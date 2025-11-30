English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
महाराष्ट्रातील 'या' नगरपरिषदांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्यात; 2 डिसेंबरला तुम्हाला मतदान करायचं आहे का?

Maharashtra Nagarparishad Election Postpone : राज्यातील 20 नगरपालिकांमधील निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. मतदानाला अवघे काही तास शिल्लक असताना तारखांमध्ये बदल करण्यात आलाय. निवडणूक आयोगाने सुधारित निवडणूक कार्यक्रमही जाहीर केलाय. 

नेहा चौधरी | Updated: Nov 30, 2025, 11:09 PM IST
Maharashtra Nagarparishad Election Postpone : राज्यात 246 नगरपालिका आणि 42 नगरपंचायतींची रणधुमाळी सुरू आहे. निवडणुकीचा प्रचार अगदी शेवटच्या टप्प्यात आहे. प्रचाराचा शेवटचा रविवार असल्याने रविवारी राज्यभर राजकीय नेत्यांकडून सभांचा धडाका पाहायला मिळाला. अशातच काही जिल्ह्यातील नगरपरिषदा, नगरपंचायतीची निवडणूक तर काही ठिकाणी एक दोन प्रभागातील निवडणुकांना ब्रेक लागलाय. यामध्ये पुणे, सोलापूर, चंद्रपूर, यवतमाळ, अहिल्यानगर, धाराशिव, नांदेड जिल्ह्याचा समावेश आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने त्यासाठी सुधारित कार्यक्रमही जाहीर केलाय. त्यानुसार आता पुढे ढकललेल्या नगरपालिकांसाठी 20 डिसेंबरला मतदान तर 21 डिसेंबरला मतमोजणी होईल. 

कुठे कुठे निवडणुका लांबणीवर?
-बारामती
-फलटण
-महाबळेश्वर
-दिग्रस
-पांढरकवडा
-वणी
-मंगळवेढा
-कोपरगाव
-देवळाली
-नेवासा
-पाथर्डी
-घुग्गुस
-अंजनगाव सुर्जी
-रेणापूर
-अंबरनाथ
-मुखेड
-धर्माबाद
-वाशिम
-रिसोड
-बाळापूर

 

 

तांत्रिक चुकांसह उमेदवारांविरोधात कोर्टात अपील असल्याने या निवडणुका पुढे ढकलल्याचं सांगितलं जातंय. अहिल्यानगरमध्ये 4 नगराध्यक्ष आणि 7 नगरसेवकपदांच्या उमेदवारांविरोधात कोर्टात अपील आहे. धाराशिव नगरपालिकेत तीन प्रभागात हेच चित्र आहे.  बारामतीतील नगराध्यक्षांच्या निवडणुकीसह काही प्रभागातील सात जागांचा विचार करून ही निवडणूक प्रक्रिया आता 20 डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे. 

कसं आहे नवं वेळापत्रक? 
-नामनिर्देशन मागे घेण्याची अंतिम मुदत- 10 डिसेंबर 
-चिन्ह वाटप आणि अंतिम यादी 11 डिसेंबर 
-मतदान- 20 डिसेंबर 
-मतमोजणी-21 डिसेंबर
-23 डिसेंबरला संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होणार 

कुठे-कुठे नगरपरिषदेच्या निवडणुकींना स्थगिती? 

अमरावती - अंजनगाव सुर्जी (नगरपरिषद निवडणूक)

अकोला - बाळापूर नगरपालिका

अहिल्यानगर - कोपरगाव, देवळाली, नेवासा, पाथर्डी (नगरपरिषद निवडणूक)

सातारा - फलटण , महाबळेश्वर (नगरपरिषद निवडणूक)

पुणे - बारामती, तळेगाव

यवतमाळ - दिग्रस पांढरकवडा, वनी

नांदेड - मुखेड, धर्माबाद (भोकर, कुंडलवाडी आणि लोहा नगरपालिकेतील एका एका जागेवर निवडणूक पुढे ढकली)

सोलापूर - मंगळवेढा

धाराशिव - प्रभाग क्र. 2 अ, 7 ब आणि 14 ब

जालना - भोकरदन 1 अ आणि प्रभाग 9 ब

चंद्रपूर - घुग्गुस

गोंदिया - वॉर्ड क्रमांक 3, 11 आणि 16

नगरपालिका निवडणुकीला अवघे काही तास शिल्लक असताना प्रक्रियाच पुढे ढकलल्याने कार्यकर्त्यांच्या हिरमोड झालाय. काहींना प्रचाराची अतिरिक्त संधी मिळणार आहे. तर काहींसाठी वाढलेली मुदत डोकेदुखी ठरण्याची चिन्हे आहेत.

काही तासांवर मतदान आले असताना आयोगाने निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत. त्यामुळे उमेदवार, कार्यकर्त्यांचा हिरमोड झालाय.  नवीन वेळापत्रकानुसार आता पुढील काही दिवस प्रचारतोफा धडाडतचं राहणार आहे. 

