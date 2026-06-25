/60 पैकी 23 आमदार बैठकीला गैरहजर! दोघांची नावे जाणून चकित व्हाल, पक्ष नाही तर आता महाविकास आघाडी फुटणार?

Maha Vikas Aghadi : एकीकडे ठाकरेंच्या शिवसेनेचे 6 खासदार फुटून शिंदेंच्या शिवसेनेत सामील झालेत. तर दुसरीकडे बुधवारी झालेल्या मविआच्या बैठकीला 60 पैकी 23 आमदारांनी दांडी मारली. त्यामुळे दांडी मारलेल्या आमदारांच्या मनात नेमकं काय आहे याची जोरदार चर्चा सूरू आहे. त्यातच उद्धव ठाकरेंनी या बैठकीत मविआची एकी दिसत नसल्याची खंत व्यक्त केल्याची माहिती मिळत आहे. त्यामुळे पुढल्या काळात मविआचं काय होणार अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
ठाकरेंच्या शिवसेनेचे 6 खासदार फोडत एकनाथ शिंदे यांनी ऑपरेशन टायगर यशस्वी केलं. तर दुसरीकडे लवकरच ऑपरेशन तुतारी राबवणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली होती. त्यातच आता महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी बैठकीला दांडी मारल्यामुळे अनेक तर्कवितर्क लावले जाताहेत. 24 जून रोजी मविआची एक महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत मविआच्या 60 पैकी 23 आमदार गैरहजर होते. यावरुन शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी महाविकास आघाडीच्या एकीबाबत स्पष्टपणे खंत व्यक्त केल्याची माहिती आहे.
महाविकास आघाडी म्हणून आपण एकत्र आहोत असं म्हणतो. पण प्रत्यक्षात सभागृहात आणि जनतेसमोर ती एकी दिसते का? असा सवाल उद्धव ठाकरे यांनी बैठकीत उपस्थित केला. येणाऱ्या काळात विधिमंडळ अधिवेशनात विरोधक म्हणून अधिक प्रभावीपणे आणि एकसंघपणे भूमिका मांडण्याची गरज असल्याचंही त्यांनी नमूद केले. तसंच राज्यभर सभा, बैठका आणि आंदोलनंही संयुक्तपणे आयोजित करून महाविकास आघाडीची ताकद जनतेसमोर दिसली पाहिजं असं मत त्यांनी मांडल्याची माहिती आहे..
जयंत पाटील, राष्ट्रवादी SP
रोहित पवार,राष्ट्रवादी SP
उत्तमराव जानकर, राष्ट्रवादी SP
संदीप क्षीरसागर, राष्ट्रवादी SP
नाना पटोले, काँग्रेस
विजय वडेट्टीवार, काँग्रेस
अमित देशमुख, काँग्रेस
अनिल (बाळासाहेब) मांगुळकर, काँग्रेस
अस्लम शेख, काँग्रेस
सुनील राऊत, शिवसेना UBT
गजानन लवटे, शिवसेना UBT
बाबाजी काळे, शिवसेना UBT
राहुल पाटील, शिवसेना UBT
संजय देरकर, शिवसेना UBT
महाविकास आघाडीच्या बैठकीला आमदारांनी दांडी मारल्यानंतर यावर सत्ताधा-यांनी निशाणा साधलाय. आमदारांच्या गैरहजेरीवर मविआच्या नेत्यांनी आत्मचिंतन करण्याची गरज असल्याचं मंत्री उदय सामंत यांनी म्हटलंय. तर बैठकीला ज्येष्ठ नेत्यांची गैरहजेरी असणं ही आश्चर्याची बाब असल्याची प्रतिक्रिया मंत्री शंभुराज देसाईंनी दिली.
तर ठाकरेंनी मविआची मोट बांधण्यापेक्षा आपल्या पक्षातल्या गटबाजीवर लक्ष द्याव असं म्हणत भाजपचे मुख्य प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी ठाकरेंवर निशाणा साधला.
तर आमदार मतदारसंघातील कामांमुळे मविआच्या बैठकीला उपस्थित नव्हते.. कुणीही वेगळा अर्थ काढण्याची गरज नसल्याचं ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी म्हटलंय..तर काहीजण व्यक्तीगत कारणास्तव गैरहजर असल्याचं अंबादास दानवेंनी म्हटलंय सगळे आमदार संपर्कात होते. आता कोणतंही ऑपरेशन होणार नाही असं पवारांच्या राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटलंय. तर यावेळी त्यांनी शिंदेंच्या शिवसेनेच्या ऑपरेशन टायगरची खिल्ली उडवल्याचं पाहायला मिळालं.
मविआच्या बैठकीला 23 आमदारांनी दांडी मारल्यानंतर मविआचे आमदार फुटणार अशाही चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाल्याचं पाहायला मिळतंय. मात्र राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी या चर्चा फेटाळून लावत एकही आमदार कुठेही साणार नसल्याचं म्हटल आहे.
आमदार आपल्या मतदारसंघात होते, आमदार वयक्तिक कामामुळे बैठकीला येऊ शकले नाहीत एकही आमदार कुठेही जाणार नाही असं मविआचे नेते आत्मविश्वासाने सांगताहेत. मात्र, असं असलं तरी अधिवेशनाच्या काळात 60 पैकी तब्बल 23 आमदारांनी दांडी मारल्याने चर्चा तर होणारच.