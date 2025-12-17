English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Mahapalika Election : ठाकरे बंधूंच्या युतीची घोषणा अन् शरद पवारांची भूमिका, काय म्हणाले संजय राऊत?

Sanjay Raut on Mahapalika Election And shivsena UBT, MNS Alliance : शिवसेना UBT चे खासदार संजय राऊत यांनी बुधवारी माध्यमांसमोर येत राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यातील युतीवर भाष्य केलं आहे.   

सायली पाटील | Updated: Dec 17, 2025, 10:45 AM IST
Sanjay Raut on Mahapalika Election And shivsena UBT, MNS Alliance : मराठीच्या मुद्द्यावर एकत्र आल्यानंतर राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे या दोन्ही बंधूंचं मनोमिलन होऊन आगामी निवडणुकीसाठी त्यांची युती होणार का, हाच प्रश्न सामान्य मतादारांना पडला. ज्याचं उत्तर काही दिवसांवर येऊ घातलेल्या महापालिका निवडणुकांआधी खुद्द संजय राऊत यांनी दिलं आहे. 

ठाकरे बंधूंच्या पक्षाचं जागावाटत कधी जाहीर होणार? 

'मी कालही सांगितलं की, उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाखालची शिवसेना आणि राज ठाकरे यांची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांच्यात जागावाटपाच्या चर्चा अंतिम टप्प्यात असून, मुंबई महत्त्वाची आहे. मंगळवारी आमची सविस्तर चर्चा झाली आणि बहुतेच आज या चर्चेला पूर्णविराम मिळेल. मंगळवारी सायंकाळनंतरही मनसे आणि शिवसेनेचे नेते अंतिम निर्णयासाठी बसले आणि आज (बुधवार, 17 डिसेंबर 2025) हा विषय. संपायला हवा अशी आमची अपेक्षा आहे. याशिवाय ठाणे, कल्याण- डोंबिवली, पुणे, नाशिक इथेसुद्धा चर्चा अंतिम टप्प्यात आहेत. येत्या 1 2 दिवसात सर्व चर्चा झाल्यानंतर राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे चर्चेसाठी बसतील आणि तुम्हाला ज्या घोषणेची उत्सुकता आहे ती घोषणा होईल', असं राऊच म्हणाले.  

काही झालं तरी आमच्यामध्ये विसंवाद नाही, गोंधळ नाही. सध्या महायुतीमध्ये जे काही चाललंय तसं आमच्यामध्ये नाही. आमचं घर दोघांचं आहे असं त्यांनी स्पष्ट सांगितलं. या युतीमध्ये आता काँग्रेस सोबत नसून त्यांना स्वबळ दाखवायचं असं म्हणत शरद पवार यांच्याशी मात्र आपण याबाबत चर्चा करणार असल्याचंही राऊतांनी माध्यमांशी संवाद साधताना स्पष्ट केलं. दरम्यान 'मुंबईतील मुख्य पक्ष हे शिवसेना उबाठा आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांची आघाडी असून, ही आघाडीच सत्ताधाऱ्यांसमोर आव्हान असेल. महाराष्ट्र आणि मुंबईला जाग आणण्याचं काम ही आघाडी करेल', असं ते ठामपणे म्हणाले. 

युती जाहीर करण्यासाठी शक्तिप्रदर्शन होणार का? 

युतीच्या घोषणेसमयी शक्तीप्रदर्शन होईल का, असा प्रश्न विचारला असता, 'शक्तिप्रदर्शन नक्की होईल. कारण, शक्तिप्रदर्शनाची गरज नाही असं हा शब्द योग्य वाटत नाही. उगाच दंडावरच्या गडक्या दाखवायच्या असं नाहीये... पण, जेव्हा पहिल्या मेळाव्याची घोषणा होईल तेव्हा मुंबईतला मराठी माणूस तिथं ओसंडून वाहताना दिसेल. अर्थात जागावाटप आणि युतीची घोषणा कशी करावी मेळावा की पत्रकार परिषद याची चर्चा सुरू आहे' अशी माहिती राऊतांनी दिली.  

 

