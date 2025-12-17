खळबळ! मुख्यमंत्र्यांच्या सभेआधी अंबरनाथमध्ये भाजप उमेदवाराच्या कार्यालयावर गोळीबार; CCTVमध्ये थरार कैद...

चंद्रशेखर भुयार, झी मीडिया, अंबरनाथ: (Ambarnath Crime News) महाराष्ट्रात सध्या अनेक राजकीय घडामोडींना वेग आलेला असतानाच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये बडे नेतेही योगदाना देताना दिसत आहेत. मात्र प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या या धुमश्चक्रीमध्ये गुन्हेगारी कृत्य आणि तत्सम घटनासुद्धा डोकं वर काढत चिंतेत भर टाकत आहेत. अशीच एक घटना अंबरनाथमध्ये घडली. जिथं मंगळवार (16 डिसेंबर 2025) मध्यरात्री 12 वाजण्याच्या सुमारास भाजप उमेदवाराच्या कार्यालयावर गोळीबार झाल्याची धक्कादायक घटना घडली.
अंबरनाथ नगरपालिकेची निवडणूक दोन दिवसांवर आली असतानाच भाजपचे उमेदवार पवन वाळकेर यांच्या कार्यालवर गोळीबार झाल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. मंगळवारी रात्री बारा वाजताच्या सुमारास पवन वाळेकर हे अंबरनाथ पश्चिमेकडील नवीन भेंडी पाडा येथील आपल्या कार्यालयात कार्यकर्त्यांसह बसले होते.
तितक्यातच दुचाकीवरून आलेल्या दोन अज्ञात व्यक्तींनी पवन वाळेकर यांच्या कार्यालयाच्या दिशेने चार राउंड फायर केले, या चारही गोळ्या कार्यालयाच्या काचेवर लागल्यानं संकट टळलं. मात्र गोळीबार नंतर हे इसम तिथून पळून गेले. दुचाकीवरून आलेल्या दोन्ही अज्ञात व्यक्तींनी सफेद कपडे आणि डोक्यात हेल्मेट घातले होते. ही सर्व घटना सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद झाली आहे. धमकवण्याच्या दृष्टीने हा गोळीबार केला असल्याचा पोलिसांचं म्हणणं आहे.
प्राथमिक माहितीनुसार गोळीबाराच्या आवाजानं वाळेकर यांच्या कार्यालयातील सुरक्षारक्षक तातडीनं बाहेर आले. हे पाहताच हल्लोखोरांनी त्यांच्याही दिशेनं गोळ्या झाडल्या. या हल्ल्यामध्ये कोणतीही जीवितहानी झाली नसली तरीही वाळेकर यांचा सुरक्षारक्षक जखमी असल्याचं सांगण्यात येत आहे. भर वस्तीत झालेल्या या घटनेमुळं सध्या नागरिकांमध्येही भीतीचं वातावरण पाहायला मिळत आहे.
दरम्यान या प्रकाराची माहिती मिळताच घटनास्थळी पोलीस तात्काळ दाखल झाले असून सध्या या आरोपींचा शोध घेतला जात आहे. बुधवारी अंबरनाथमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सभा असून त्याआधीच घडलेल्या या गोळीबाराच्या घटनेमुळं आता सुरक्षा यंत्रणा सतर्क झाल्या असून यामागे नेमका कोण आहे याचाच शोध घेण्यात येत आहे. दरम्यान मुख्यमंत्र्यांच्या सभेच्या पार्श्वभूमीवर हा गोळीबार झाल्याचं म्हटलं जात असल्यानं या घटनेने निवडणुकीला गालबोट लागलं आहे हे खरं!