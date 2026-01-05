'आता घरी बसायचं...माझ्यानंतर...', राणेंकडून राजकीय निवृत्तीचा 'ना.रा.'; जाहीर सभेत काय घडलं?

Narayan Rane Signs Political Retirement : (Konkan News) कोकण... महाराष्ट्राच्या राजकारणात अनेक घडामोडींचं एक क्षेत्र आणि नारायण राणेंचा बालेकिल्ला. मात्र याच कोकणातील एका सभेदरम्यान नारायण राणे यांनी केलेल्या एका वक्तव्यानं सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत. जिथं त्यांनी राजकीय निवृत्तीचे संकेत दिल्याचं म्हटलं जात आहे. सिंधुदुर्गात कणकवली इथं झालेल्या जाहीर सभेत राणेंनी जणू राजकारणातून निवृत्तीच्या दिशेनं आपली वाटचाल सुरू असल्याचं सुचित केलं.
'आपण आता ठरवलंय, आता घरी बसायचं' असं राणे म्हणाले. नगरपंचायत निवडणुकीनंतर राणे सिंधुदुर्गात आले, जिथं भाजप आणि शिवसेना कार्यकर्त्यांनी जोरदार शक्तीप्रदर्शन करत राणेंचं जंगी स्वागत केलं. यावेळी राणे समर्थकांनी एक जल्लोष केला. याच सभेदरम्यान उपस्थितांना संबोधित करतानाच भाषणामधून राणेंनी आपल्या राणेंनी वक्तव्याचा ओघ हा राजकीय निवृत्तीच्या दिशेनं वळवला.
'नारायण राणे आजही रस्त्यावर भाजी घेतो. हातात अंगठ्या आणि काळी काच असणाऱ्या गाड्या घालून काहीजण येतात. माझ्या गाडीला काळी काच नाही. माणुसकीच माझा धर्म आहे. माझ्या आड अनेकजण आले पण आज त्यावर नाही बोलणार. मला तेव्हाही अडचणी आल्या आणि आताही येतात. राजकारणात कटकारस्थानं सुरुयेत. त्यामुळं आपण आता ठरवलंय घरी बसायचं.... मुलांना सांगेन नांदा सौख्य भरे! चांगलं ते जोपासा', असं राणे म्हणाले.
मला कोणाचीच भीती नाही असं म्हणत पैशांसाठी राजकारण करू नका, माझ्यानंतर विकासात्मक काम निलेश, नितेश करती. त्यांच्या हाकेला ओ द्या... असं भावनिक आवाहन राणेंनी महायुतीच्या समर्थक आणि कार्यकर्त्यांना केलं. लोकसभेत मिळालेला विजय आणि सिंधुदुर्गातील नागरिकांच्या प्रेमानं आपण भारावून गेल्याचं सांगताना राणेंनी नागरिकांना उद्देशून महत्त्वाचे संदेश दिले. द्वेष, रोषाच्या राजकारणाला थारा देऊ नका, पक्ष सांभाळा, स्वार्थ नको... असं राणे या सभेत म्हणाले. जाहीर सभेत राणेंच्या या वक्तव्यामुळं आता ते सक्रिय राजकारणातून काढता पाय घेतात का? हाच प्रश्न अनेकांच्या मनात घर करत असून, राणेंनी त्याची अधिकृत घोषणा केली नसली तरीही त्यांचं वक्तव्य मात्र हेच सुचवून गेल्याचं पाहायला मिळालं.