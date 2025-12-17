'तुम्ही अमित शाह यांचे टेस्ट ट्युब बेबी...तुमचा जन्म तात्पुरता'; संजय राऊतांनी शिंदेंना डिवचलं

Sanjay Raut Slams Eknath Shinde : आगामी महापालिका निवडणुकांच्या धर्तीवर सध्या अनेक मोठ्या नेत्यांचं लक्ष हे मुंबई (Mumbai News) महापालिकेसाठी सुरु असणाऱ्या राजकारणाकडे लागलं आहे. त्यातच एकिकडे ठाकरे बंधूंची युती आणि दुसरीकडे सत्ताधाऱ्यांकडून त्यांच्यापुढं उभी केली जाणारी आव्हानं पाहता या सर्व परिस्थितीवर शिवसेना उबाठाचे खासदार संजय राऊत यांनी सणसणीत शब्दांत टीका केली. मुंबईच्या दादर येथील (Shivaji park) शिवाजी पार्क मैदानावर सभांसाठी सुरू असणारी अर्जांची स्पर्धा पाहता, यासंदर्भात प्रश्न विचारल असता राऊतांनी शिंदे (Eknath Shinde) आणि भाजपवर (BJP) शाब्दिक वार केल्याचं पाहायला मिळालं. ठाकरे बंधू आतापर्यंत कितीवेळा एकत्र आले, एकमेकांच्या घरी गेले, चर्चेला बसले याहून वेगळं एकत्र येणं म्हणजे काय? असा प्रतिप्रश्न त्यांनी पत्रकार परिषदेदरम्यान विचारला.
'आता यांना बुडबुडे यायला लागले. यापूर्वी शिवतीर्थावर फक्त शिवसेनेच्याच सभा झाल्या मग ती सुरुवात असो किंवा सांगता. शिवतीर्थाशी शिंदे गटाचा काय संबंध? हे त्यांनी एकदा सांगावं. अमित शाह यांनी पक्ष तुमच्या ताब्यात दिला म्हणजे तुमचा शिवतीर्थाशी संबंध नाही. तुम्ही अमित शाह यांचे टेस्ट ट्युब बेबी आहात... तुमचा जन्म नैसर्गिक नाही. निवडणूक आयोगाचे डॉक्टर, सर्वोच्च न्यायालयाचे डॉक्टर यांनी एकत्र येऊन तुम्हाला तात्पुरतं जन्माला घातलं आहे. तुमची व्यवस्था तात्पुरती असल्यानं शिवतीर्थावर सभा वगैरे गर्जना करु नका', असा घणाघात राऊतांनी केला.
भाजपनं शिवतीर्थावर कधी सभा घेतल्या? हे त्यांनी सांगावं अशा शब्दांत खडसावत, शिवतीर्थाचा संबंध हा ठाकरेंचाच आहे या वाक्यावर त्यांनी जोर दिला. मनसेनं केलेली सभेची मागणी नैतिक आणि भावनिकदृष्ट्या योग्यच आहे असं म्हणत भाजप आणि शिवसेना जागावाटपाच्या बाबतीत टप्पाटप्पाच खेळतात असा टोला लगावला. शिंदेंची शिवसेना आणि भाजपची युती म्हणजे, 'हे अमित शाह यांनी लादलेलं लग्न आहे. ते मनानं तर मोडलेलं आहे. कारण ही जी वधू आहे, मिंधे...शिंदे... तिला काही करुन भाजपच्या चरणाशी बसायचच आहे. त्यातूनच सगळे गोंधळ सुरू आहेत', असं म्हणत त्यांनी ठाकरी शैलीत टीका केली.
दरम्यान, राज ठाकके आणि उद्धव ठाकरे यांच्या संयुक्त सभा (BMC Election) मुंबई आणि मुंबईबाहेर होणार असून, ही महाराष्ट्राची गरज आहे असंही राऊतानी सुचवलं. मुंबईत नव्हे, तर ठाणे, पुणे, कल्याण, नाशिक... या सर्व ठिकाणी ठाकरे बंधूंनी पोहोचावं आणि लोकांना संबोधित करावं यासाठीचेच प्रयत्न असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट सांगितलं.