  • महाराष्ट्रात खासगी शाळांमध्ये RTE प्रवेशासाठी 1KM अंतराची अट रद्द; शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्या बेकायदेशीर आदेशाला कोर्टाची स्थगिती

आरटीई कायद्याअंतर्गत खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारच्या आरटीई प्रवेशाच्या एक किलोमीटर अंतराचा निर्णय न्यायालयाने स्थगित केला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Mar 9, 2026, 10:00 PM IST
Maharashtra RTE admission 2026 : आरटीई कायद्याअंतर्गत खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. याच कायद्याबाबत आता मोठी अपडेट समोर आलीय. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारच्या आरटीई प्रवेशाच्या एक किलोमीटर अंतराचा निर्णय न्यायालयाने स्थगित केला आहे. यामुळे पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 

कोर्टाने सरकारला फटकारले

याआधी सरकारच्या नव्या नियमानुसार आरटीई अंतर्गत शाळेत प्रवेश मिळवायचा असेल तर विद्यार्थाच्या निवासस्थानापासून 1 किलोमीटर परिसरात असलेली शाळाच निवडता येत होती. मात्र 1 किलोमीटरची  अट RTE कायद्यात कुठेही नाही. शिक्षण हक्क कायदा हा केंद्र सरकारचा आहे. त्यात राज्य सरकारकडून सुधारणा करत एक किलोमीटरची अट लादणं म्हणजे एका हाताने अधिकार देऊन दुसऱ्या हाताने काढून घेण्यासारखं आहे. असं निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले.

1 किमी अंतर मर्यादा दूर झाली 

नागपूर उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारच्या आणि शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्या बेकायदेशीर आदेशाला दिली स्थगिती! 
जनतेच्या हितासाठी ही केस लढवणारे एडवोकेट दीपक चटप आणि बोधी रामटेके यांचे अभिनंदन आणि आभार.
अगदी पहिल्या दिवसापासून म्हणजे हा आदेश आल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी आम्ही, आम आदमी पार्टी ने शिक्षण संचालकांना भेटून हा आदेश पूर्णतः बेकायदेशीर आणि पालकांवर अन्याय करणार आहे असे स्पष्ट सुनावले होते. या एक किलोमीटरच्या अटीमुळे अनेक पालकांना मुख्यत्वे ग्रामीण भागात आणि शहरी उपनगरात ऑनलाइन अर्ज भरताना एक किलोमीटर अंतरामध्ये शाळा चा पर्यायच येत नव्हता. या सरकारच्या मनमानी प्रयोगातून तब्बल 35 टक्के जागा रिक्त राहण्याची भीती होती. आम आदमी पार्टीने सातत्याने या विरोधात पत्रकार परिषद निवेदने आणि आंदोलने तसेच शेकडो पालकांनी सरकारला ई-मेल पाठवून याबाबत नियम बदलाची मागणी केली. परंतु सरकार आणि शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी मात्र विधिमंडळात चर्चेमध्ये दरम्यान पूर्णपणे दिशाभूल करणारी आणि त्यांचे अज्ञान उघड करणारी माहिती दिली. या संदर्भात आम आदमी पार्टीने कायदेशीर बाबी पण समोर ठेवल्या होत्या. यावर नागपूर कोर्टामध्ये पालकांच्या वतीने ही केस सामाजिक बांधिलकी मानणाऱ्या वकिलांनी लढवली आणि याला स्थगिती मिळवली! आम आदमी पार्टी शिक्षणासाठी नेहमीच लढत आली आहे आणि यापुढे सुद्धा शिक्षण हक्कासाठी आमची लढाई चालूच राहील.
मुकुंद किर्दत, आप पालक युनियन, राज्य प्रवक्ते, आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र

