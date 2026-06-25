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60 पैकी 23 आमदार बैठकीला गैरहजर! दोघांची नावे जाणून चकित व्हाल, पक्ष नाही तर आता महाविकास आघाडी फुटणार?

मविआच्या बैठकीला 60 पैकी 23 आमदारांनी दांडी मारली. मविआत एकी नसल्याची उद्धव ठाकरेंनी खंत व्यक्त केली. मविआच्या भवितव्याबाबत महाराष्ट्राभर चर्चा सुरु आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 25, 2026, 08:22 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 08:22 PM IST
60 पैकी 23 आमदार बैठकीला गैरहजर! दोघांची नावे जाणून चकित व्हाल, पक्ष नाही तर आता महाविकास आघाडी फुटणार?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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