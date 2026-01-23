कोकणातील बड्या नेत्याच्या पुत्राला अटक! 24 दिवसांपासून होता फरार; कोर्टाने थेट फडणवीसांवर...

MLA Son Arrested: महाड नगरपरिषद निवडणुकीदरम्यान झालेल्या राड्याप्रकरणी राज्याच्या कॅबिनेटमधील मंत्री भरत गोगावले (शिवसेना शिंदे गट)यांचे पुत्र विकास गोगावले पोलिसांना शरण आले आहेत. विकास गोगावले यांनी पोलिसांनी ताब्यात घेऊन कोर्टासमोर हजर केलं आहे. डिसेंबर महिन्यामध्ये विकास गोगावले आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी राष्ट्रवादीच्या नेत्याला मारहाण केली होती. या प्रकरणावरुन कोर्टाने विकास गोगावलेंना अटक का झाली नाही असं विचारत ताशेरे ओढल्यानंतर पोलिसांनी विकास गोगावलेंचा शोध सुरु केल्यानंतर ते शरण आलेत.
डिसेंबर 2025 मध्ये महाड नगरपरिषद निवडणुकीच्या काळात विकास गोगावले आणि त्यांच्या समर्थकांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (एनसीपी) नेते सुशांत जाबरे आणि त्यांच्या अंगरक्षकावर मारहाण केल्याचा आरोप आहे. विकास गोगावले आणि त्यांच्या समर्थकांनी जाबरे यांच्या समर्थकांच्या गाड्यांची तोडफोड केली. या हमरीतुमरीदरम्यान विकास गोगावले यांनी रिव्हॉल्वर दाखवल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. हे प्रकरण पोलिसांपर्यंत पोहोचले. महाड पोलिस ठाण्यात विकास गोगावले, त्यांचा पुतण्या महेश गोगावले, माजी आमदार माणिक जगताप यांचा पुत्र आणि एनसीपी नेते श्रीयांश जगताप यांच्यासह एकूण 29 जणांविरोधात गुन्हा दाखल झाला. मारहाण, हिंसाचार आणि इतर कलमांचा समावेश या लोकांवर गुन्हा दाखल करताना करण्यात आला आहे.
या घटनेनंतर विकास गोगावले 24 दिवस बेपत्ता होते. त्यांनी माणगाव न्यायालयात दोनदा आणि मुंबई न्यायालयात एकदा अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. मात्र त्यांचे सर्व फेटाळण्यात आले. मुंबई न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान थेट राज्य सरकार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाच धारेवर धरलं. मंत्रीपुत्राला अटक होत नसल्याचा संदर्भ देत न्यायालयाने थेट, "मुख्यमंत्री इतके असहाय्य आहेत का?" असा सवाल उपस्थित केला. मुंबई उच्च न्यायालयानेही विकास गोगावलेंचा जामीन फेटाळला आणि त्यांना 23 जानेवारी सकाळी 11 वाजेपर्यंत महाड पोलिसांसमोर शरण येण्याचे आदेश दिले. मुदत संपण्यास तासभर शिल्लक असताना विकास गोगावले पोलिसांना शरण आले. पोलिसांनी त्यांना अटक केली असून कोर्टात महाअधिवक्त्यां विकास गोगावलेंसह या टोळीतील इतर आरोपी शरण आले आहेत, असं सांगितलं आहे.
श्रीयांश जगताप यांना देखील शरणागती पत्कारण्याचे निर्देश कोर्टाकडून देण्यात आले आहेत. जगताप गटातील सर्वांनाच शरण येण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. श्रीयांश देखील माजी आमदार माणिक जगताप यांचे सुपुत्र आहेत. अशावेळी जगताप यांना वेगळी वागणूक दिली जाणार नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. श्रीयांश जगताप यांनी देखील अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता, मात्र शरण येण्याचे आदेश देताच जगताप यांच्याकडून अटकपूर्व जामीन मागे घेतला आहे.
गोगावले यांच्याकडून वकील सिद्धार्थ मेहता तर जगताप यांच्याकडून सौरभ घाग यांचा युक्तिवाद करत असून राज्याचे महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांच्याकडून देखील युक्तिवाद केला जात आहे.