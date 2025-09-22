देवभूमी त्र्यंबकेश्वरमध्ये माफियांची गुंडागर्दी; देवभोळ्या भाविकांची माफियांकडून लूट

योगेश खरे झी 24 तास त्र्यंबकेश्वर : त्र्यंबकेश्वरात येणा-या भाविकांची दिवसाढवळ्या लूट सुरु आहे. पार्किंग माफिया, रिक्षावाले, दर्शन देणारे एजंट हे सगळेजण भाविकांची लूट करत असतात... आता तर पत्रकारांवर हल्ले करण्यापर्यंतचं धारिष्ट्य या माफियांमध्ये आलंय. त्र्यंबकेश्वरमध्ये भाविकांची कशी लूट सुरु आहे हे सांगणारा झी 24 तासचा स्पेशल रिपोर्ट
देवभूमी त्र्यंबकेश्वरात दलाल आणि गुंडांचा सुळसुळाट झालाय. त्र्यंबकेश्वरात बातमीदारीसाठी गेलेल्या झी 24 तासचे प्रतिनिधी योगेश खरे यांच्यासह अनेक पत्रकारांवर तिथल्या पार्किंगमधील वसुली गुंडांनी हल्ला केला... झी 24 तासचे संपादक कमलेश सुतार यांनी तातडीनं नाशिकला धाव घेत जखमी पत्रकारांची भेट घेऊन त्यांची चौकशी केली. त्र्यंबकेश्वरमध्ये गुंड आणि दलालांचंच राज्य सुरु असल्याचा आरोप भाविकांनी केलाय. हे गुंड दलाल भाविकांवर दादागिरी करत होतेच पण आता पत्रकारांवरही हल्ला करण्याचं धारिष्ट्य त्यांनी दाखवलंय.... त्र्यंबकेश्वरमध्ये रोज हजारो भाविक शिवशंकराच्या दर्शनासाठी येतात. भाविकांच्या वाहनांच्या पार्किंगच्या माध्यमातून इथं पार्किंग माफियाही बोकाळलेत.
दर्शन घ्या किंवा नका घेऊ त्र्यंबकेश्वरमध्ये आल्यावर तुम्हाला 50 रुपये प्रवेशकर द्यावाच लागतो
तुमची कार मंदिराच्या मागच्या बाजुला न्यायचं आमिष दाखवून 500 ते 1000 रुपये उकळले जातात
थेट गाभा-यात दर्शनासाठी 3 ते 5 हजार रुपयांची मागणी केली जाते
अनेकवेळा कार पोलिसांकडून टो केली जाते
पोलीस 2 हजार मागतात, एजंट मात्र हजार रुपयांत कार सोडवून आणतात
ही लूट इथंच थांबत नाही. कधी कधी इथं प्रसादाच्या पेढ्यांचा भाव अव्वाच्या सव्वा असतो. तर कधी देवाच्या पिंडींवर वाहण्यासाठी लागणारी बेलफुलं सोन्याच्या भावात विकली जातात.. कुशावर्त, ब्रह्मगिरी आणि गोदावरीच्या उगमस्थानी जायचं तर अनेकांना पैसेरुपी खंडणी द्यावी लागते... खुद्द आमदारही या सगळ्या गोष्टींनी त्रस्त आहेत.
पार्किंग माफिया, शॉर्टकटनं दर्शन देणारे दलाल, स्थानिक रिक्षावाले यांची एक साखळीच त्र्यंबकेश्वरात लूट करताना दिसते. त्यांना काही पोलीस आणि प्रशासकीय अधिका-यांचाही आशीर्वाद असल्याचा आरोप करण्यात येतोय. या सगळ्या गोष्टींना आळा घालण्यासाठी देवस्थान प्रशासन आयएएस अधिका-यांच्या हाती देण्याच्या पर्यायावर विचार केला जातोय.
नाशिकमध्ये कुंभमेळा होतोय. या कुंभमेळ्यात तर एजंट, दलाल आणि पार्किंग माफियांना भाविकांच्या लुटीला मोकळं रान असणार आहे. भोळ्या शंकराच्या भाविकांची लूट होऊ नये यासाठी आता सरकारनंच पोलिसांच्या माध्यमातून माफियांचं निर्दालन करावं अशी मागणी भाविकांमधून होतेय.