‘भारतीय जनता पक्ष ही वॉशिंग मशीन आणि अमित शाहा हे वॉशिंग पावडर...’

Sanjay Raut Amit Shah : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री (Ajit pawar) अजित पवार यांनी भाजपविरोधात केलेली वक्तव्य पाहता शिवसेना ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी छाकट्या पवारांचा चांगलाच समाचार घेत त्यांनी आता शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी पक्षात आपला पक्ष विलीन करावा असा सल्ला देत खरा राष्ट्रवादी पक्ष पवारांचाच असल्याचं म्हटलं.
अमित शाह यांनी अजित पवारांना दिलेला पक्ष हा मूळ पक्ष नाही हे खुद्द अजित पवारांनाही माहितीये असं म्हणत राऊतांनी पुन्हा एकदा त्यांचा मोर्चा मूळ शिवसेना कोणाची? या प्रश्नाकडे वळवला. ‘मूळश शिवसेना ही उद्धव ठाकरेंची असून, अमित शाह यांच्या माजोरडेपणापायी हे दोन्ही पक्ष (मूळ शिवसेना, राष्ट्रवादी) हे दुसऱ्यांच्या हातात त्यांनी ठेवले’, असं राऊत म्हणाले.
भारतीय जनता पक्षाचा चेहरा वेगळा आणि मुखवटा वेगळा आहे असं सांगताना अनेक भ्रष्टाचाऱ्यांना भाजपनं जागा दिली असून, मुळात हा पक्ष म्हणजे एक वॉशिंग मशीन आहे आणि अमित शहा हे वॉशिंग पावडर आहेत. भ्रष्टाचार, नेते मशिनमध्ये घालायचे आणि अमित शहांची वॉशिंग पावडर त्यात टाकायची की, हे स्वच्छ... अजित पवारही तसेच झालेले आहेत, अशोक चव्हाणही झाले आहेत असं म्हणत देशात असे असंख्य लोक असल्याचं म्हणत संजय राऊतांनी भाजपवर जळजळीत टीका केली.
महायुतीचे बिनविरोध निवडून येणारे उमेदवार पाहता याला विजयाच्या दिशेनं वाटचाल कशी म्हणावी असा प्रश्न करत राऊतांनी नाराजीचा तीव्र सूर माध्यमांशी संवाद साधताना आळवला. देशाच्या इतिहासामध्ये, नव्हे तर जगाच्या इतिहासामध्ये इतके बिनविरोध लोक कधीच निवडून आले नव्हते, असं म्हणत हे पत्रकारांपासून मतदार, राजकीय विश्लेषकांनाही ठाऊक असल्याचं राऊत म्हणाले.
60-65 लोक बिनविरोध निवडून येतात, कोणत्या आधारावर, यांचं कर्तृत्वं काय? की लोकांनी यांना निवडून द्यावं? लोकांनी या देशातील मोठे नेते बिनविरोध निवडून आले नाहीत म्हणताना राऊतांनी अटल बिहारी वाजपेयी यांचच उदाहरण देत आणखीही अनेक नेत्यांची नावं घेतली.
‘महाराष्ट्रात बिनविरोध निवडून आणण्याचा ट्रेंड सुरू झाला आहे त्यात साम दाम दंड भेदाचा वापर करत बळजबरीनं समोरच्या उमेदवारांना माघार घ्यायला लावणं, त्यासाठी निवडणूक यंत्रणेचा वापर करायचा, उमेदवारांवर पैशांचा पाऊस पाडायचा, 5 आणि 10 कोटी रुपये द्यायचे’, असा पाढाच त्यांनी वाचला.
जर उमेदवार विकले गेले असतील किंवा दबावाखाली माघार घेतली असेल तर त्या भागातील मतदारांनी काय करायचं? हा प्रश्न निवडणूक आयोगाला कधी पडलाय का? निवडणूक आयोग हे भ्रष्टाचाऱ्यांच्या ताटाखालचं मांजर झालं आहे, जे भाजपचे नोकर आहेत अशा शब्दांत राऊतांनी नाराजीचा तीव्र सूर आळवत निवडणूक यंत्रणेवर राऊतांनी सडकून टीका केली. कल्याणमधील मनसेचे शहरप्रमुख मनोज घरत यांना सत्ताधाऱ्यांनी दिलेला आकडा धक्कादायक असल्याचं म्हणत राऊतांनी मोठा खुलासा केला आणि सर्वांनाच धक्का दिला. निवडणुकीच्या या रणधुमाळीत आता राऊत येत्या काळात आणखी काय आणि कसा खुलासा करतात हेच पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.