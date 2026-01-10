"एक दिवस असा येईल, हिजाब घालणारी महिला...", ओवीसींच्या 'त्या' वक्तव्यामुळे राजकारण तापलं

Asaduddin Owaisi Statement On Hijabian Lady Indian PM: सोलापूर महापालिका निवडणुकीला यंदा खूनाच्या घटनेनं गालबोट लागलं आहे. पण, दुसरीकडे सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या प्रचारसभांचा धडाका सुरूच आहे. यात आता एमआयएम पक्षाचे सर्वेसर्वा असददुद्दीन ओवेसी यांचं विधान चर्चेत आहे. सोलापुरातल्या सभेत त्यांनी "एक दिवस हिजाब घालणारी देशाची पीएम बनेल", असं विधान केलंय. "पाकिस्तानच्या घटनेत लिहिलंय, की एकाच समाजाचा माणूस राष्ट्राध्यक्ष बनू शकतो, इतर कुणी नाही. पण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेल्या राज्यघटनेत कुणीही भारतीय पंतप्रधान बनू शकतो, असं लिहिलंय. एक दिवस असा येईल, हिजाब घालणारी महिला या देशाची पंतप्रधान बनेल" असं वक्तव्य ओवेसींनी केलं.
ओवेसींच्या या विधानावर राजकीय नेत्यांनीही प्रतिक्रिया दिल्यात. भाजपाचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळेंनी ओवेसींवर टीका करताना "हे महाराष्ट्राची आणि देशाची जनता सहन करणार नाही", असं म्हटलंय. बावनकुळेंनी जरी विरोधी भूमिका मांडली असली तरी त्यांच्या मित्रपक्ष शिवसेनेनं मात्र संयत भूमिका घेतलीय. जातीवर आधारित पद निर्माण होत नाही तर ती गुणवत्तेवर असतात. अब्दुल कलाम यांचं नाव आजही आम्ही आदरानं घेतो, त्यामुळे त्यात जातीचा लवलेश नसतो, असं शिवसेनेचे नेते संजय शिरसाट यांनी म्हटलंय.
"ओवेसींना पडलेलं हे दिवा स्वप्न आहे, असं कदापी होणार नाही", असं शिवसेना युबीटीचे नेते अंबादास दानवेंनी म्हटलंय. "ओवेसींनी धर्म सांगितला का, हिजाब घालणा-या मुलीचा. आज हिंदू मुलीही फेस मास्क घालून फिरतात", अशी प्रतिक्रिया वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकरांनी दिलीय. ओवेसींचं वक्तव्य आक्षेपार्ह नसलं तरी जाहीरसभेत केल्यानं केवळ मुस्लिम मतांच्या जोगव्यासाठीचं आहे, अशी टीका होऊ लागलीय.
दरम्यान, आज (10 जानेवारी 2026 रोजी ) सोलापुरात मुख्यंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची जाहीर सभा पार पडली. यावेळी त्यांनी "डाळिंबाची राजधानी अशी सोलापूर जिल्ह्याची नवी ओळख आहे. पण आता या ओळखीसोबत शहराला आधुनिक ओळख करुन द्यायची आहे". असे आव्हान सोलापुरकरांना दिले आहे. तसेच यावेळी भाजपने सोलापुरात अनेक भागात होम टु होम प्रचार करण्यावर भर दिला आहे. या प्रचारात आमदार देवेंद्र कोठे यांच्या पत्नी मोनिका कोठे देखील प्रचाराच्या मैदानात उतरल्या आहेत.