महाराष्ट्रातील 16 जिल्ह्यांना मोठा दिलासा; 4 दिवसांचा ड्राय डे रद्द

Dry Day In Maharashtra : महाराष्ट्रातील 16 जिल्ह्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 4 दिवसांचा ड्राय डे रद्द करण्यात आला आहे. विधान परिषद निवडणुकांच्या निमित्ताने सर्व दारु दुकाने आणि बार बंद ठेवण्यात येणार होते. मात्र, आता हा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. फक्त दोनच दिवस दुकाने बंद राहणार आहेत.
महाराष्ट्रात विधान परिषदेच्या स्थानिक प्राधिकरण मतदारसंघाच्या द्वैवार्षिक निवडणूकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. नाशिक स्थानिक प्राधिकरण मतदारसंघासाठी 18 जून रोजी सकाळी 8 ते सायं. 4 वाजेपर्यंत मतदान होणार आहे. 22 जून रोजी मतमोजणी होणार आहे. निवडणूक प्रक्रिया खुल्या, मुक्त, निष्पक्ष व शांततापूर्ण वातावरणात पार पाडण्यासाठी मतदान आणि मतमोजणीच्या दिवशी जिल्ह्यातील सर्व देशी-विदेशी मद्यविक्री अनुज्ञप्त्या बंद ठेवण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जारी केले होते.
मतदान समाप्तीसाठी निश्चित केलेल्या वेळेच्या 48 तासांपूर्वीपासून तसेच मतमोजणीच्या दिवशी संबंधित क्षेत्रात मद्यविक्री बंद ठेवणे केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार बंधनकारक आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा, 11949 मधील कलम 142 (१) अंतर्गत प्राप्त अधिकारांचा वापर करून जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी हा आदेश जारी केला होता.
जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार 16 जून रोजी मतदान संपण्यापूर्वी 48 तास अगोदर, सायंकाळी 4 वाजल्यापासून ते 17 जून रोजी मतदानाच्या पूर्वीचा संपूर्ण दिवस तसेच 18 जून रोजी मतदानाचा दिवस, मतदान प्रक्रिया संपेपर्यंत ते 22 जून रोजी मतमोजणीचा दिवस, मतमोजणीची प्रक्रिया संपूर्ण संपेपर्यंत ड्राय डे घोषीत करण्यात आला होता.
मात्र, राज्यातील चार दिवसांचा ड्राय डे आता रद्द केल्याचा नवा आदेश जारी करण्यात आला आहे. राज्यातील चार दिवसांचा ड्राय डे आता रद्द करण्यात आला आहे. विधान परिषद निवडणुकांच्या निमित्ताने सर्व दुकाने बार बंद ठेवण्यात येणार होते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आता केवळ मतदान आणि मतमोजणीच्या काळात दारुची दुकाने बंद राहणार आहेत. यामुळे नाशिकसह सोळा जिल्ह्यांना दिलासा मिळणार आहे.
नाशिक स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे...महायुतीचे उमेदवार नरेंद्र दराडे यांनी येवला, मनमाड आणि नांदगावमधील नगरसेवकांची मुंबईमध्ये सहल आयोजित केली आहे....
मुंबईकडे रवाना करण्यात आलेल्या नगरसेवकांना मतदानाच्या दिवशी थेट मतदान केंद्रावर आणण्यात येणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. दरम्यान, या घडामोडींमुळे विधान परिषद निवडणुकीतील राजकीय वातावरण आणखी तापले असून आगामी मतदानाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे...