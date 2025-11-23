महाराष्ट्रात मोठी राजकीय घडामोड घडणार? महाविकास आघाडीचे तुकडे होणार आणि...

Maha Vikas Aghadi Controversy : मुंबई महापालिकेत ठाकरे बंधुंची युती होणार हे जवळपास निश्चित झाले आहे. ठाकरे बंधू एकत्र आल्यावर मविआचे तुकडे होणार हेही जवळपास निश्चित मानलं जातंय. कारण मनसे सोबत न जाण्यावर काँग्रेसचे नेते ठाम आहेत. मात्र, या सगळ्यात उद्धव ठाकरेंची मात्र कोंडी झाली आहे. उद्धव ठाकरे मुंबई महापालिकेत काँग्रेसला सोबत घेण्यासाठी आग्रही आहेत. त्यासाठी ठाकरे काँग्रेसच्या हायकमांडच्या संपर्कात असल्याची माहिती आहे. तर दुसरीकडे मनसेला सोडा आणि काँग्रेस सोबत या अशी नवी ऑफर काँग्रेसने ठाकरेंना दिल्याचीही माहिती सुत्रांकडून मिळतेय. मुंबई मपाहालिकेसाठी ठिकरेंची शिवसेना आणि मनसेमध्ये जागावाटपासंदर्भात प्राथमिक चर्चा सुरू झाल्याचीही माहिती आहे. ठाकरे बंधू एकत्र मविआचं काय होणार मनसे मविआमध्ये समाविष्ट होणार का अशा चर्चा राज्याच्या राजकारणात मागल्या काही महिन्यांपासून सुरू आहेत. आणि ज्याची चर्चा होती तेच झालं. मुंबई महापालिकेसाठी काँग्रेसने स्वबळाचा नारा देत कायदा हातात घेणाऱ्यांसोबत जाणार नसल्याचं म्हणत मनसेवर निशाणा साधला.
काँग्रसने जरी मनसेसोबत जाणार नसल्याचं स्पष्ट केलं असलं तरी उद्धव ठाकरे मात्र मुंबई महापालिकेत काँग्रेसला सोबत घेण्यासाठी आग्रही असल्याची माहिती आहे. फाटाफूट झाल्यास मतांची विभागणी होऊन तोटा होईल असा ठाकरेंचा युक्तीवाद आहे. त्यासाठीच उद्धव ठाकरे हे थेट काँग्रेस हायकमांडच्या संपर्कात असल्याचीही माहिती समोर येतेय. उद्धव ठाकरे जरी काँग्रेसला सोबत घेण्यासाठी आग्रही असतील तरी काँग्रेसचे राज्यातील प्रमुख नेते मात्र मनसेला सोबत घ्यायला तयार नाही. मारहाणीची भाषा करणाऱ्यांसोबत जाणार नसल्याचं म्हणत काँग्रेस खासदार वर्षा गायकवाड यांनी मनसेसोबतच्या युतीला पुन्हा एकदा नकार दिलाय. एकीकडे काँगसने मनसेसोबत जाण्यास नकार दिलाय. ठाकरे बंधू एकत्र येणार हे जवळपास निश्चित झालंय. त्यातच काँग्रेसने ठाकरेंच्या शिवसेनेला एक नवी ऑफर दिल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.
एकीकडे काँग्रसने उद्धव ठाकरेंना काँग्रेसने अटीशर्थी घातल्याचं पाहायला मिळतंय. तर दुसरीकडे शरद पवारांसोबत जाण्यासाठी काँग्रेस इच्छुक आहे. काँग्रेस नेत्यांनी शरद पवारांनी भेट घेत आघाडीबाबात चर्चा केली. आता शरद पवारांनी काँग्रेसशी फोनवरुन चर्चा केलीये. मुंबई महानगरपालिका कशी लढायची यासंदर्भात सोमवारी किंवा मंगळवारी बैठक होणार आहे. या बैठकीनंतर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची भूमिका काय असेल यावरही स्पष्टता येणार आहे. तर काँग्रेसला सोबत घेण्यासाठी आग्रही असलेल्या उद्धव ठाकरेंवर शिवसेनेचे नेते आणि सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी हल्लाबोल केलाय. काँग्रेस उद्धव ठाकरेंचा वापर करून बायबाय केल्याचं म्हणत शिरसाट यांनी उद्धव ठाकरेंसह काँग्रेसवर निशाणा साधलाय..
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस सोबत असण्याचा मोठा फायदा ठाकरेंच्या शिवसेनेला मुंबईत झाला. हा अनुभव उद्धव ठाकरेंच्या पाठिशी असल्यामुळे उद्धव ठारे काँग्रेसला सोबत घेण्यासाठी आग्रही आहेत. मात्र दुसरीकडे मनसे सोबत असेल तर काँग्रेसने स्वबळाचा नारा दिलाय. तर मनसेला सोडा आणि आमच्यासोबत या असं म्हणत एक नवी ऑफरही काँग्रेसने उद्धव ठाकरेंना दिलीय. त्यामुळे उद्धव ठाकरे नेमका काय निर्णय घेतात हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. कींवा मनसेसोबतच्या मविआच्या आघाडीला उद्धव ठाकरे काँग्रेस हायकमांडला राजी करतात का हेही पाहणं तितकंच महत्वाचं ठरणार आहे..