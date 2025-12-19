'महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळातील आणखी एक मंत्री जाण्याच्या मार्गावर', उद्धव ठाकरेंचा मोठा गौप्यस्फोट!

Uddhav Thackeray on Manikrao Kokate: शासकीय सदनिका वाटपातील गैरव्यवहार प्रकरणी माणिकराव कोकाटेंना अटक होण्याची शक्यता आहे. तसेच माणिकराव यांनी आपल्या मंत्री पदाचा राजीनामादेखील दिलाय. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांचा राजीनामा स्वीकारला आहे. दरम्यान ठाकरेंच्या शिवसेनेचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मोठा गौप्यस्फोट केलाय. काय म्हणाले ठाकरे? सविस्तर जाणून घेऊया.
माणिकराव कोकाटे हे सदनिका वाटपातील गैरव्यवहार अडचणीत सापडले आहेत. 1995 सालच्या शासकीय सदनिका वाटपातील गैरव्यवहार प्रकरणात नाशिक जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षांच्या कारावासाची आणि 10 हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा ठोठावली आहे. 20 फेब्रुवारी 2025 रोजी प्रथम वर्ग न्यायालयाने हीच शिक्षा सुनावली आहे.
माणिकराव कोकाटे यांनी नैतिक जबाबदारी घेत आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. अजित पवार यांनी त्यांचा राजीनामा स्विकारुन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठवला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही राजीनामा स्विकारला असून, पुढील कार्यवाहीसाठी राज्यपालांकडे सूपूर्द केला आहे. दरम्यान बुधवारी त्यांची खाती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढून घेत अजित पवारांकडे सोपवली होती.
गुजराती समाजाचे लोक आपल्याकडे शिवसेनेत येतायत. सध्या जे महाराष्ट्रात आणि देशात प्रकार सुरु आहे.सत्य काही लपून राहत नाही. काल एका मंत्र्याचा राजीनामा झालाय. आणखी एक मंत्री जाण्याच्या मार्गावर आहे. मुख्यमंत्री त्यावर पांघरुण घालतायत, हे फार विचित्र असल्याचे विधान उद्धव ठाकरेंनी केलंय. राजकारणासाठी माणसं लागतात पण ती माणसं कशी आहेत? ड्रग्जशी नाव जोडलेली जाणारी माणसं ठाण्याची आहेत. रिक्षावाल्याच्या भावाला वाचवण्याचे प्रयत्न होतायत. ड्रग्जचा कारखाना सुषमा अंधारे यांनी कागदोपत्री पुढे आणला पण मुख्यमंत्री त्याची दखल घेण्यास तयार नाहीत. महाराष्ट्रातील मुलं ड्रग्जच्या आहारी जात आहेत. असं असताना आपली मुलं आपण त्यांच्या हवाली करणार आहोत का? असा प्रश्न त्यांनी विचारला.
आज सिल्व्हर ओकवर राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाची मुंबई महापालिका निवडणूकीकरता बैठक होणार आहे. मुंबई अध्यक्षा राखी जाधव शरद पवारांसमोर मुंबईतील जागांचा आढावा मांडणार आहेत. राष्ट्रवादीकडून ठाकरेंबंधुंना मुंबईतील 22 ते 25 जागांचा प्रस्ताव दिला जाणार आहे. येत्या रविवारी मनसे, युबिटी आणि शरद पवारांची राष्ट्रवादी यांच्यात संयुक्त बैठक होणार आहे.
कल्याणमध्ये शिवसेना ठाकरे गटाला भाजपने धक्का दिला. कल्याण ग्रामीणचे माजी आमदार सुभाष भोईर यांचा भाजपात पक्षप्रवेश पार पडणार आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत पक्षप्रवेश होणार आहे.