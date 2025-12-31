English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

ऐन निवडणुकीत ठाकरेंच्या नेत्यांमध्येच जुंपली, खैरे-दानवेंचे आरोपप्रत्यारोप

Mahapalika Election 2026 Ch. Sambhaji Nagar: राज्यभरात महापालिका निवडणुकांसाठीच्या उमेदवारीमुळे ठिकठिकाणी गोंधळ झाल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. अशात ठाकरेंच्या नेत्यांमध्ये उमेदवारीवरून चांगलीच जुंपली आहे.    

Updated: Dec 31, 2025, 08:10 PM IST
ऐन निवडणुकीत ठाकरेंच्या नेत्यांमध्येच जुंपली, खैरे-दानवेंचे आरोपप्रत्यारोप

विशाल करोळे, झी 24, तास छत्रपती संभाजीनगर: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षामध्ये अंबादास दानवे विरुद्ध चंद्रकांत खैरे या दोघांतील संघर्ष उमेदवारी वरून उफाळून येण्याची शक्यता आहे. उमेदवारांची निवड करताना अंबादास दानवेंनी मनमानी केल्याचा आरोप चंद्रकांत खैरेंनी केलाय. उमेदवार निवडीत दानवेंनी अंधारात ठेवल्याचा आरोपही त्यांनी केलाय. दानवेंनी हे आरोप फेटाळले असले तरी हा संघर्ष पुढच्या काळात चिघळण्याची शक्यता आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

छत्रपती संभाजीनगर महापालिका निवडणुकीत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षात गोंधळ उडण्याची शक्यता निर्माण झालीय. संभाजीनगरचे माजी खासदार आणि माजी केंद्रीय मंत्री चंद्रकांत खैरेंनी अंबादास दानवेंवर आरोपांचा बॉम्बगोळा टाकलाय. संभाजीनगरचे उमेदवार ठरवताना अंबादास दानवेंनी मनमानी केल्याचा आरोप खैरेंनी केलाय. एवढंच नाहीतर उमेदवारांची निवड करताना अंबादास दानवेंनी विचारलंही नसल्याचा आरोप खैरेंनी केलाय.

चंद्रकांत खैरेंचे आरोप अंबादास दानवेंनी फेटाळलेत. उमेदवार निवड करताना 90 टक्के प्रकरणात चंद्रकांत खैरेंचा सल्ला घेतल्याचा दावा त्यांनी केलाय. एवढंच नाहीतर उमेदवारांची निवड ज्या वेळी होत होती, त्यावेळी आपण आजारी होतो असा दावाही त्यांनी केलाय. मात्र उमेदवार निवड झाली, झालं गेलं ते गंगेला मिळालं या उक्तीप्रमाणं दोन्ही नेत्यांनी झालेला वाद विसरुन जाण्याची गरज आहे. अन्यथा निवडणुकीत दोन नेत्यांची तोंडं दोन्ही बाजुला राहिल्यास पक्षाला त्याचं मोठं नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. असे अंबादास दानवे यांनी म्हटले आहे. 

दरम्यान छत्रपती संभाजी नगरातून उमेदवारीवरून भाजप कार्यकर्त्यांनीही गोंधळ घातल्याची बातमी समोर आली होती. नाराज भाजप कार्यकर्त्यांनी भाजप कार्यालयात प्रचंड गोंधळ केला होता, भाजपने निष्ठवंतांना तिकीट दिले नाही, पैसे घेऊन तिकीट वाटप केले असा आरोप नाराज भाजप कार्यकर्त्यांनी केला,  यावेळी महिलांचा आक्रोश सुरू होता सावे यांच्या केबिन मध्ये घुसण्याचा प्रयत्न केला  जवळपास तासभर भाजप कार्यालयात हा गोंधळ सुरू होता अखेर पोलीस आले आणि त्यांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणली या सगळ्यात अतुल सावे आणि भागवत कराड यांनी मात्र हळूच कार्यालयातुम काढता पाय घेतला. या सगळ्या गोंधळानंतर आणि पक्षापक्षांमधील  आरोपप्रत्यारोपांच्या खेळी नंतर महापालिका निवडणुका आणखीनच रोचक होणार आहे. 

About the Author
Tags:
mahapalika election 2026shiv sena ubtChatrapati Sambhaji Nagar

इतर बातम्या

पुण्यातील महिला भाजप नेत्याने एका ओळीत तिकीट वाटपाचा सगळा ख...

महाराष्ट्र बातम्या