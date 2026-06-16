Add Zee Business As A Preferred Source
App

महाराष्ट्रातील 16 जिल्ह्यांना मोठा दिलासा; 4 दिवसांचा ड्राय डे रद्द

विधान परिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात चार दिवसांचा ड्राय डे घोषीत करण्यात आला होता. आता हा ड्राय डे रद्द करण्यात आला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 16, 2026, 08:44 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 08:44 PM IST
महाराष्ट्रातील 16 जिल्ह्यांना मोठा दिलासा; 4 दिवसांचा ड्राय डे रद्द

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
महाराष्ट्रातील 16 जिल्ह्यांना मोठा दिलासा; 4 दिवसांचा ड्राय डे रद्द
dry day3 min ago
2
nifty 5010 min ago
3
crime11 min ago
4
tilak varma37 min ago
5
doctor prescription45 min ago