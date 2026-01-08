English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
राणा दाम्पत्याने घेतला भाजपाशी उघड पंगा; भाजपा नेत्याने दिली तंबी

BJP Anger On Navneet Rana: अमरावतीत भाजपविरोधात उमेदवार उभे केल्यानं भाजप रवी राणांवर संतापलीय. रवी राणांनी भाजपच्या उमेदवारांविरोधात उमेदवार द्यायला नको  होते अशा शब्दात चंद्रशेखर बावनकुळेंनी नाराजी व्यक्त केलीय.  

Jan 8, 2026
राणा दाम्पत्याने घेतला भाजपाशी उघड पंगा; भाजपा नेत्याने दिली तंबी

अनिरुद्ध दवाळे, झी 24तास, अमरावती: अमरावतीच्या माजी खासदार नवनीत राणा आणि युवा स्वाभिमान पक्षाचे आमदार रवी राणा या दाम्पत्याने भाजपशी उघड उघड पंगा घेतलाय. नवनीत राणा भाजपच्या नेत्या असूनही विरोधी उमेदवाराचा म्हणजे युवा स्वाभिमान पक्षाच्या उमेदवाराचा प्रचार केल्याने भाजप नेत्याने नवनीत राणांना चांगलीच तंबी दिलीये. महापालिका निवडणुकीत जागा वाटपाच्या मुद्द्यावरून भाजप आणि युवा स्वाभिमान पक्षामध्ये वितुष्ट आलं. त्यानंतर नवनीत राणा नेमका कुणाचा प्रचार करणार असा प्रश्न सगळ्यांनाच पडला. रविवारी नवनीत राणा अमरावतीतील फडणवीसांच्या रोडशोमध्ये सहभागी झाल्या तर संध्याकाळी युवा स्वाभिमान पक्षाच्या उमेदवाराच्या प्रचाराचा  नारळ फोडला. त्यामुळे अमरावतीचे पालकमंत्री आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनी नवनीत राणांना चांगलंच सुनावलंय.

भाजपची प्रचंड नाराजी 

नवनीत राणांनी बावनकुळेंच्या वक्तव्यावर थेटपणे बोलणं टाळलंय. "जो कार्यकर्ता कमळासोबत आहे त्याच्यासोबत नवनीत राणा आहे" असं म्हणत नवनीत राणांनी प्रश्नाला बगल देण्याचा प्रयत्न केला. जागावाटपात भाजपने युवा स्वाभिमान पक्षासाठी 5 जागा सोडल्या होत्या. मात्र अर्ज दाखल करण्याच्या अखेरच्या दिवशी रवी राणांनी खेळी करून ऐनवेळी भाजपविरोधात उमेदवार उभे केले. त्यामुळे भाजप प्रचंड नाराज झालीये. भाजपची युवा स्वाभिमान सोबत आता नैसर्गिक युती राहिली नसल्याचं चंद्रशेखर बावनकुळेंनी स्पष्ट केलंय.

 

नवनीत राणांविरोधात भाजप चांगलीच आक्रमक

विरोधी उमेदवाराचा प्रचार केल्याने भाजप नवनीत राणांविरोधात चांगलीच आक्रमक झालीये. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर राणा दाम्पत्याने भाजपची नाराजी ओढावून घेतलीये. त्यामुळे आता हे डॅमेज कंट्रोल करण्यासाठी राणा दाम्पत्य काय पुढचं पाऊल टाकतायत याकडे लक्ष असेल.

 

भाजपच्या महत्त्वाच्या नेत्यांनी पाठ फिरवल्याची चर्चा

जळगाव शहरात महायुतीच्या वतीने भव्य रोडशो चे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र या रोडशो कडे कुठेतरी भाजपच्या महत्त्वाच्या नेत्यांनी पाठ फिरवल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत हा रोडशो होणार होता मात्र उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे या रोडशोला उपस्थित राहू शकले नाही इतकच नाही तर दुसरीकडे महायुतीतील घटक पक्ष भाजपचे मंत्री गिरीश महाजन त्याचबरोबर खासदार स्मिता वाघ आमदार मंगेश चव्हाण यांच्यासह अनेक स्थानिक महत्त्वाचे नेते हे या रोडशो मध्ये सहभागी झालेले नाही. यामुळे पक्षाच्या अंतर्गत एकीवर प्रश्न उपस्थित होता आहेत. 

