPG Price Today 20 July 2026: घरगुती (14.2 किलो) आणि व्यावसायिक (19 किलो) एलपीजी गॅस सिलेंडरचे आजचे दर जाहीर करण्यात आले आहेत. 20 जुलै रोजी घरगुती सिलेंडरच्या किमतीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नसून ग्राहकांना पूर्वीच्याच दराने सिलेंडर मिळणार आहे. गॅस सिलेंडर बुक करण्यापूर्वी आपल्या शहरातील ताजे दर तपासून घेणे नेहमीच फायदेशीर ठरते. सरकारी तेल विपणन कंपन्या दर महिन्याला एलपीजीच्या किमतींचा आढावा घेतात. आवश्यकतेनुसार दरात बदल केला जातो आणि नवीन दर लागू केले जातात.
घरगुती सिलेंडर च्या दरात बदल नाही
20 जुलै 2026 रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या दरानुसार 14.2 किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलेंडर च्या किमती स्थिर ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ग्राहकांना कोणत्याही अतिरिक्त दरवाढीचा फटका बसलेला नाही. पेट्रोल-डिझेलप्रमाणे एलपीजीचे दर दररोज बदलत नाहीत. बहुतांश वेळा प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या दिवशीच किमतींचा आढावा घेतला जातो आणि त्यानुसार नवीन दर लागू होतात.
महाराष्ट्रातील घरगुती एलपीजी सिलेंडरचे दर
- अहमदनगर – ₹955.50
- अकोला – ₹962.00
- अमरावती – ₹975.50
- छत्रपती संभाजीनगर – ₹950.50
- भंडारा – ₹1,002.00
- बीड – ₹967.50
- बुलढाणा – ₹956.50
- चंद्रपूर – ₹990.50
- धुळे – ₹962.00
- गडचिरोली – ₹1,011.50
- गोंदिया – ₹1,010.50
- ग्रेटर मुंबई – ₹941.50
- हिंगोली – ₹967.50
- जळगाव – ₹947.50
- जालना – ₹950.50
- कोल्हापूर – ₹944.50
- लातूर – ₹966.50
- मुंबई – ₹941.50
- नागपूर – ₹993.50
- नांदेड – ₹967.50
- नंदुरबार – ₹954.50
- नाशिक – ₹945.50
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹966.50
- पालघर – ₹953.50
- परभणी – ₹968.00
- पुणे – ₹945.00
- रायगड – ₹952.50
- रत्नागिरी – ₹956.50
- सांगली – ₹944.50
- सातारा – ₹946.50
- सिंधुदुर्ग – ₹956.00
- सोलापूर – ₹949.50
- ठाणे – ₹941.50
- वर्धा – ₹1,002.00
- वाशीम – ₹962.00
- यवतमाळ – ₹983.50
व्यावसायिक एलपीजी (19 किलो)
- अहमदनगर – ₹2,975.00
- अकोला – ₹3,014.50
- अमरावती – ₹3,044.50
- छत्रपती संभाजीनगर – ₹2,990.50
- भंडारा – ₹3,121.00
- बीड – ₹3,021.00
- बुलढाणा – ₹2,994.00
- चंद्रपूर – ₹3,096.50
- धुळे – ₹3,001.00
- गडचिरोली – ₹3,135.50
- गोंदिया – ₹3,135.50
- ग्रेटर मुंबई – ₹2,885.50
- हिंगोली – ₹3,017.00
- जळगाव – ₹2,975.00
- जालना – ₹2,997.00
- कोल्हापूर – ₹2,908.50
- लातूर – ₹3,011.50
- मुंबई – ₹2,885.50
- नागपूर – ₹3,109.50
- नांदेड – ₹3,017.00
- नंदुरबार – ₹2,913.00
- नाशिक – ₹2,961.50
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹3,018.00
- पालघर – ₹2,915.00
- परभणी – ₹3,022.50
- पुणे – ₹2,946.00
- रायगड – ₹2,911.50
- रत्नागिरी – ₹3,159.00
- सांगली – ₹2,908.50
- सातारा – ₹2,953.00
- सिंधुदुर्ग – ₹2,936.00
- सोलापूर – ₹2,985.50
- ठाणे – ₹2,887.50
- वर्धा – ₹3,126.00
- वाशीम – ₹3,007.00
- यवतमाळ – ₹3,059.00
- अहमदनगर – ₹48.50
- अकोला – ₹51.40
- अमरावती – ₹51.40
- छत्रपती संभाजीनगर – ₹48.50
- भंडारा – ₹51.40
- गोंदिया – ₹51.40
- हिंगोली – ₹51.40
- कोल्हापूर – ₹49.82
- लातूर – ₹45.50
- मुंबई – ₹51.50
- नागपूर – ₹48.30
- नंदुरबार – ₹48.31
- नाशिक – ₹50.25
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹45.50
- पालघर – ₹50.87
- पुणे – ₹51.00
- रायगड – ₹51.50
- रत्नागिरी – ₹45.50
- सांगली – ₹48.50
- सातारा – ₹48.50
- सिंधुदुर्ग – ₹49.25
- सोलापूर – ₹48.50
- ठाणे – ₹51.50
- वाशीम – ₹51.40
- यवतमाळ – ₹51.40
व्यावसायिक सिलेंडरच्या दरात आधीच बदल
घरगुती सिलेंडरचे दर स्थिर असले तरी महिन्याच्या सुरुवातीला 19 किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीत बदल करण्यात आला होता. त्याचा परिणाम हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि इतर व्यावसायिक आस्थापनांच्या खर्चावर झाला आहे.
पुढील महिन्यात दर बदलण्याची शक्यता
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील एलपीजीच्या किमती, डॉलर-रुपया विनिमय दर आणि सरकारी आढावा यावर पुढील महिन्यातील एलपीजी दर अवलंबून असतील. सध्या मात्र 20 जुलै रोजी घरगुती ग्राहकांसाठी कोणतीही नवीन दरवाढ जाहीर करण्यात आलेली नाही.