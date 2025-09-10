कोल्हापूरच्या राजकारणात महाडिक एकाकी? गोकुळच्या सभेत गोची करण्याचा प्रयत्न? महायुतीत अंतर्गत विरोध!

Kolhapur Politics: कोल्हापूर जिल्ह्याच्या राजकारणात महाडिक कुटुंबीयांना एकाकी पाडण्याचा प्रयत्न सुरू आहे का ? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. गोकुळमध्ये महायुतीचा चेअरमन असतानाही वार्षिक सभेत शौमिका महाडिक मात्र एकाकी पडल्याचं चित्र पाहायला मिळाले. त्यामुळे जिल्ह्याचा राजकारणात महाडिक वरचढ ठरवू नये यासाठी सर्वजणच प्रयत्न करतात का ? असं चित्र कोल्हापूर जिल्ह्याच्या राजकारणात सध्या दिसू लागला आहे.
एकेकाळी कोल्हापूर जिल्ह्याच्या राजकारणावर तब्बल 18 वर्षे महादेवराव महाडिक यांची एक हाती सत्ता होती. महाडिक यांची एकहाती असणारी सत्ता उलथवून लावण्यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांनी विशेष करून सतेज पाटील आणि हसन मुश्रीफ यांनी पूर्ण ताकद लावून जिल्ह्यातील आर्थिक नाड्या एक एक करून काढून घेतल्या.तेव्हापासून पुन्हा सत्ता मिळवण्यासाठी महाडिक कुटुंब प्रयत्नशील आहेत. पण महाडिक कुटुंबीयांना प्रत्येक सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी मविआसोबतच महायुतीतील घटक पक्ष देखील प्रयत्न करतायेत का ? अशी परिस्थिती सध्या दिसून येतेय.
गोकुळमध्ये महायुतीची सत्ता आली हे केवळ घोषणेपुरतं राहिलंय.प्रत्यक्षात गोकुळ दूध संघाच्या कारभाराची सूत्र हसन मुश्रीफ आणि काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांच्याकडेच आहेत.
गोकुळच्या सभेत हसन मुश्रीफ आणि सजेत पाटलांचाच बोलबाला पाहायला मिळाला. त्यामुळेच सभेवेळी भाजपचे आमदार अमल महाडिक यांच्या पत्नी आणि संचालिका शौमिका महाडिकया मात्र एकाकी पडलेल्या दिसल्या.सभेत शौमिका महाडिकांना बोलण्याची संधीच दिली नसल्याचं दिसलं. गोकुळ महासंघात महायुतीचीच सत्ता हवी अशी भूमिका महाडिक कुटुंबाने मांडलीये. मात्र गोकुळचा अध्यक्ष जरी महायुतीचा असला तरी सत्ता ही राजर्षी शाहू शेतकरी परिवर्तन आघाडीकडे असल्याची भूमिका गोकुळमधील इतर सत्ताधा-यांनी मांडली. त्यामुळे महाडिक कुटुंबाला अलिप्त ठेवण्याचा प्रयत्न असल्याची चर्चा होतेय.
सर्व महाडिक कुटुंबीय सध्या भाजपात आहेत. जिल्ह्यात महाडिकांची मोठी ताकद आहे.त्यामुळेच एकदा का महाडिक यांच्या हातात सत्ता गेली तर ते कोणालाच विचारणार नाहीत अशी भीती महायुती मधीलच घटक पक्षांना वाटू लागली आहे अशी चर्चा आता सुरु झालीये.
त्यामुळेच आगामी गोकुळ दूध संघाची पंचवार्षिक निवडणूक असो वा सहकारातील निवडणूक महाडिक कुटुंबीयांना एकाकी पाडण्याचा प्रयत्न यापुढे देखील केल जाईल अस राजकीय जाणकारांना वाटतंय.
