'Mr. फडणवीस....असेल आमचा वाचननामा, आमची वाचनसंस्कृती आहे, आम्ही सुशिक्षित आहोत', फडणवीसांना राऊतांचं त्यांच्या शैलीत प्रत्युत्तर...

Sanjay Raut Slams BJP, Eknath Shinde : महापालिका निवडणुकांच्या धर्तीवर सध्या शिंदेसेना आणि भाजपमध्ये जी रस्सीखेच सुरुय ती अतिशय गंभीरस असून, उमेदवारांना दिली जाणारी वागणूक आणि यंत्रणांचा त्यासाठी केला जाणारा दुरुपयोग ही चिंताजनक बाब असल्याचं स्पष्ट मत ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी मांडलं. शिवसेनेचे नेते राजन विचारे यांनी समोर आणलेला मुद्दा अगदी गंभीर असल्याचं म्हणत पोलीस उमेदवारांच्या घरात जाऊन त्यांना घरातून पकडून गाडीत टाकून शिंदेंच्या ठाण्यातील घरी आणतात, मुळात त्यांनी हे काम पोलिसांना दिलं आहे, पोलीसही वर्दीची शान न राखता ते करत आहेत. किंबहुना त्यांचाही नाईलाज असेल, त्यांनाही धमक्या दिल्या असतील. निवडणूक आयोग काय करणार?असा सवाल राऊतांनी केला. 'तुम्ही शिवसेना- मनसेला घाबरला आहात' असा टोलाही त्यांनी लगावला.
बिनविरोध उमेदवार निवडणून आणण्यापेक्षा, 'लढा ना आमच्यासमोर, आम्हीही लढायला तयार आहोत तुम्ही चिन्हं, पक्ष चोरलं तरीही आम्ही तुमच्याशी लढतो. शिंदेंनी आयुष्यभर पाठीत खंजीर खुपसण्याचे उद्योग केले. ठाण्यात जे काही घडतंय त्याबाबत आयोगाकडे न जाता न्यायालयात जाणं हाच एकमेव पर्याय आहे', असं म्हणत आयोगाच्या निष्क्रीयतेवर राऊतांनी कटाक्ष टाकला.
सोमवार, 5 जानेवारी 2026 ला माध्यमांशी संवाद साधताना राऊतांनी शिवसेना- मनसे युतीची मुंबईत एक धडाकेबज सभा होईल असंही सांगितलं. 'राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांची एकच सभा तीसुद्धा दणदणीत ही शिवतीर्थावरच होईल. मुंबईबाहेर ठाण्यात एक सभा होईल, कल्याण डोंबिवलीत सभा होईल, तर नाशिकमध्ये संयुक्त सभा होईल', असंही ते म्हणाले.
मुंबईतील कुलाबा इथं असणाऱ्या बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याला हिरव्या कापडानं झाकण्यात आल्याप्रकरणी प्रतिक्रिया देताना, 'बाळासाहेबांची भीती आजही कायम... आहे आणि फडणवीस, एकनाथ शिंदे यांच्या मनात बाळासाहेबांची भीती असून, ते भलेही काही बोलत असले तरीही त्यांची भीती मात्र लपवता येत नाही' असाच टोला राऊतांनी लगावला. बाळासाहेब हे कोणत्या एका पक्षाचे नेते नाहीत, तर ते राष्ट्रीय पातळीवरील नेते आहेत असं म्हणताना, 'तुम्ही गांधींचा पुतळा झाकलाय का? मुंबईत अटलजींचे पुतळे आणि संस्था आहेत, त्यांचे पुतळे झाकले आहेत का? बाळासाहेबांचाच पुतळा का झाकला?', असे प्रश्न मांडले.
लायकी नसताना बाळासाहेबांच्याच नावानं मतं मागताय, चोरलेल्या पक्षाच्या नावावर मतं मागताय अशी जळजळीत टीका करत निवडणूक आयोग इतकं मूर्ख आहे की बाळासाहेबांचे फोटो बॅनरवर लावले जात आहेत, ते कसे झाकणार तुम्ही? इतका मूर्ख आयोग आयुष्यात पाहिला नाही, या शब्दांत आयोगाच्या कारभारावरही राऊतांनी शाब्दीक तोफ डागली.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे शिवसेना- मनसे युतीबाबत वक्तव्य करतानिा त्यांचा वचननामा हा वाचूननामा/ वाचननामा असल्याचं म्हटलं आणि यावरून आणखी एक राजकीय वादंग माजलं. मात्र राऊतांनी मुख्यमंत्र्यांना अगदी उपरोधिक शैलीत उत्तर देत असेल आमचा वाचननामा अशीच प्रतिक्रिया दिली. 'अदानींसोबत युती करण्यापेक्षा कलाकारांनी एकत्र येणं उत्तम. बाळासाहेब हे व्यंगचित्रकार होते आणि अटल बिहारी कवी होते, त्यावर मिस्टर फडणवीसांचं काय म्हणणं आहे? तुमच्याकडे भ्रष्टाचार आणि झुंडशाहीशिवाय कोणतीही कला नाही. शिंदेंनी साहित्यसंमेलनात हसवणूक करणारं भाष्य केलं. मुख्यमंत्र्यांना बोलवलंत म्हणून मलाही बोलता असा हट्ट शिंद्यांच्या लोकांनी केला, म्हणे देणगी वगैरे दिली असेल आणि त्यांनी भाषणही केलं. गंमतच आहे. असेल आमचा वाचननामा, आमची वाचनसंस्कृती आहे, आम्ही सुशिक्षित आहोत. तुमच्या पक्षातील लोकांना लिहिता वाचता येत नाही आणि ते साहित्य संमेलनात जातात. तुम्ही बोलाल, ते आहे.... मुळात वाचननामा फडणवीसांनी वाचला म्हणून ते बोलले', अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांची फिरकी घेतली.
फडणवीस मुख्यमंत्रीपदी नसते तर त्यांचं पक्षातही कोणी ऐकणार नाही. ते माननीय मुख्यमंत्री आहोत म्हणून आम्ही त्यांचं ऐकतो असं म्हणताना, 'राहिला मुद्दा भ्रष्टाचाराचा तर, भाजप त्यात बादशाहा आहे. खुद्द अजित पवार म्हणतात भाजपची भूक बकासुराची आहे. स्वत: DCM भ्रष्टाचाराचा उल्लेख करताना काय म्हणावं? त्यांनी अख्खा देश अदानींच्या घशात घातला. मिस्टर फडणवीस मुख्यमंत्री आहात मुख्यमंत्र्यांसारखं वागा, बोला', अशी थेट मागणीच केली.