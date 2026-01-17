रिलस्टार नेत्यांना पुणेकरांनी दाखवला घरचा रस्ता, 20 हजाराच्यावर मतं असूनही पराभव

चंद्रकांत फुंदे, झी 24 मिडिया, पुणे: पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपने एकहाती सत्ता मिळवत विरोधकांचा धुव्वा उडवलाय. मात्र पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत पुणेकर मतदारांनी रिलस्टार नेत्यांना नाकारत धक्का दिलाय. सोशल मीडियावर लाखो फॉलोअर्स आहेत. मात्र मनपा निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाल्याचं पाहायला मिळतंय. यामधलं पहिलं नाव आहे ते राष्ट्रवादीच्या उमेदवार रुपाली ठोंबरे पाटील.. सोशल मीडियीवर त्यांचा मोठं फॅन फोलोईंग आहे. त्यांच्या प्रत्येक रिल्सला हजारो व्ह्युज असतात. मात्र त्यांना पुणेकर मतदारांनी नाकारलंय.
मात्र हा पराभव अजूनही या 'स्टार्स' मंडळींना मान्य नाहीये. रुपाली ठोंबरे यांनी तर मतमोजणी केंद्रात खूप गोंधळ घातल्याचं पाहायला मिळालं. त्यांच्या या कृत्यावरून त्या सोशल मीडियावर खूप ट्रोलही झाल्याचं पाहायला मिळतंय. पुण्यातील दुसरे रिलस्टार नेते वसंत मोरे यांचा ही पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत दारुण पराभव झाला. ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या तिकीटावर वसंत मोरे पुणे मनपाच्या रिंगणात उतरले होते. त्यांनी चांगली 20 हजाराच्यावर मतं घेतली मात्र त्यांचा पराभव झालाय. पण त्यांनाही हा पराभव मान्यच नाहीये. म्हणूनच ते निकालानंतर देखील मध्यरात्री फेसबूकवर लाईव्ह आले आणि निवडणुक अधिकाऱ्यांवर मतं गायब केल्याचा आरोप केलाय.
तिसरे मीडिया स्टार रवींद्र धंगेकर हे यावेळी मनपाच्या रिंगणात नव्हते पण त्यांची पत्नी आणि मुलगा हे दोघेही या निवडणुकीत पराभूत झालेत. थोडक्यात कायतर पुणेकरांनी यंदा सर्वच सोशल मीडिया स्टार नेत्यांना घरी बसवल्याचं बघायला मिळालंय. हे असं का झालं असेल याबद्दल प्रतिक्रियेसाठी ते उपलब्ध झाले नाहीत. पण सत्ताधारी भाजपचे मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी मात्र, आवर्जून या स्टार्स मंडळींच्या पराभवावर प्रतिक्रिया दिलीय. या मंडळींनी आतातरी आभासी दुनियेतून बाहेर यावं, असा टोला त्यांनी मारलाय.
तर सांगायचा मुद्दा हाच की मतदारांचा अंदाज बांधणंही तसं कठीणच म्हणावं लागेल. सोशल मीडियावरची आभासी हवा ही वास्तवात असेलच असं नाही. लोकांमध्ये मिसळणारे लोकांची कामं करणारे लोकप्रतिनिधी मतदारांना आवडतात. त्यांना मतदार पुन्हा संधी देतात. मात्र सोशल मिडीयावर हवा करणाऱ्या उमेदवारांना या निवडणुकीत मतदारांनी घरचा रस्ता दाखवल्याचं पाहायला मिळालं.