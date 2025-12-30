मोठी बातमी! एकदोन नव्हे, 5 महापालिकांमध्ये महायुतीचं फिस्कटलं, आता स्वबळावर...

Mahapalika Election 2026 : महापालिका निवडणुकीच्या निमित्तानं महत्त्वाच्या पक्षांकडून उमेदवारांना एबी फॉर्मचं वाटप करण्यात येत असून पक्षश्रेष्ठी यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. तिथं अनपेक्षितपणे राष्ट्रवादीमध्येसुद्धा एकमत होत असताना दिसत आहे. मात्र चर्चेत आणि राज्याच्या सत्तेत असणाऱ्या महायुतीत अर्थात भाजप आणि शिंदेंच्या शिवसेनेमध्ये मात्र वितुष्ट आलं असून, राज्यातील काही निवडणुकांमध्ये याच महायुतीनं वेगळ्या वाटा निवडल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार छत्रपती संभाजी नगरात महायुती होणार नाही. ज्यामुळं शिवसेना भाजप या दोन्ही पक्षांनी वेगळे लढण्याची तयारी केल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली, ज्यानंतर संजय शिरसाट यांनी याबाबतची अधिकृत माहिती देत स्थानिक नेत्यांच्या अहंकारामुळं युती तुटल्याचं वक्तव्य केलं. तिथं पुण्यातही शिवसेना भाजप युती तुटल्याची माहिती समोर आली. कार्यकर्त्यांवर अन्याय होत असल्याच्या आरोपानं वेधलं लक्ष. शिवसैनिकांची नाराजी समोर. तर, पुण्याप्रमाणेच पिंपरी चिंचवड मधील शिवसेना- भाजप युती संदर्भात उदय सामंत घेणार प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेणार असून, त्यानंतरच युती बाबत अंतिम निर्णय होणार असल्याचं म्हटलं जात आहे.
अमरावतीतही भाजप आणि शिवसेनेची युती तुटल्याचं कळत आहे. अमरावती महानगरपालिकेमध्ये भाजप आणि शिवसेना स्वबळावर निवडणूक लढणार असून, सोमवार (30 डिसेंबर 2025)ला दिवसभर झालेल्या शिवसेना-भाजपच्या बैठकीमध्ये कोणताही तोडगा निघाला नाही. शिवसेनेने 25 जागांचा दिलेला प्रस्ताव भाजपाला अमान्य असून, भाजप शिवसेनेला 16 ते 17 जागा देण्यास तयार होती ज्यावर तोडगा निघू शकलेला नाही.
सांगली महापालिका निवडणुकीत शिवसेना शिंदे स्वबळावर लढणार असून, भाजपा बरोबर असणारी युती सांगली महापालिकेत तुटली असं पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी घोषणा करत स्पष्ट केलं. भाजपाने शिवसेना शिंदे पक्षाला सांगलीमध्ये गृहित धरलं असून, येणाऱ्या निवडणुकीत भाजपाला शिवसेना शिंदे गटाची ताकद दाखवून देऊ, यासाठी निवडणुकीत स्वतः जातीने लक्ष असल्याचा शंभूराज देसाई यांचा भाजपला इशारा. राज्यात युती, मात्र सांगलीत भाजपनं सन्मान दिला नाही असाही सूर आळवला.
मीरा-भाईंदर महापालिका निवडणुकीत महायुती तुटली असून, इथं शिंदे गट आणि भाजप दोन्ही स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवणार असून स्वबळाचा नारा दिला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, भाजप 95 जागांवर स्वतःचे उमेदवार उभे करणार असून, तिकीट वाटपात मोठ्या प्रमाणात बंडखोरी होऊ नये यासाठी दोन्ही पक्षांनी खूप दक्षता घेतली आहे. उमेदवारांना वैयक्तिक फोन करून वेगवेगळ्या ठिकाणी बोलावून एबी फॉर्म देण्यात आले आहेत.
तिथं, नवी मुंबईतही महायुती तुटली असून, भाजपा आणि शिवसेना शिंदे गट स्वबळावर निवडणूक लढवणार आहेत, इथं जागा वाटपाचा तिढा न सुटल्याने स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यामुळं दोन्ही पक्ष सर्व 111 प्रभागातील इच्छुकांना देणार AB देण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे.
महायुती तुटल्याच्या बातम्या येताच शिवसेना उबाठा पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी त्यावर प्रतिक्रिया देत, ‘आधी शिवसेना भाजपला सीट द्यायची. आता ती अमित शाहंचीच शिवसेना, ज्यांना भाजपसमोर काकुळतीला येऊन जागा मागाव्या लागत आहेत. असं शिवसेनेच्या इतिहासात कधीच झालेलं नाही. खरी शिवसेना ही उद्धव ठाकरेंचीच शिवसेना आहे. आम्ही एकट्यानं निवडणूक लढली, पण भाजपसमोर गुडघे टेकले नाहीत’, असा टीकेचा सूर आळवला.