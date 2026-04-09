महाराष्ट्रात आतापर्यंतची मोठी कारवाई! 208 अधिकारी होणार निलंबित, 6.63 कोटींची मालमत्ता जप्त करण्याची तयारी सुरु

Maharashtra ACB to confiscate 6 crore 63 lakhs assets: महाराष्ट्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) भ्रष्टाचाराच्या तीन प्रकरणांमध्ये 6.63 कोटींची मालमत्ता जप्त करण्यासाठी सरकारची मंजुरी मागितली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Apr 9, 2026, 10:52 AM IST
Maharashtra ACB to confiscate 6 crore 63 lakhs assets: महाराष्ट्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB) राज्यात मोठी कारवाई करण्याच्या तयारीत आहे. एसीबीने भ्रष्टाचाराशी संबंधित तीन प्रकरणी कारवाईसाठी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. या प्रस्तावात आरोपी लोकसेवकांची 6.63 कोटींची मालमत्ता जप्त करण्याची परवानगी मागितली आहे. प्रस्तावातून पाठवण्यात आलेल्या माहितीनुसार, मालमत्ता जप्त करण्यासाठी परवानगी मागण्यात आलेली जास्त प्रकरणं पुण्यातील आहेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

नेमकी कोणती प्रकरणं आणि विभाग?

मालमत्ता जप्तीची ही तीन प्रकरणं नगर विकास विभाग, जलसंपदा विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांशी संबंधित होती. तसंच समोर आलेल्या आकडेवारीवरुन यामद्ये सर्वाधिक मालमत्ता 2 कोटी 82 लाखांची आहे. हा अधिकारी जलसंपदा विभागात कार्यरत आहे. यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकारी आहे. ज्याच्याकडे 2.48 कोटींची मालमत्ता आहे. तसंच नगर विकास विभागातील अधिकारी तिसऱ्या क्रमांकावर असून 1 कोटी 32 लाखांची आहे. 

सर्वाधिक प्रकरण कोणत्या ठिकाणी

ACB च्या आकडेवारीनुसार, ज्या प्रकरणांमध्ये मालमत्ता जप्त करण्याची परवानगी मागवणारे प्रस्ताव पाठवण्यात आले आहेत, अशा प्रकरणांची सर्वाधिक संख्या पुण्यातील आहे. येथील 2 आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील एक प्रकरण आहे. 

अद्याप निलंबित न झालेले अधिकारी

ACB च्या आकडेवारीनुसार, 208 असे अधिकारी आहेत, ज्यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र अद्याप त्यांच्यावर संबधित विभागाकडून निलंबनाची कारवाई करण्यात आलेली नाही. हे 208 अधिकारी राज्यातील 20 वेगवेगळ्या शासकीय विभागांमधील आहेत. 

ज्या अधिकाऱ्यांना अद्याप निलंबित करण्यात आलेले नाही, त्यांची सर्वाधिक संख्या ठाणे आणि मुंबईतील आहे. 208 अधिकाऱ्यांपैकी 39 अधिकारी वर्ग-1 चे, 41 अधिकारी वर्ग-2 चे, 117 अधिकारी वर्ग-3 चे आणि 11 अधिकारी वर्ग-4 चे शासकीय कर्मचारी आहेत.

कोणत्या जिल्ह्यात किती अधिकारी निलंबित होण्याची शक्यता

ठाणे - 44
मुंबई - 43
छत्रपती संभाजीनगर - 29
नाशिक  - 24 
पुणे - 23
अमरावती -17 
नागपूर- 17 
नांदेड - 171 

ज्या प्रकरणांमध्ये अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आलेले नाही, त्यातील काही प्रकरणे २०१४ इतकी जुनी आहेत.

भ्रष्टाचाराचे आरोपांमध्ये कथितपणे सहभाग असतानाही अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई न करण्याच्या खालील विभाग आघाडीवर आहेत. 
- शिक्षण/क्रीडा विभाग - 49 अधिकारी
- महानगरपालिका/नगरविकास विभाग - 34 अधिकारी
- महसूल/नोंदणी/भूमी अभिलेख विभाग आणि पोलीस/कारागृह/होमगार्ड विभागातील प्रत्येकी 26 अधिकारी
- ग्रामविकास विभाग - 14 अधिकारी

एसीबीच्या आकडेवारीनुसार विविध विभागांमधील 28 सरकारी अधिकारी, ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, त्यांची सेवा अद्याप समाप्त करण्यात आलेली नाही.

मालमत्ता जप्तीचे प्रस्ताव

जलसंपदा विभाग - प्रकरणे (1) - 2.82 कोटी
सार्वजनिक बांधकाम विभाग - प्रकरणे (1) -2.48 कोटी
नगरविकास विभाग - प्रकरणे (1) - 1.32 कोटी

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

