/TET पेपर फुटताच सरकारचा मोठा निर्णय, पुन्हा परीक्षा कधी, पुन्हा नोंदणी अन् शुल्क भरावे लागणार का? परिषदेने केलं स्पष्ट

महाराष्ट्राला पेपर फुटेची ग्रहण लागलंय असं दिसतंय. नीट पेपर लीक झाल्यानंतर आता टीईटी परीक्षेचा (Maharashtra TET Paper Leak) पेपर फुटल्यामुळे महाराष्ट्रात एकच खळबळ उडाली आहे. याप्रकरणात पोलिसांनी तीन जणांना अटक केली आहे. टीईटी परीक्षा रविवारी २८ जून २०२६ होणार होती. पण परीक्षेच्या आदल्या दिवशी या पेपरफुटीमुळे एकच गोंधळ उडला आहे. आता ही परीक्षा पुढे ढकलण्याची नामुष्की सरकारवर आली आहे.
राज्यातील लाखो उमेदवार आता या परीक्षेच्या पुढे ढकल्यामुळे चिंतेत आहे. अशात परीक्षा परिषदेच्या उपायुक्त प्रिया शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी या परीक्षेबद्दल पुढे काय निर्णय घेण्यात आले हे स्पष्ट केलं आहे. महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (MAHA TET) ही इयत्ता पहिली ते आठवीच्या शिक्षक पदांसाठी उमेदवारांची पात्रता निश्चित करण्याकरिता MSCE, पुण्याकडून ही परीक्षा महाराष्ट्रात घेतली जाते.
परीक्षा परिषदेच्या उपायुक्त प्रिया शिंदे यांनी सांगितलं की, टीईटीचा पेपर फुटल्यानंतर ती परीक्षा आता पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता ही परीक्षा लवकरच होणार असून नियोजित तारीख लवकरच जाहीर करण्यात येईल. अशा प्रकारची परीक्षा घेण्यासाठी तीन आठवड्यांची प्रक्रिया असते, त्यामुळे ही परीक्षेबद्दल लवकरच सांगण्यात येईल. पुढील दोन ते तीन दिवसांत परीक्षेची नवीन तारीख जाहीर करण्यात येईल. या परीक्षेसाठी महाराष्ट्रातून 6 लाख 128 शिक्षकांनी नोंदणी केली होती. परीक्षा रद्द झाल्यानंतरही या शिक्षकांना पुन्हा नोंदणी करण्याची गरज नाही, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
त्या पुढे म्हणाल्यात की, पेपरफुटी प्रकरणात शिक्षक इच्छुक उमेदवारांचा काही दोष नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकला जाणार नाही. म्हणजे त्यांना पुन्हा कुठलेही शुल्क भरावे लागणार नाही.