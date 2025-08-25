English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Smart Intelligent Village: सातनवरी गावात ड्रोन तंत्रज्ञान, स्मार्ट सिंचन, टेलिमेडिसिन, बँक ऑन व्हिल, स्मार्ट टेहळणी अशा 18 सेवा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Aug 25, 2025, 05:59 AM IST
भारतातील पहिलं स्मार्ट-इंटेलिजंट गाव नागपूरमध्ये, ड्रोन तंत्रज्ञान ते स्मार्ट सिंचन अशा 18 सेवा;मुख्यमंत्री म्हणाले...
स्मार्ट इंटेलिजन्स गाव

Smart Intelligent Village: नागपूर जिल्ह्यातील सातनवरी गावाला आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून देशातील पहिले स्मार्ट व इंटेलिजंट गाव बनवण्यात आले आहे. केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालयांतर्गत कार्यरत व्हाईस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी एंटरप्रायजेस (व्हाईस) आणि 24 भारतीय कंपन्यांनी एकत्र येऊन राज्य शासन व जिल्हा प्रशासनाच्या सहकार्याने हे यश मिळवले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचा शुभारंभ झाला. सातनवरी गावात ड्रोन तंत्रज्ञान, स्मार्ट सिंचन, टेलिमेडिसिन, बँक ऑन व्हिल, स्मार्ट टेहळणी अशा 18 सेवा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

राज्यातील 3,500 गावांचा स्मार्ट विकास

राज्यातील प्रत्येक तालुक्यातील 10 गावे स्मार्ट व इंटेलिजंट करण्याचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात जवळपास 3,500 गावांना या योजनेचा लाभ मिळेल. यामुळे शेती, शिक्षण, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांमध्ये तंत्रज्ञानाचा प्रभावी उपयोग होऊन ग्रामीण भागाचा कायापालट होईल, असे यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केले. 

आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर

सातनवरी गावात ड्रोनद्वारे खत-किटकनाशक फवारणी, माती परीक्षण, स्मार्ट सिंचन, आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित शिक्षण यासारख्या सुविधा उपलब्ध आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी होऊन उत्पन्न वाढेल, तर पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता सुधारल्याने आरोग्य सुधारेल. टेलिमेडिसिनमुळे गावातच वैद्यकीय सेवा मिळतील.

भारतनेट आणि महानेट प्रकल्प

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भारतनेट प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर राज्यात महानेट प्रकल्प राबविला गेला. या प्रकल्पांमुळे ग्रामीण भागात इंटरनेट आणि तंत्रज्ञानाचा विस्तार झाला, ज्यावर स्मार्ट गावाची संकल्पना आधारित आहे.

नागपूर जिल्ह्याचा गौरव

सातनवरी गावाच्या माध्यमातून नागपूर जिल्ह्याने देशात डिजिटल ग्रामीण विकासाचा पथदर्शी प्रकल्प साकारला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या पुढाकाराने जिल्ह्यासाठी 1,200 कोटींचा निधी मंजूर झाला असून, यामुळे विविध विकासकामांना गती मिळेल, असे यावेळी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

FAQ

प्रश्न: सातनवरी गावाला स्मार्ट आणि इंटेलिजंट गाव बनवण्यासाठी कोणत्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत?

उत्तर: सातनवरी गावात ड्रोनद्वारे खत आणि किटकनाशक फवारणी, स्मार्ट सिंचन, माती परीक्षण, टेलिमेडिसिन, बँक ऑन व्हिल, स्मार्ट टेहळणी, आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित शिक्षण अशा एकूण 18 सेवा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. यामुळे शेती, आरोग्य, शिक्षण आणि पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा होत आहे.

प्रश्न: राज्यातील किती गावे स्मार्ट आणि इंटेलिजंट होणार आहेत आणि याची सुरुवात कशी होणार आहे?

उत्तर: राज्यातील प्रत्येक तालुक्यातील 10 गावे स्मार्ट व इंटेलिजंट करण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात जवळपास 3,500 गावांचा समावेश असेल. हा प्रकल्प सातनवरी गावाच्या यशस्वी मॉडेलवर आधारित आहे आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून ग्रामीण भागाचा विकास साधला जाईल.

प्रश्न: सातनवरी गावाच्या स्मार्ट व इंटेलिजंट गाव प्रकल्पात कोणत्या संस्था आणि योजनांचा सहभाग आहे?

उत्तर: हा प्रकल्प व्हाईस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी एंटरप्रायजेस (व्हाईस) आणि 24 भारतीय कंपन्यांनी राज्य शासन व नागपूर जिल्हा प्रशासनाच्या सहकार्याने राबवला आहे. याशिवाय, भारतनेट आणि महानेट या योजनांच्या माध्यमातून इंटरनेट आणि तंत्रज्ञानाचा पाया तयार झाला, ज्यावर हा प्रकल्प उभा आहे.

Pravin Dabholkar

प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे.

