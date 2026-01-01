English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
अमरावतीत भाजप युवा-स्वाभिमान वाद चव्हाट्यावर, तुषार भारतीयांविरोधात राणांचा उमेदवार

Amravati: महापालिका निवडणुकांमध्ये पुन्हा एकदा रवी राणा विरोधात तुषार भारतीय उभे आहेत. यामुळे वादाचा दुसरा अंक सुरू झालाय.

Updated: Jan 1, 2026, 09:03 PM IST
Mahapalika Election 2026, Amravati: अमरावती महापालिका निवडणुकीत भाजप आणि आमदार रवी राणा यांच्या युवा स्वाभिमान पक्षानं युती केलीये.. या निवडणुकीत 87 जागांसाठी भाजपने 69 तर युवा स्वाभिमान पक्षाने 41 उमेदवार रिंगणात उतरवलेत. मात्र या निवडणुकीच्या निमित्तानं रवी राणा आणि तुषार भारतीय यांच्यातील वादाचा दुसरा अंक पुन्हा सुरु झालाय.

पुन्हा एकदा रवी राणा विरोधात तुषार भारतीय

अमरावती महापालिका निवडणुकीत पुन्हा एकदा रवी राणा विरुद्ध तुषार भारतीय वादाला सुरुवात झालीये. भाजप आणि रवी राणा यांची युती असूनही रवी राणा यांनी भाजप उमेदवार तुषार भारतीय यांच्या विरोधात युवा स्वाभिमान पक्षाचा उमेदवार उभा केलाय. रवी राणांनी तुषार भारतीय यांच्या विरोधात सचिन भेंडेंना उमेदवारी दिलीये.. भेंडे हे महापालिकेचे कंत्राटदार असल्याचा आक्षेप घेत त्यांचा उमेदवारी अर्ज बाद करावा आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी तुषार भारतीयांनी केली होती.

 

अमरावती महापालिकेच्या निवडणुकीत युतीत कुस्ती सुरु

मात्र, नाट्यमय घडामोडीनंतर अखेर युवा स्वाभिमान पक्षाचे उमेदवार सचिन भेंडे यांचा उमेदवारी अर्ज कायम ठेवण्यात आलाय. त्यामुळे आता अमरावती महापालिकेच्या निवडणुकीत युतीत कुस्ती सुरु झाल्याचं बोललं जातंय.तुषार भारतीय हे निवडणूक निर्णय अधिका-यांच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाणार आहेत. तर लोकहिताच्या लढ्यात जनतेचा विजय झाल्याची प्रतिक्रीया देत रवी राणांनी भारतीय यांना डिवचलंय.

 

राणा आणि भारतीय यांच्या वादाचा हा दुसरा अंक

अमरावतीत राणा आणि भारतीय यांच्या वादाचा हा दुसरा अंक भाजपसाठी डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे.. त्यामुळे प्रकरण वाढण्याआधीत त्यावर तोडगा काढण्याचा जोरदार प्रयत्न भाजपनं सुरु केलाय.

 

 

रवी राणा यांच्या विरोधात दंड थोपटत निवडणूक लढवली

यापूर्वी तुषार भारतीय आणि माजी राज्यमंत्री प्रवीण पोटे यांनी लोकसभा निवडणुकी नवनीत राणांच्या विरोधात काम केल्याचा आरोप रवी राणांनी केला होता. तर तुषार भारतीय यांनी विधानसभा निवडणुकीत खुद्द रवी राणा यांच्या विरोधात दंड थोपटत निवडणूक लढवली होती.. आता महापालिका निवडणुकीत या दोघांतील वाद पुन्हा रंगणार की भाजपला त्यावर तोडगा काढण्यात यश येणार याकडे सा-याचं लक्ष लागलंय.

