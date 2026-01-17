English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
रिलस्टार नेत्यांना पुणेकरांनी दाखवला घरचा रस्ता, 20 हजाराच्यावर मतं असूनही पराभव

Reel Star Cndidate Pune: पुणे महापालिका निडणुकीत विरोधकांमधील मतविभाजनाचा फायदा उचलत भाजपने एकहाती सत्ता आणलीय. मात्र या निवडणुकीचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे सोशल मीडिया स्टार्संना देखील पुणेकरांनी सपशेल नाकारलंय.  सोशल मीडियावर लाखो फॉलोअर्स आणि पुणे मनपाच्या निवडणुकीत मात्र दारूण पराभव अशी पुण्यातल्या रिलस्टार नेत्यांची अवस्था झालीय.   

मनाली सागवेकर | Updated: Jan 17, 2026, 08:33 PM IST
रिलस्टार नेत्यांना पुणेकरांनी दाखवला घरचा रस्ता, 20 हजाराच्यावर मतं असूनही पराभव

चंद्रकांत फुंदे, झी 24 मिडिया, पुणे: पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपने एकहाती सत्ता मिळवत विरोधकांचा धुव्वा उडवलाय. मात्र पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत पुणेकर मतदारांनी रिलस्टार नेत्यांना नाकारत धक्का दिलाय. सोशल मीडियावर लाखो फॉलोअर्स आहेत. मात्र मनपा निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाल्याचं पाहायला मिळतंय. यामधलं पहिलं नाव आहे ते राष्ट्रवादीच्या उमेदवार रुपाली ठोंबरे पाटील.. सोशल मीडियीवर त्यांचा मोठं फॅन फोलोईंग आहे. त्यांच्या प्रत्येक रिल्सला हजारो व्ह्युज असतात. मात्र त्यांना पुणेकर मतदारांनी नाकारलंय. 

रिलस्टार नेत्यांना पुणेकरांचा धक्का

मात्र हा पराभव अजूनही या 'स्टार्स' मंडळींना मान्य नाहीये.  रुपाली ठोंबरे यांनी तर मतमोजणी केंद्रात खूप गोंधळ घातल्याचं पाहायला मिळालं. त्यांच्या या कृत्यावरून त्या सोशल मीडियावर खूप ट्रोलही झाल्याचं पाहायला मिळतंय. पुण्यातील दुसरे रिलस्टार नेते वसंत मोरे यांचा ही पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत दारुण पराभव झाला. ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या तिकीटावर वसंत मोरे पुणे मनपाच्या रिंगणात उतरले होते. त्यांनी चांगली 20 हजाराच्यावर मतं घेतली मात्र त्यांचा पराभव झालाय. पण त्यांनाही हा पराभव मान्यच नाहीये. म्हणूनच ते निकालानंतर देखील मध्यरात्री फेसबूकवर लाईव्ह आले आणि निवडणुक अधिकाऱ्यांवर मतं गायब केल्याचा आरोप केलाय. 

 

भाजपचे मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांचा स्टार्स मंडळींना टोला

तिसरे मीडिया स्टार रवींद्र धंगेकर हे यावेळी मनपाच्या रिंगणात नव्हते पण त्यांची पत्नी आणि मुलगा हे दोघेही या निवडणुकीत पराभूत झालेत. थोडक्यात कायतर पुणेकरांनी यंदा सर्वच सोशल मीडिया स्टार नेत्यांना घरी बसवल्याचं बघायला मिळालंय. हे असं का झालं असेल याबद्दल प्रतिक्रियेसाठी ते उपलब्ध झाले नाहीत. पण सत्ताधारी भाजपचे मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी मात्र, आवर्जून या स्टार्स मंडळींच्या पराभवावर प्रतिक्रिया दिलीय. या मंडळींनी आतातरी आभासी दुनियेतून बाहेर यावं, असा टोला त्यांनी मारलाय. 

 

रिलस्टार्स उमेदवारांना मतदारांनी दाखवला घरचा रस्ता

तर सांगायचा मुद्दा हाच की मतदारांचा अंदाज बांधणंही तसं कठीणच म्हणावं लागेल. सोशल मीडियावरची आभासी हवा ही वास्तवात असेलच असं नाही. लोकांमध्ये मिसळणारे लोकांची कामं करणारे लोकप्रतिनिधी मतदारांना आवडतात. त्यांना मतदार पुन्हा संधी देतात. मात्र सोशल मिडीयावर हवा करणाऱ्या उमेदवारांना या निवडणुकीत मतदारांनी घरचा रस्ता दाखवल्याचं पाहायला मिळालं. 

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

...Read More

Tags:
महापालिका निवडणूक निकाल 2026Mahapalika Election Result 2026Reel Star Candidate Fallpune

