lunar Eclipse 2026 : अंधश्रद्धेच्या ग्रहणावर टिच्चून गर्भवती महिलेनं ग्रहण काळात भाजी चिरली, जेवणही केलं

lunar Eclipse Pregnant women : ग्रहणकाळात गर्भवती महिलांनी अमूक गोष्टी करू नयेत, तमूक गोष्टी कराव्यात अशाच सूचना अनेकदा देण्यात येतात. यात प्रामुख्यानं भाजी चिरू नये, जेवण बनवू नये, पोळी पलटू नये या आणि अशा अनेक नियमांचं पालन करण्याचा सल्ला बऱ्याचदा घरातील मोठ्यांकडून दिला जातो. असं न केल्यास, नाहीतर बाळाचे ओठ फाटतात, अशी भीती मनात घातली जाते. मात्र, अशाच सर्व समजुती आणि प्रामुख्यानं अंधश्रद्धेला खतपाणी घालणाऱ्या समजुतींना तिलांजली देत एका गर्भवती महिलेनं खऱ्या अर्थानं अंधश्रद्धेच्या ग्रहणाला दूर लोटलं आहे.
महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार त्यांच्या 'सोडा अंधश्रद्धेचे ग्रहण' हा उपक्रम खऱ्या अर्थानं यशस्वी ठरला. चांदणी प्रफुल्ल थोरात या गर्भवती महिलेनं ग्रहण काळात भाजी चिरली, कात्रीने कागद कापलं आणि जेवणही केलं. 3 मार्च 2026 रोजी चंद्रग्रहणाचे वेध सुरू झाल्यावर या महिलेनं विविध भाज्या चिरल्या.
"माझ्या होणाऱ्या बाळावर कोणत्याही अंधश्रद्धेचा नव्हे, तर वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा संस्कार व्हावा, यासाठी मी हे धाडसी पाऊल उचललं, या माझ्या छोट्या कृतीने गरोदर महिलांना अंधश्रद्धेतून बाहेर पडण्यास बळ मिळेल अशी मला आशा आहे'', असं त्या म्हणाल्या. आपल्या माहेर आणि सासची मंडळी पुरोगामी आणि विज्ञानवादी विचारांची असल्यानंच आपल्याला हे धाडस करता आल्याचं त्यांनी सांगितलं.
स्त्री रोगतज्ज्ञ आणि खगोल अभ्यासक डॉ. संजय निटवे यांच्या मते, "बाळाचे ओठ फाटणं जनुकीय कारणांमुळे किंवा गर्भावस्थेतील पोषणाच्या अभावामुळे होतं. त्याचा ग्रहणाशी किंवा भाजी चिरण्याशी दुरान्वयेही संबंध नाही."
महाराष्ट्र अंनिसच्या कार्यकर्त्या डॉ. सविता अक्कोळे यांच्या माहितीनुसार अशा प्रकारच्या ग्रहणासंबंधी भीतीदायक अफवांमुळे गरोदर महिला विनाकारण मानसिक तणावाखाली येतात. हा तणाव बाळासाठी घातक ठरू शकतो. त्यामुळे अशा फोल समजुतींना फाटा देऊन महिलांनी मुक्तपणे वावरणं महत्त्वाचं आहे.
'चंद्रग्रहण किंवा कोणत्याही ग्रहणासंबंधी अंधश्रद्धा पसरवणाऱ्या व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने केली. 3 मार्च 2026, बुधवार रोजी या वर्षातील पहिलं चंद्रग्रहण होणं ही एक खगोलशास्त्रीय घटना असून त्याचा मानवी जीवनावर कोणताही परिणाम होत नाही, मात्र तरीही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अनेक अतिरंजित दावे केले जाताहेत. गर्भवती महिलांनी ग्रहण काळात एकाच जागेवर बसावं, पाणी पिऊ नये, मलमूत्र विसर्जन करू नये अशा स्वरूपाचे अवैज्ञानिक सल्ले दिले जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर ग्रहण विषयी अंधश्रद्धा पसरवणाऱ्या व्यक्तींच्या आणि संस्थांवर शासनाने कठोर कारवाई करावी' अशी मागणी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे हमीद दाभोळकर यांनी केली .