महाराष्ट्रातील असं रेल्वे स्टेशन ज्याचं नाव घेताना लाज वाटते; भारतातील TOP 10 चित्र विचित्र नावांची रेल्वे स्थानके

Maharashtra and India weird railway stations names : देशाच्या कानाकोपऱ्यात भारतीय रेल्वे जाळे पसरले आहे. स्वस्त आणि प्रवासाचे जलद माध्यम म्हणून लाखो लोक रेल्वेने प्रवास करतात. भारतातील रेल्वे स्थानकांची नाव ही स्थानिक परिसरानुसार ठेवलेली आहे. मात्र, भारतातील काही रेल्वे स्थानकांची खूपच चित्र विचित्र आहेत. यांची नाव जाणून हसू येते. तर, आपल्या महाराष्ट्रात एक असे रेल्वे स्थानक आहे ज्याचे नाव घेताना लाज वाटते.
भारत हा भौगोलिक दृष्या अतिशय सुंदर देश आहे. यामुळे भारतीय रेल्वेप्रवास करताना नद्या, पर्वत, तलाव, तलाव, जंगले असा निसर्गरम्य परिसर पाहता येतो. यासोबतच, जेव्हा ट्रेन लहान स्थानकांमधून जाते आणि तुम्हाला तिथले लोक दिसतात तेव्हा तो एक अतिशय खास अनुभव असतो. पण दृश्ये आणि लोकांपेक्षा अधिक अनोखे म्हणजे रेल्वे स्थानकांची नावे (भारतातील मजेदार रेल्वे स्थानके), जी कधीकधी इतकी मजेदार होतात की ती वाचूनच तुम्हाला हसायला येईल. जाणून घेऊया अशा काही स्थानकांची नावे.
भारतातील चित्र विचित्र नावांची रेल्वे स्थानके
1 दारु स्टेशन
झारखंडच्या हजारीबाग जिल्ह्यात एक छोटे रेल्वे स्टेशन (दारु स्टेशन) आहे ज्याचे नाव दारु आहे.
2 गांडे स्टेशन
गिरिडीह जवळ गांडे नावाचे एक छोटेसे गाव आहे. या गावाच्या (गांडे स्टेशन) स्टेशनचे नावही गांडे आहे. गांडे स्टेशन पश्चिम बंगालमध्ये आहे.
3 सुअर
उत्तर प्रदेशातील रामपूर जिल्ह्यात सुअर नावाचे एक गाव आहे आणि त्याच्या रेल्वे स्टेशनला सुअर रेल्वे स्टेशन असेही म्हणतात. जवळचे जिल्हे मुरादाबाद, रामपूर आणि अमरोहा आहेत.
4 भोसरी
भोसरी रेल्वे स्टेशन महाराष्ट्रात आहे. पुण्यातील एका गावाचे नाव भोसरी आहे. या गावावरुनच रेल्वे स्टेशनला बोसरी हे नाव देण्यात आले आहे. मात्र, हे नाव घेताना लाज वाटते. अनेकदा भोसरी हे नाव बदलण्याची मागणी देखील करण्यात आली आहे. याचे जुने नाव भोजापूर होते.
5 सिंगापूर रोड
ओडिशामध्ये सिंगापूर रोड नावाचे एक रेल्वे स्टेशन अस्तित्वात आहे.
6 काला बकरा
जालंधरमधील काला बकरा नावाच्या एका गावात रेल्वे स्टेशन आहे. हे ठिकाण भारतीय सैनिक गुरबचन सिंग यांच्यासाठी प्रसिद्ध आहे ज्यांना ब्रिटिशांनी सन्मानित केले होते.
7 तट्टी खाना
हे नाव वाचल्यानंतर तुम्हाला हसू आवरणार नाही. हे तेलंगणातील रंगारेड्डी जिल्ह्यातील एक शहर (तट्टी खाना) आहे.
8 बीबी नगर
औरंगाबादमधील बीबीची कबर बरीच प्रसिद्ध आहे, परंतु हैदराबादमध्ये एक लहान शहर आहे ज्याच्या रेल्वे स्टेशनचे नाव बीबी नगर आहे.
9 दिवाना
दिवाना स्टेशन हे भारतातील हरियाणा राज्यात आहे.
10 सहेली
मध्य प्रदेश या भारतातील राज्यात सहेली रेल्वे स्टेशन आहे.