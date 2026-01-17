English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मनपा निवडणुकीतील विजयी उमेदवार लोटांगण घालत 'या' तीर्थक्षेत्री दर्शनाला

Mahapalika Election 2026, Winner Akola: अकोला महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपने 10 जागा गमावल्याने त्यांना बहुमतासाठी कसरत करावी लागत असतानाच, उबाठा गटाचे विजयी उमेदवार सागर भारुक यांच्या अनोख्या कृतज्ञतेची चर्चा रंगली आहे. विजयानंतर त्यांनी घरापासून खाटू श्याम बाबा मंदिरापर्यंत 2 किमी लोटांगण घालत दर्शन घेतले आणि जनतेची सेवा करण्याचे आश्वासन दिले. दुसरीकडे, काँग्रेसने 21 जागांपर्यंत मजल मारल्याने आता महापालिकेत सत्तास्थापनेसाठी चुरस निर्माण झाली आहे.   

मनाली सागवेकर | Updated: Jan 17, 2026, 01:03 PM IST
मनपा निवडणुकीतील विजयी उमेदवार लोटांगण घालत 'या' तीर्थक्षेत्री दर्शनाला
जयेश जगड, झी मिडिया, अकोला: निवडणूक जिंकल्यानंतर जल्लोष होणं साहजिकच असतं, मात्र त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं असतं ते जनतेप्रती कृतज्ञता व्यक्त करणं. अशीच एक भावनिक आणि श्रद्धेने ओतप्रोत भरलेली घटना अकोला महापालिका निवडणुकीत पाहायला मिळाली आहे. अकोला महापालिकेच्या निवडणुकीत उबाठा गटाचे उमेदवार सागर भारुका यांनी भाजपच्या उमेदवाराचा पराभव करत प्रभाग क्रमांक 12 मधून दणदणीत विजय मिळवला. हा विजय साजरा करताना त्यांनी केवळ जल्लोषावर भर न देता, थेट देवाच्या आणि मतदारांच्या चरणी नतमस्तक होत आपली कृतज्ञता व्यक्त केली.
 
 

खाटू श्याम बाबा मंदिरापर्यंत लोटांगण घालत दर्शन

 
देवाच्या आणि जनतेच्या आशीर्वादामुळेच आपण निवडून आलो आहोत, अशी भावना व्यक्त करत सागर भारुका यांनी आपल्या घरापासून सुमारे 2 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या खाटू श्याम बाबा मंदिरापर्यंत लोटांगण घालत दर्शन घेतले. रस्त्यातून जाताना त्यांचा हा भावनिक प्रवास पाहून अनेक नागरिकांच्या डोळ्यांतही आपसूकच भावनांचे पाणी तरळले. या वेळी सागर भारुका यांनी मतदारांचे मनापासून आभार मानत, आगामी काळात जनतेला दिलेली सर्व आश्वासनं प्रामाणिकपणे पूर्ण करण्याची ग्वाही दिली. सत्ता नव्हे तर सेवा हेच आपलं ध्येय असल्याचं त्यांनी यावेळी ठामपणे सांगितलं. श्रद्धा, नम्रता आणि जनतेप्रती कृतज्ञता यांचा सुंदर संगम असलेली ही घटना सध्या अकोल्यात चर्चेचा विषय ठरत आहे.
 
 
 

भाजपला यंदा केवळ 38 जागांवर समाधान मानावं लागलं

 
दरम्यान, महानगरपालिकेच्या या निवडणुकीत अकोल्यामध्ये भाजपला यंदा केवळ 38 जागांवर समाधान मानावं लागलं. 2017 च्या निवडणुकीत 48 जागा जिंकून भाजपने एकहाती सत्ता मिळवली होती. मात्र आता सत्ता स्थापनेसाठी भाजपला युतीतील मित्र पक्ष आणि अपक्षांचा आधार घ्यावा लागला. दहा जागांचा फटका बसला असला, तरी मतदानाचा टक्का वाढला असल्याचा दावा भाजपचे आमदार रणधीर सावरकर यांनी केला आहे. तसेच महापालिकेत सत्ता स्थापन करण्याचा दावा ही त्यांनी यावेळी केला आहे. 
 
 
 

भाजपने गमावलेल्या दहा जागांचा इतर पक्षांना फायदा 

 
दुसरीकडे भाजपने गमावलेल्या दहा जागांचा फायदा काँग्रेस, वंचित बहुजन आघाडी आणि एमआयएमला झाला. मागील निवडणुकीत 13 जागांवर असलेली काँग्रेस यंदा 21 जागांपर्यंत पोहोचली. वंचित बहुजन आघाडीने दोनवरून पाच जागांपर्यंत मजल मारली असून एमआयएमनेही एकावरून तीन जागा मिळवल्या.  या पार्श्वभूमीवर आघाडी व इतर पक्ष मिळून महापालिकेत सत्ता स्थापन करू शकतात, मात्र त्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. "भाजपला आम्ही नव्हे तर जनतेने हरवलं" असल्याचं काँग्रेसचे आमदार साजिद खान पठाण यांनी म्हटलं आहे.
About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

...Read More

Tags:
महापालिका निवडणूक 2026mahapalika election 2026Sagar Bharukakola

