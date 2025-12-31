राष्ट्रवादीची सर्वसमावेशक भूमिका, शरद पवार यांचा 4 दगडांवर पाय!

Mahapalika Election 2026: राज्यातील 29 महापालिकांच्या निवडणुकीत जागावाटपाच्या मुद्द्यावरून युती आणि आघाडीत संभ्रमाचं वातावरण आहे, मात्र दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने वेगवगेळ्या ठिकाणी चार पक्षांशी युती केली आहे. शरद पवार यांनी एकाच वेळी चार दगडांवर पाय ठेवलाय.
राज्यातील महानगरपालिकांमध्ये पवारांच्या राष्ट्रवादीनं सर्वसमावेशक भूमिका घेतलीय. प्रत्येक जिल्ह्यातील राजकीय परिस्थिती पाहून पवारांची राष्ट्रवादी निवडणुकीच्या मैदानात उतरलीय. एकाच वेळी पवारांच्या राष्ट्रवादीनं राज्यात चार दगडांवर पाय ठेवलाय. वेगवेगळ्या ठिकाणी शरद पवारांनी चार वेगवेगळ्या पक्षांसोबत आघाडी केल्यानं सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षात गोंधळ उडवून दिलाय. कुठे सत्तेत असणाऱ्या अजित पवारांसोबत आघाडी तर कुठे वंचित, कुठे काँग्रेस आणि कुठे ठाकरेंसोबत शरद पवारांची आघाडी झाल्याचं पाहायला मिळतंय.
मुंबईत शरद पवारांनी ठाकरे बंधूंसोबत जाण्यास पसंत केलं. नवी मुंबईतही पवारांची ठाकरे बंधूंना साथ पिंपरी चिंचवडमध्ये शरद पवार अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीसोबत पुण्यातही शरद पवारांची अजित पवारांना साथ. पनवेलमध्ये शरद पवार काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीसोबत केडीएमसीमध्येही शरद पवार काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीसोबत तर संभाजीनगरात शरद पवार वंचित बहुजन आघाडी आणि मनसेसोबत आहेत.
महाराष्ट्रात पवारांच्या राष्ट्रवादीनं कुठे कोणत्या पक्षासोबत आघाडी केलीय याची थेट यादीच प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी वाचून दाखवलीय. संबंधित जिल्ह्यातील राजकीय समिकरण पाहूनच कोणासोबत आघाडी करायची याबाबतचा निर्णय केल्याचा अनिल देशमुख यांनी म्हटलंय. तसंच जास्तीत जास्त नगरसेवक निवडून आणण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचंही त्यांनी यावेळी म्हटलंय.
समाधानकारक जागावाटप न झाल्यानं अनेक ठिकाणी महायुती आणि मविआ फुटलीय. पवारांच्या राष्ट्रवादीनं देखील बऱ्याच ठिकाणी स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेतलाय. मात्र, अनेक पालिकांमध्ये पवारांच्या राष्ट्रवादीनं वेगवेगळ्या पक्षासोबत आघाडी केलीय, त्यामुळे यामागे पवारांची नेमकी रणनीती काय आहे? असा सवाल उपस्थित केला जातोय.