Marathi News
कोल्हापूरच्या राजकारणात महाडिक एकाकी? गोकुळच्या सभेत गोची करण्याचा प्रयत्न? महायुतीत अंतर्गत विरोध!

Kolhapur Politics: गोकुळमध्ये महायुतीची सत्ता आली हे केवळ घोषणेपुरतं राहिलंय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 10, 2025, 08:21 PM IST
कोल्हापूर राजकारण

Kolhapur Politics: कोल्हापूर जिल्ह्याच्या राजकारणात महाडिक कुटुंबीयांना एकाकी पाडण्याचा प्रयत्न सुरू आहे का ? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. गोकुळमध्ये महायुतीचा चेअरमन असतानाही वार्षिक सभेत  शौमिका महाडिक मात्र एकाकी पडल्याचं चित्र पाहायला मिळाले. त्यामुळे जिल्ह्याचा राजकारणात महाडिक वरचढ ठरवू नये यासाठी सर्वजणच प्रयत्न करतात का ? असं चित्र कोल्हापूर जिल्ह्याच्या राजकारणात सध्या दिसू लागला आहे. 

एकेकाळी कोल्हापूर जिल्ह्याच्या राजकारणावर तब्बल 18 वर्षे  महादेवराव महाडिक यांची एक हाती सत्ता होती. महाडिक यांची एकहाती असणारी सत्ता उलथवून लावण्यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांनी विशेष करून सतेज पाटील आणि हसन मुश्रीफ यांनी पूर्ण ताकद लावून जिल्ह्यातील आर्थिक नाड्या एक एक करून काढून घेतल्या.तेव्हापासून पुन्हा सत्ता मिळवण्यासाठी महाडिक कुटुंब प्रयत्नशील आहेत. पण महाडिक कुटुंबीयांना प्रत्येक सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी मविआसोबतच महायुतीतील घटक पक्ष देखील प्रयत्न करतायेत का ? अशी परिस्थिती सध्या दिसून येतेय.

गोकुळमध्ये महायुतीची सत्ता आली हे केवळ घोषणेपुरतं राहिलंय.प्रत्यक्षात गोकुळ दूध संघाच्या कारभाराची सूत्र हसन मुश्रीफ आणि काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांच्याकडेच आहेत.

गोकुळच्या सभेत हसन मुश्रीफ आणि सजेत पाटलांचाच बोलबाला पाहायला मिळाला. त्यामुळेच सभेवेळी भाजपचे आमदार अमल महाडिक यांच्या पत्नी आणि संचालिका शौमिका महाडिकया मात्र एकाकी पडलेल्या दिसल्या.सभेत शौमिका महाडिकांना बोलण्याची संधीच दिली नसल्याचं दिसलं. गोकुळ महासंघात महायुतीचीच सत्ता हवी  अशी भूमिका महाडिक कुटुंबाने मांडलीये. मात्र गोकुळचा अध्यक्ष जरी महायुतीचा असला तरी सत्ता ही राजर्षी शाहू शेतकरी परिवर्तन आघाडीकडे असल्याची भूमिका गोकुळमधील इतर सत्ताधा-यांनी मांडली. त्यामुळे महाडिक कुटुंबाला अलिप्त ठेवण्याचा प्रयत्न असल्याची चर्चा होतेय.

सर्व महाडिक कुटुंबीय सध्या भाजपात आहेत. जिल्ह्यात महाडिकांची मोठी ताकद आहे.त्यामुळेच एकदा का महाडिक यांच्या हातात सत्ता गेली तर ते कोणालाच विचारणार नाहीत अशी भीती महायुती मधीलच घटक पक्षांना वाटू लागली आहे अशी चर्चा आता सुरु झालीये.
त्यामुळेच आगामी गोकुळ दूध संघाची पंचवार्षिक निवडणूक असो  वा सहकारातील निवडणूक महाडिक कुटुंबीयांना एकाकी पाडण्याचा प्रयत्न यापुढे देखील केल जाईल अस राजकीय जाणकारांना वाटतंय. 

FAQ

प्रश्न: कोल्हापूर जिल्ह्याच्या राजकारणात महाडिक कुटुंबीयांना एकाकी पाडण्याचा प्रयत्न का होत आहे?

उत्तर: कोल्हापूर जिल्ह्याच्या राजकारणात महाडिक कुटुंबीयांना एकाकी पाडण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा आहे. यामागे त्यांचा जिल्ह्याच्या राजकारणातील प्रभाव आणि सत्तेची ताकद आहे. एकेकाळी महादेवराव महाडिक यांनी १८ वर्षे जिल्ह्याच्या राजकारणावर वर्चस्व राखले होते. मात्र, सतेज पाटील आणि हसन मुश्रीफ यांनी त्यांच्या आर्थिक आणि राजकीय नाड्या काढून घेत सत्ता उलथवली. सध्या महायुती आणि महाविकास आघाडीतील काही नेते महाडिक कुटुंबाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे दिसते, कारण त्यांना पुन्हा सत्ता मिळाल्यास ते वर्चस्व गाजवतील, अशी भीती आहे.

प्रश्न: गोकुळ दूध संघाच्या सभेत शौमिका महाडिक एकाकी का पडल्या?

उत्तर: गोकुळ दूध संघाच्या वार्षिक सभेत भाजप आमदार अमल महाडिक यांच्या पत्नी आणि संचालिका शौमिका महाडिक एकाकी पडल्या. सभेत त्यांना बोलण्याची संधीच देण्यात आली नाही. गोकुळवर महायुतीची सत्ता असली तरी प्रत्यक्षात सतेज पाटील आणि हसन मुश्रीफ यांचा बोलबाला होता. गोकुळच्या कारभाराची सूत्रेही त्यांच्याच हातात असल्याचे दिसले. यामुळे महाडिक कुटुंबाला अलिप्त ठेवण्याचा प्रयत्न झाल्याची चर्चा आहे, जरी गोकुळचा अध्यक्ष महायुतीचा असला तरी सत्ता राजर्षी शाहू शेतकरी परिवर्तन आघाडीकडे आहे.

प्रश्न: महाडिक कुटुंबीयांना सत्तेपासून दूर ठेवण्याचे प्रयत्न भविष्यातही सुरू राहतील का?

उत्तर: राजकीय जाणकारांच्या मते, महाडिक कुटुंबीयांना सत्तेपासून दूर ठेवण्याचे प्रयत्न भविष्यातही सुरू राहण्याची शक्यता आहे. सर्व महाडिक कुटुंबीय सध्या भाजपात असले तरी त्यांच्या ताकदीमुळे महायुतीतील काही घटक पक्षांना आणि महाविकास आघाडीला भीती वाटते की, त्यांच्या हातात सत्ता गेल्यास ते पुन्हा वर्चस्व गाजवतील. त्यामुळे आगामी गोकुळ दूध संघाची पंचवार्षिक निवडणूक आणि सहकार क्षेत्रातील निवडणुकांमध्येही महाडिक कुटुंबाला एकाकी पाडण्याचे प्रयत्न होऊ शकतात.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

