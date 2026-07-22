...तर OLA, Uber, Rapido चालकांना 5 पट दंड; थेट Driver कडून ग्राहकांच्या Account ला येणार पैसे

ऑनलाइन अॅप्लिकेशनच्या माध्यमातून टॅक्सी बूक करणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. विशेष म्हणजे ग्राहकांना हा दिलासा देण्यासाठी थेट राज्य सरकारनेच पुढाकार घेतला आहे. विमानतळ, रेल्वे स्थानक आणि रुग्णालयासाठी स्वीकारलेली राईड चालकाने रद्द केल्यास त्याच्यावर सामान्य दंडाच्या तुलनेत तब्बल पाचपट दंडाची कारवाई केली जाणार आहे. वारंवार यासंदर्भात समोर येणाऱ्या तक्रारी लक्षात घेऊन शेवटच्या क्षणी राईड्स रद्द करुन प्रवाशांची गोची करणाऱ्या प्रकारांना आळा घालण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
राज्य सरकारने 'महाराष्ट्र मोटार वाहन अॅग्रिगेटर नियम, 2026' लागू केला असून त्याअंतर्गत अॅप-आधारित टॅक्सी सेवांचे नियम बदलले आहेत. ओला, उबर, रॅपिडो सारख्या प्लॅटफॉर्मवरुन अधिक जबाबदार सेवा मिळावी तसेच या प्लॅटफॉर्मवरुन बूक केलेली वाहने प्रवाशांसाठी सुरक्षित करण्यासंजर्भातील महत्त्वाच्या तरतुदी आता कायद्यानेच लागू करण्यात आल्या आहेत. या नव्या नियमांनुसार चालकाने राईड रद्द केल्यास एकूण भाड्याच्या 10 टक्के किंवा कमाल 100 रुपये दंड आकारला जाईल. तसेच अपेक्षित वेळेनंतर 10 मिनिटांच्या आत चालक प्रवाशाकडे पोहोचला नाही आणि त्याने राईड रद्द केल्याचे मानून दंड आकारला जाईल.
यामधील खास बाब म्हणजे राइड रद्द केल्यास पैशांसाठी ग्राहकांना चालकाशी भांडत बसावं लागणार नाही. राइड रद्द झाल्यास आकारण्यात येणारी दंडाची रक्कम थेट संबंधित प्रवाशाच्या अॅप खात्यात जमा केली जाईल. तसेच अशा महत्त्वाच्या प्रवासांसाठी राईड रद्द होऊ नयेत यासाठी आवश्यक तांत्रिक सुविधा विकसित करण्याचे निर्देश अॅग्रिगेटर कंपन्यांना देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
प्रवासादरम्यान वाहनात काही टेक्निकल बिघाड झाल्यास महापालिका किंवा नगरपरिषद हद्दीतील प्रवासासाठी 30 मिनिटांमध्ये तर 100 किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतराच्या आंतरशहरी प्रवासासाठी 60 मिनिटांमध्ये पर्यायी वाहन उपलब्ध करून देणे अॅग्रिगेटर कंपन्यांना बंधनकारक असेल. प्रत्येक अॅग्रिगेटर कंपनीला अॅपमध्ये 24X7 कॉल सेंटर, तक्रार निवारण व्यवस्था, लाईव्ह लोकेशन शेअरिंग, चालकाचा स्पष्ट फोटो आणि मराठी, हिंदी तसेच इंग्रजी भाषेतील सेवा उपलब्ध करून द्यावी लागेल.
चालकांना एकाच वेळी एकापेक्षा अधिक अॅग्रिगेटर कंपन्यांसोबत काम करण्याची मुभा देण्यात आली असून, त्यांच्या पोलिस पडताळणीसह वैद्यकीय तपासणी व मानसशास्त्रीय चाचणीही अनिवार्य करण्यात आली आहे. या नव्या नियमांमुळे ग्राहकांना फायदा होणार आहे.