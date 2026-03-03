English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

lunar Eclipse 2026 : अंधश्रद्धेच्या ग्रहणावर टिच्चून गर्भवती महिलेनं ग्रहण काळात भाजी चिरली, जेवणही केलं

lunar Eclipse Pregnant women : ग्रहण... चंद्रग्रहण किंवा सूर्यग्रहण या पूर्णपणे नैसर्गिक घटना असून, या घटनांकडे काही मंडळी मात्र अंधश्रद्धेच्या दृष्टीकोनातून पाहत काही नियमांचंसुद्धा पालन करतात. मात्र काळानुसार या समजुतीसुद्धा बदलण्याची गरज आहे.  

सायली पाटील | Updated: Mar 3, 2026, 05:52 PM IST
lunar Eclipse 2026 : अंधश्रद्धेच्या ग्रहणावर टिच्चून गर्भवती महिलेनं ग्रहण काळात भाजी चिरली, जेवणही केलं
lunar eclipse pregnant women cuts vegetables and cooked food broke superstitious thought process and barriers

lunar Eclipse Pregnant women : ग्रहणकाळात गर्भवती महिलांनी अमूक गोष्टी करू नयेत, तमूक गोष्टी कराव्यात अशाच सूचना अनेकदा देण्यात येतात. यात प्रामुख्यानं भाजी चिरू नये, जेवण बनवू नये, पोळी पलटू नये या आणि अशा अनेक नियमांचं पालन करण्याचा सल्ला बऱ्याचदा घरातील मोठ्यांकडून दिला जातो. असं न केल्यास, नाहीतर बाळाचे ओठ फाटतात, अशी भीती मनात घातली जाते. मात्र, अशाच सर्व समजुती आणि प्रामुख्यानं अंधश्रद्धेला खतपाणी घालणाऱ्या समजुतींना तिलांजली देत एका गर्भवती महिलेनं खऱ्या अर्थानं अंधश्रद्धेच्या ग्रहणाला दूर लोटलं आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार त्यांच्या 'सोडा अंधश्रद्धेचे ग्रहण' हा उपक्रम खऱ्या अर्थानं यशस्वी ठरला. चांदणी प्रफुल्ल थोरात या गर्भवती महिलेनं ग्रहण काळात भाजी चिरली, कात्रीने कागद कापलं आणि जेवणही केलं. 3 मार्च 2026 रोजी चंद्रग्रहणाचे वेध सुरू झाल्यावर या महिलेनं विविध भाज्या चिरल्या. 

हेसुद्धा वाचा : प्रायव्हेट जेटनं प्रवास; दुखापतग्रस्त ख्रिस्तीयानो रोनाल्डोनं युद्धाच्या भीतीपोटी रातोरात सौदी अरेबिया सोडला? 

"माझ्या होणाऱ्या बाळावर कोणत्याही अंधश्रद्धेचा नव्हे, तर वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा संस्कार व्हावा, यासाठी मी हे धाडसी पाऊल उचललं, या माझ्या छोट्या कृतीने गरोदर महिलांना अंधश्रद्धेतून बाहेर पडण्यास बळ मिळेल अशी मला आशा आहे'', असं त्या म्हणाल्या. आपल्या माहेर आणि सासची मंडळी पुरोगामी आणि विज्ञानवादी विचारांची असल्यानंच आपल्याला हे धाडस करता आल्याचं त्यांनी सांगितलं. 

स्त्री रोगतज्ज्ञांचं यावर काय मत?

स्त्री रोगतज्ज्ञ आणि खगोल अभ्यासक डॉ. संजय निटवे यांच्या मते, "बाळाचे ओठ फाटणं जनुकीय कारणांमुळे किंवा गर्भावस्थेतील पोषणाच्या अभावामुळे होतं. त्याचा ग्रहणाशी किंवा भाजी चिरण्याशी दुरान्वयेही संबंध नाही."

हेसुद्धा वाचा : lunar eclipse Video : ग्रहणातही सुंदरच दिसतो चंद्र; NASA नं सर्वात जवळून टीपले खास क्षण

महाराष्ट्र अंनिसच्या कार्यकर्त्या डॉ. सविता अक्कोळे यांच्या माहितीनुसार अशा प्रकारच्या ग्रहणासंबंधी भीतीदायक अफवांमुळे गरोदर महिला विनाकारण मानसिक तणावाखाली येतात. हा तणाव बाळासाठी घातक ठरू शकतो. त्यामुळे अशा फोल समजुतींना फाटा देऊन महिलांनी मुक्तपणे वावरणं महत्त्वाचं आहे.

'ग्रहणासंबधी अंधश्रद्धा पसरवणाऱ्या व्यक्तींच्या वर कायदेशीर कारवाई करा'

'चंद्रग्रहण किंवा कोणत्याही ग्रहणासंबंधी अंधश्रद्धा पसरवणाऱ्या व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई करण्याची  मागणी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने केली. 3 मार्च 2026, बुधवार रोजी या वर्षातील पहिलं चंद्रग्रहण होणं ही एक खगोलशास्त्रीय घटना असून त्याचा मानवी जीवनावर कोणताही परिणाम होत नाही, मात्र तरीही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अनेक अतिरंजित दावे केले जाताहेत. गर्भवती महिलांनी ग्रहण काळात एकाच जागेवर बसावं, पाणी पिऊ नये, मलमूत्र विसर्जन करू नये अशा स्वरूपाचे अवैज्ञानिक सल्ले दिले जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर ग्रहण विषयी अंधश्रद्धा पसरवणाऱ्या व्यक्तींच्या आणि संस्थांवर शासनाने कठोर कारवाई करावी' अशी मागणी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे हमीद दाभोळकर यांनी केली .

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
lunar eclipseLunar eclipse newslunar eclipse impact on pregnant womenpregnant women cuts vegetablesChandra Grahan

इतर बातम्या

'आमच्या संघात वसीम अक्रम, शोएब अख्तर असते तरी आम्ही हा...

स्पोर्ट्स