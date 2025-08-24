English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा तब्बल 24 तासांचा ट्रॅफिक जाम; 25 किलोमीटर पर्यंत वाहने जागच्या जागी थांबली

पुणे - इंदोर मार्गावरील अवजड वाहनांची वाहतूक मुळे येवला शहरातून नांदगाव मार्गे वळवली. 24 तासाहून अधिक काळ महामार्ग ठप्प होता.   

वनिता कांबळे | Updated: Aug 24, 2025, 11:39 PM IST
महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा तब्बल 24 तासांचा ट्रॅफिक जाम; 25 किलोमीटर पर्यंत वाहने जागच्या जागी थांबली

Maharashtra Highway Traffic Jam : महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा तब्बल 24 तासांचा भयानक ट्रॅफिक जाम झाला. 25 किलोमीटर पर्यंत वाहने जागच्या जागी थांबली होती. पुणे - इंदोर मार्गावर ही भयानक वाहतूक कोंडी झाली. या वाहतूक कोंडीत राजकीय नेते मंडळीदेखील अडकली होती. सर्वसामान्य वाहन चालकांना याचा सर्वाधिक त्रास झाला. 

येवला ते मनमानड दरम्यान सुमारे 25 किमीपर्यंत लांब वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. मंत्री छगन भुजबळ यांनादेखील या वाहतूक कोंडीचा फटका बसला. पुणे- इंदूर महामार्गावर येवला ते मनमाड दरम्यान 25 किलोमीटर पर्यंत वाहतूक कोंडी झाली होती. 24 तासाहून अधिक काळापासून वाहतूक कोंडी झाल्याने वाहन धारक त्रस्त झाले. झी 24 तासच्या बातमीनंतर कोपरगावहून मनमाडला जाणारी अवजड वाहनांची वाहतूक नांदगाव मार्गे वळण्यात आली.

वाहतूक कोंडीची बातमी दाखवताच पोलीस प्रशासनाने वाहतूक व्यवस्थापनासाठी येवल्यातून अवजड वाहनांची वाहतूक पर्यायी मार्गाद्वारे वळवली. पुणे- इंदोर महामार्गावर येवला ते मनमाड दरम्यान अवजड वाहनांची वाहतूक नांदगाव मार्गे वाहतूक वळवली. पुणे- इंदोर महामार्गावर येवला ते मनमाड दरम्यान 25 किलोमीटर वाहतूक कोंडी. 24 तासाहून अधिक काळापासून वाहतूक कोंडी झाल्याने वाहन धारक त्रस्त झाले होते.  कोपरगावहून मनमाडला जाणारी अवजड वाहनांची वाहतूक नांदगाव मार्गे वळवण्यात आली. वाहतूक कोंडी अधिक वाढल्यामुळे पोलीस प्रशासनाने हा निर्णय घेतला. 

रायगडमध्ये एआय तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे वाहतूक कोंडीवर मात करण्यात आलीये..रायगडच्या खारपाडा आणि पाली या ठिकाणी एआय कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत. त्यावर कोकणात येणा-या वाहनांची नोंद करण्यात येत आहे. वाहनांची संख्या लक्षात घेऊन पुढील वाहतुकीचे नियोजन देखील करण्यात येत आहे.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Pune Traffic JamMaharashtra 24 Hours Highway Traffic JamHeavy vehicle traffic on Pune-Indore routeपुणे - इंदोर महामार्ग

इतर बातम्या

'खासगी व्यक्तींनाच...' सोहम बांदेकरसोबतच्या लग्ना...

मनोरंजन