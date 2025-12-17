English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

का जाहीर होत नाहीय ठाकरे बंधूंची युती? महायुतीचं नेमकं समीकरण काय? 'या' बड्या नेत्यानं सगळंच सांगितलं

Mahapalika Election News : राज्याच्या राजकारणात सध्या महापालिका निवडणूक आणि त्याअवतीभोवती घडणाऱ्या घडामोडी सर्वांचं लक्ष वेधत असून, यामध्ये आता नेमकी समीकरणं कशी आहेत याचबाबत शिंदेंच्या शिवसेनेतील एका मोठ्या नेत्यानं भाष्य केलं आहे.   

सायली पाटील | Updated: Dec 17, 2025, 08:39 AM IST
का जाहीर होत नाहीय ठाकरे बंधूंची युती? महायुतीचं नेमकं समीकरण काय? 'या' बड्या नेत्यानं सगळंच सांगितलं
mahapalika election 2026 pratap sarnaik on shivsena ubt alliance and exchange of candidates between shides party and bjt latest political update

Mahapalika Election News : राज्य निवडणूक आयोगानं बहुप्रतिक्षित अशा माहापालिका निवडणुकांची तारीख जाहीर करत निकालाच्या तारखेचीसुद्धा घोषणा केली आणि महाराष्ट्रात राजकीय घडामोडींचा वेग वाढला. अनेकांनाच ठाकरे बंधुंच्या युतीची अधिकृत घोषणा नेमकी कधी केली जाते याची उत्सुकता लागलेली असतानाच (Shivsena Eknath Shinde) शिंदेंची शिवसेना आणि भाजपमधील काही नेत्यांनी अगदी मोक्यावर पक्ष बदलल्यामुळं निर्माण झालेली परिस्थिती पाहता नेमकी राजकीय समीकरणं कशी आहेत यावर एका मोठ्या नेत्यानं वक्तव्य केलं आहे. इतकंच नव्हे, तर ठाकरेंच्या युतीची घोषणा करण्यात इतका वेळ का दवडला जात आहे, या प्रश्नाचं उत्तरही त्यांनी स्पष्टच दिल्यानं अनेकांच्याच नजरा वळल्या आहेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

कोण आहे शिंदेंच्या पक्षातील हा नेता? 

ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन टायगर हे आता थांबलेलं असून, आता कोणी कोणाचे नेते पक्षात घ्यायचे नाही हे अंतिम ठरलं असून, त्यांच्याकडे जे आहेत ते त्यांचे आणि जे आमच्याकडे आहेत ते आमचे अशा पद्धतीने पुढे जाण्याचं सूत्र निश्चित झाल्याचं म्हणत महायुतीच्या सत्तासमीकरणावर लक्ष वेधणाऱ्या या नेत्याचं नाव म्हणजे महाराष्ट्र राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik). 

का लांबतेय ठाकरेंची युती?

भारतीय जनता पक्ष (BJP) आणि शिवसेना हे जुळे भाऊ आहेत, असं म्हणत त्यांनी उद्धव ठाकरेंचा शिवसेना UBT आणि राज ठाकरेंच्या मनसे पक्षामध्ये युतीच्या चर्चा असल्या तरीही आता ही युती नेमकी जाहीर का केली जात नाहीय यावरही भाष्य केलं. 'पहिल्यांदा ते परिवार म्हणून एकत्र आले आहेत. युतीची घोषणा तरी होऊ द्या...आतापर्यंत त्यांनी युतीची घोषणा केली पाहिजे होती. मात्र, मनसेला मुंबईमध्ये (BMC Election) जास्त जागा हव्या आहेत, म्हणून ते युतीची घोषणा करत नाहीत. आज, उद्या, परवा, तेरवा कोणाला किती जागा मिळतात हे ठरल्यानंतरच त्यांच्या महायुतीची घोषणा होणार आहे', असं सरनाईक यांनी स्पष्ट करत सर्वांचच लक्ष वेधलं. 

महानगरपालिका निवडणुकीसंदर्भात फडणवीसांच्या भूमिकेवर काय म्हणाले सरनाईक?

'महाराष्ट्रातील 29 महानगरपालिकांमध्ये युती करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आमच्या पक्षाचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेला आहे', असं म्हणत 29 महानगरपालिकेमध्ये महायुती मधूनच लढण्याचा निर्णय घेतल्याच्या वक्तव्यावर त्यांनी भर दिला. यासंदर्भात ठाण्यामध्ये पदाधिकाऱ्यांची बैठक देखील होणार असून, खासदार नरेश मस्के यांच्या माध्यमातून भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांसोबत चर्चा देखील करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. 

चांगल्या वातावरणामध्ये आम्ही महापालिकेच्या निवडणुका लढवू अशी महायुतीबाबतची हमी देताना 29 महानगरपालिकेच्या ठिकाणी शिवसेना, भाजप आणि राष्ट्रवादी महायुतीचा महापौर असेल असा विश्वासही सरनाईकांनी व्यक्त केला. इतकंच नव्हे, तर 'ठाण्यातही शिवसेनेचा भगवा कायम राहील आणि मोठ्या संख्येने नगरसेवक निवडून येतील. महायुतीच्याच माध्यमातून आमच्या जास्तीत जास्त निवडून यायला हव्यात असंच आम्हाला वाटतं. एखाद वेळेस जागा त्यांची कमी आमची जास्त, आमची किमी त्यांची जास्त होऊ शकतं. मात्र शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाची ही नैसर्गिक युती आहे', याचाच पुनरुच्चार त्यांनी केला. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Mahapalika Electionmahapalika election 2026mahapalika election datemahapalika election maharashtramahapalika election news

इतर बातम्या

खळबळ! मुख्यमंत्र्यांच्या सभेआधी अंबरनाथमध्ये भाजप उमेदवाराच...

महाराष्ट्र बातम्या