English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

कोकणातील बड्या नेत्याच्या पुत्राला अटक! 24 दिवसांपासून होता फरार; कोर्टाने थेट फडणवीसांवर...

MLA Son Arrested: जवळपास 24 दिवस बेपत्ता राहिल्यानंतर न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार शरण येण्याचा कालावधी संपण्याच्या काही मिनिटं आधीच हा आमदार पुत्र पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल झाला.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 23, 2026, 01:19 PM IST
कोकणातील बड्या नेत्याच्या पुत्राला अटक! 24 दिवसांपासून होता फरार; कोर्टाने थेट फडणवीसांवर...
अटक करुन न्यायालयातही दाखल करण्यात आलं

MLA Son Arrested: महाड नगरपरिषद निवडणुकीदरम्यान झालेल्या राड्याप्रकरणी राज्याच्या कॅबिनेटमधील मंत्री भरत गोगावले (शिवसेना शिंदे गट)यांचे पुत्र विकास गोगावले पोलिसांना शरण आले आहेत. विकास गोगावले यांनी पोलिसांनी ताब्यात घेऊन कोर्टासमोर हजर केलं आहे. डिसेंबर महिन्यामध्ये विकास गोगावले आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी राष्ट्रवादीच्या नेत्याला मारहाण केली होती. या प्रकरणावरुन कोर्टाने विकास गोगावलेंना अटक का झाली नाही असं विचारत ताशेरे ओढल्यानंतर पोलिसांनी विकास गोगावलेंचा शोध सुरु केल्यानंतर ते शरण आलेत.

Add Zee News as a Preferred Source

नेमका वाद काय झाला?

डिसेंबर 2025 मध्ये महाड नगरपरिषद निवडणुकीच्या काळात विकास गोगावले आणि त्यांच्या समर्थकांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (एनसीपी) नेते सुशांत जाबरे आणि त्यांच्या अंगरक्षकावर मारहाण केल्याचा आरोप आहे. विकास गोगावले आणि त्यांच्या समर्थकांनी जाबरे यांच्या समर्थकांच्या गाड्यांची तोडफोड केली. या हमरीतुमरीदरम्यान विकास गोगावले यांनी रिव्हॉल्वर दाखवल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. हे प्रकरण पोलिसांपर्यंत पोहोचले. महाड पोलिस ठाण्यात विकास गोगावले, त्यांचा पुतण्या महेश गोगावले, माजी आमदार माणिक जगताप यांचा पुत्र आणि एनसीपी नेते श्रीयांश जगताप यांच्यासह एकूण 29 जणांविरोधात गुन्हा दाखल झाला. मारहाण, हिंसाचार आणि इतर कलमांचा समावेश या लोकांवर गुन्हा दाखल करताना करण्यात आला आहे. 

मुख्यमंत्र्यांवरही कोर्टाने ओढले ताशेरे

या घटनेनंतर विकास गोगावले 24 दिवस बेपत्ता होते. त्यांनी माणगाव न्यायालयात दोनदा आणि मुंबई न्यायालयात एकदा  अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. मात्र त्यांचे सर्व फेटाळण्यात आले. मुंबई न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान थेट राज्य सरकार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाच धारेवर धरलं. मंत्रीपुत्राला अटक होत नसल्याचा संदर्भ देत न्यायालयाने थेट, "मुख्यमंत्री इतके असहाय्य आहेत का?" असा सवाल उपस्थित केला.  मुंबई उच्च न्यायालयानेही विकास गोगावलेंचा जामीन फेटाळला आणि त्यांना 23 जानेवारी सकाळी 11 वाजेपर्यंत महाड पोलिसांसमोर शरण येण्याचे आदेश दिले. मुदत संपण्यास तासभर शिल्लक असताना विकास गोगावले पोलिसांना शरण आले. पोलिसांनी त्यांना अटक केली असून कोर्टात महाअधिवक्त्यां विकास गोगावलेंसह या टोळीतील इतर आरोपी शरण आले आहेत, असं सांगितलं आहे. 

या आमदाराच्या पुत्रालाही शरण येण्याचे निर्देश

श्रीयांश जगताप यांना देखील शरणागती पत्कारण्याचे निर्देश कोर्टाकडून देण्यात आले आहेत. जगताप गटातील सर्वांनाच शरण येण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. श्रीयांश देखील माजी आमदार माणिक जगताप यांचे सुपुत्र आहेत. अशावेळी जगताप यांना वेगळी वागणूक दिली जाणार नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. श्रीयांश जगताप यांनी देखील अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता, मात्र शरण येण्याचे आदेश देताच जगताप यांच्याकडून अटकपूर्व जामीन मागे घेतला आहे. 

गोगावले यांच्याकडून वकील सिद्धार्थ मेहता तर जगताप यांच्याकडून सौरभ घाग यांचा युक्तिवाद करत असून राज्याचे महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांच्याकडून देखील युक्तिवाद केला जात आहे. 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
mahad nagar parishad election 2025bharat gogawale sonbharat gogawaleVikas Gogawalesurrender to police

इतर बातम्या

50 लाखांच्या खंडणीसाठी Remo D'Souzaवर दबाव, Gangsterला...

मनोरंजन